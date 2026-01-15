ETV Bharat / offbeat

పండగ వేళ బంధువుల కోసం అద్దిరిపోయే "స్నాక్" - నూనె పీల్చకుండా నిమిషాల్లోనే రెడీ!

క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీగా 'అరటికాయ వడలు' - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయార్!

Snack Recipe for Sankranti
Snack Recipe for Sankranti (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 15, 2026 at 12:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Easy Snack Recipe for Sankranti : సరదాలు పంచే సంక్రాంతి వేళ పసందైన వంటకాలు ఉండాల్సిందే. అరిసెలు, జంతికలు, బూరెలు, గారెలు, చెక్కలు, మిఠాయిలు వంటి పండుగ స్పెషల్స్‌ను ఎలాగూ చేసుకుంటాం. అయితే, పండుగకు ఇంటికి వచ్చిన అతిథులకు సాయంత్రం వేళ కొత్తగా ఏదైనా స్నాక్స్ చేసి పెడదామని అనుకుంటున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఒక సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "అరటికాయ వడలు".

క్రిస్పీగా, మంచి రుచికరంగా ఉండే వీటిని ఇంటిల్లిపాదీ ఒకటికి రెండు భలే ఇష్టంగా తింటారు. పైగా ఈ వడల తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల్లోనే తయారవుతాయి. బిగినర్స్ కూడా అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. పైగా ఇవి నూనెను అంతగా పీల్చుకోవు! మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సూపర్ టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీ అరటికాయ వడలను ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Snack Recipe for Sankrant
అరటికాయ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అరటికాయ - ఒకటి(పెద్దది)
  • బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు
  • శనగపిండి - ఒక కప్పు
  • పసుపు - అర చెంచా
  • సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒక కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - రెండు
  • కరివేపాకు తరుగు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర చెంచా
  • సోంపు - అర చెంచా
  • కారం - ముప్పావు చెంచా
  • నూనె - వేయించేందుకు సరిపడా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత

పండగ విందులో పసందైన "మినప గారెలు" - చికెన్ కర్రీతో నంజుకుని తింటుంటే ఆ రుచే వేరు!

Snack Recipe for Sankranti
శనగపిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక అరటికాయను తీసి మధ్యకు ముక్కలుగా కోసి పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం ఒక గిన్నెలో సగం వరకూ నీళ్లు తీసుకుని పసుపు, అరచెంచా ఉప్పు, చెక్కు తీసి మధ్యకు కోసి పెట్టుకున్న అరటికాయ ముక్కలు వేసి ఒకసారి కలపాలి.
  • తర్వాత ఆ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
  • ఆలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగును సిద్ధం చేసుకుని పక్కనుంచాలి. పచ్చిమిరపకాయలను శుభ్రంగా కడిగి వీలైనంత సన్నగా తరుక్కోవాలి.
  • అలాగే, సన్నని కొత్తిమీర తరుగు, సన్నని కరివేపాకు తరుగును ముందుగానే రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Snack Recipe for Sankranti
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఐదారు నిమిషాలు ఉడికించుకున్న అరటికాయముక్కల్ని వాటర్ వంపేసి ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకుని గరిటె లేదా మాషర్​తో మెత్తగా మెదుపుకోవాలి.
  • తర్వాత మాష్ చేసుకున్న అరటికాయ ముక్కల్లో శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, జీలకర్ర, రుచికితగినంత ఉప్పు, కారం, సోంపు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని కరివేపాకు తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని పదార్థాలన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Snack Recipe for Sankranti
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)
  • అవసరమైతే చాలా కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని పిండిని కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించేందుకు సరిపడా నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక మంటను తగ్గించి ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండి మిశ్రమంలో నుంచి కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్నచిన్న వడల్లా చేసుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
Snack Recipe for Sankrant
కారం (Getty Images)
  • పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడినన్ని వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు వేగనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు గరిటెతో తిప్పేస్తూ మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకూ వేయించుకోవాలి.
  • అలా వేయించుకున్నాక సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, అరటికాయతో అద్దిరిపోయే రుచిలో కమ్మని "వడలు/గారెలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ పండగ రోజు ఈవెనింగ్ వీటిని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ మంచి రుచికరంగా ఉండే ఈ వడలను చాలా ఇష్టంగా తింటారు.
Snack Recipe for Sankranti
అరటికాయ వడలు (Eenadu)

రేగుపండ్లతో తియ్యని "చిక్కీలు" - ఐదు పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

కర్ణాటక స్పెషల్ కరకరలాడే "మద్దూర్ వడలు" - నూనె పీల్చకుండా నిమిషాల్లోనే రెడీ!

TAGGED:

SNACK RECIPES
RAW BANANA VADA RECIPE
ARATIKAYA VADALU PREPARATION
అరటికాయ వడలు తయారీ విధానం
EASY SNACK RECIPE FOR SANKRANTI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.