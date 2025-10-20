పిల్లలు స్నాక్స్ అడిగితే - అప్పటికప్పుడు కరకరలాడే "మేథీ మఠరీలు" చేసి ఇవ్వండి!

ETV Bharat / offbeat

Easy Snack Recipe for Kids : పిల్లలు బడి నుంచి ఇంటికి రాగానే తినడానికి చిరుతిళ్లు అడుగుతారు. అప్పుడు చాలా మంది అమ్మలు అప్పటికప్పుడు చేసి పెట్టే ఓపిక లేక పిజ్జా, బర్గర్, చాక్లెట్లు, బిస్కెట్లు వంటివి ఇప్పిస్తుంటారు. అలాంటి కొనివ్వడం వల్ల జేబుకు చిల్లు, ఒళ్లు గుల్ల. అందుకు బదులుగా మీరే ఇంట్లో ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే ఒక సూపర్ "స్నాక్ రెసిపీ" ఉంది. అదే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "మేథీ మఠరీ". దీన్ని చాలా తక్కువ టైమ్​లో అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. సాయంత్రం వేళ చిరుతిండిగా తినటానికి ఇవి ఎంతో బాగుంటాయి. అలాగే, వీటిని ఒకసారి రెడీ చేసుకున్నారంటే రెండు నుంచి మూడు వారాల పాటు ఫ్రెష్​గా నిల్వ కూడా ఉంటాయి! అలాగే, ఈ స్నాక్ తయారీకి ఎక్కువ నూనె కూడా అవసరం లేదు! పిల్లలైతే కరకరలాడే మేథీ మఠరీలను ఒకటికి రెండు ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Easy Snack Recipe for Kids
గోధుమపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • గోధుమపిండి - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • ఉప్మారవ్వ - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నెయ్యి - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • వాము - ఒక చెంచా
  • మిరియాలు - ఒక చెంచా
  • కసూరీ మేథీ - మూడు టేబుల్​స్పూన్లు
  • మిరియాల పొడి - అర చెంచా
  • నూనె - వేయించడానికి సరిపడా

Easy Snack Recipe for Kids
రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ టేస్టీ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక వెడల్పాటి పాత్రలో గోధుమపిండి, రవ్వ వేసుకోవాలి. ఆపై నెయ్యి వేసుకుని అది పిండి మిశ్రమానికి మంచిగా పట్టేలా చేతితో రబ్​ చేస్తూ కలపాలి.
  • తర్వాత అందులో వాము, కసూరీ మేథీ, మిరియాల పొడి, మిరియాలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ పిండి మిశ్రమంలో మంచిగా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • పిండి మిశ్రమాన్ని చక్కగా కలిపిన తర్వాత పాత్రపై మూత పెట్టి 20 నిమిషాల పాటు నాననివ్వాలి.
Easy Snack Recipe for Kids
నెయ్యి (Getty Images)
  • అనంతరం కలిపి పెట్టుకున్న పిండి ముద్దలో నుంచి కొద్దిగా తీసుకుని ముందు ఉండలా చేసి ఆపై కాస్త మందమైన చపాతీలా ఒత్తుకోవాలి. తర్వాత దాన్ని రౌండ్ లేదా డబ్బా షేప్​ ఇలా మీకు నచ్చిన ఆకృతిలో ముక్కలుగా కట్ చేయాలి.
  • ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని రెడీ చేసుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోసి హీట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న వాటిని పాన్​లో వేయించడానికి సరిపడా వేసుకోవాలి.

Easy Snack Recipe for Kids
కసూరిమేథీ (Getty Images)
  • అలా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా నిమిషం పాటు వేగనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో బంగారు రంగులోకి మారే వరకూ వేయించాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
  • అవి చల్లారిన తర్వాత గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, కరకరలాడుతూ సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "మేథీ మఠరీ" స్నాక్ మీ ముందు ఉంటుంది!
  • ఇక వీటిని ఒక్కసారి రెడీ చేసుకుంటే కనీసం 15 నుంచి 20 రోజుల పాటు తాజాగా నిల్వ ఉంటాయి! ఎప్పుడు తినాలనిపిస్తే అప్పుడు హ్యాపీగా తినేయొచ్చు.
Easy Snack Recipe for Kids
మిరియాలు (Getty Images)

