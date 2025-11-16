పిల్లల మనసు నింపే "స్నాక్" - బ్రెడ్తో నిమిషాల్లోనే రెడీ!
- టేస్టీ టేస్టీగా "మూంగ్దాల్ బ్రెడ్ టోస్ట్" - అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
Published : November 16, 2025 at 5:35 PM IST
Easy Snack Recipe for Kids : పిల్లలు స్కూల్ నుంచి వచ్చాక ఈవెనింగ్ టైమ్లో తినడానికి స్నాక్స్ అడుగుతుంటారు. అలాంటి టైమ్లో ఎప్పుడూ చేసేవి కాకుండా కాస్త వెరైటీగా, ఒక మంచి రుచికరమైన స్నాక్ రెసిపీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారా? అయితే ఒక స్పెషల్ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, టేస్టీ టేస్టీ "మూంగ్దాల్ బ్రెడ్ టోస్ట్".
నార్మల్గా అందరూ ఇంట్లో బ్రెడ్ ఉంటే ఆమ్లెట్, బ్రెడ్ ఉప్మా వంటివి ఎక్కువగా ట్రై చేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఓసారి పెసరపప్పుతో ఇలా టోస్ట్ చేసుకుని చూడండి. రెగ్యులర్ రెసిపీలతో పోల్చితే సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదిస్తారు. పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. దీన్ని స్నాక్గానే కాకుండా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ క్విక్ అండ్ ఈజీ వెరైటీ స్నాక్ రెసిపీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెసరపప్పు - అరకప్పు
- బ్రెడ్స్లైసులు - ఏడెనిమిది
- పచ్చిమిర్చి - రెండు
- అల్లం - చిన్నముక్క
- ఉల్లిపాయ - ఒకటి
- సన్నగా తరిగిన క్యాప్సికం - పావు కప్పు
- క్యారెట్ తురుము - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - పావు కప్పు
- కారం - అర చెంచా
- గరంమసాలా - అర చెంచా
- పసుపు - పావు చెంచా
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- వెన్న - అర కప్పు
తయారీ విధానం :
- ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో పెసరపప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి గంటపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- పప్పు నానేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే, అవసరమైన పరిమాణంలో సన్నని క్యారెట్ తురుము, క్యాప్సికం, కొత్తిమీర తరుగును సిద్ధం చేసుకుని ఉంచుకోవాలి.
- గంట తర్వాత బాగా నానిన పెసరపప్పును వాటర్ వంపేసి మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో పచ్చిమిర్చి, అల్లం వేసుకుని మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి. అయితే, ఇక్కడ పిండి మిశ్రమం అనేది మరీ లూజుగా కాకుండా కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ పట్టుకున్న పెసరపప్పు మిశ్రమాన్ని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, సన్నని క్యారెట్ తురుము, సన్నగా కట్ చేసిన క్యాప్సికం, కొత్తిమీర తరుగు, కారం, గరంమసాలా, పసుపు, టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక బ్రెడ్ స్లైసు తీసుకుని దానికి రెండువైపులా ఒక టేబుల్స్పూన్ చొప్పున ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పెసరపప్పు మిశ్రమాన్ని అప్లై చేసుకోవాలి. పెసరపప్పు మిశ్రమం బ్రెడ్ స్లైసు మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యేలా రాసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పెనం పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. పాన్ వేడయ్యాక కొద్దిగా బటర్ వేసి పెసరపప్పు మిశ్రమం అప్లై చేసిన బ్రెడ్ స్లైసును ఉంచి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చుకోవాలి.
- అది వన్ సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత మరికొద్దిగా బటర్ వేసుకుని రెండో వైపు చక్కగా కాలనివ్వాలి.
- పెసరపప్పు మిశ్రమం రాసిన బ్రెడ్ స్లైసును రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకున్నాక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని ట్రయాంగిల్ షేప్లో చాకుతో కట్ చేసుకుంటే సరి.
- ఇలానే అన్ని బ్రెడ్ స్లైసులను పెసరపప్పు స్టఫింగ్ అప్లై చేసుకుని బటర్తో రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకుని, మీకు నచ్చిన షేప్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "మూంగ్దాల్ బ్రెడ్టోస్ట్" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!
