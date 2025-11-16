ETV Bharat / offbeat

పిల్లల మనసు నింపే "స్నాక్" - బ్రెడ్​తో నిమిషాల్లోనే రెడీ!

- టేస్టీ టేస్టీగా "మూంగ్​దాల్ బ్రెడ్ టోస్ట్" - అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

Easy Snack Recipe for Kids
Easy Snack Recipe for Kids (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 16, 2025 at 5:35 PM IST

3 Min Read
Easy Snack Recipe for Kids : పిల్లలు స్కూల్ నుంచి వచ్చాక ఈవెనింగ్ టైమ్​లో తినడానికి స్నాక్స్ అడుగుతుంటారు. అలాంటి టైమ్​లో ఎప్పుడూ చేసేవి కాకుండా కాస్త వెరైటీగా, ఒక మంచి రుచికరమైన స్నాక్ రెసిపీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారా? అయితే ఒక స్పెషల్ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, టేస్టీ టేస్టీ "మూంగ్​దాల్ బ్రెడ్‌ టోస్ట్‌".

నార్మల్​గా అందరూ ఇంట్లో బ్రెడ్ ఉంటే ఆమ్లెట్, బ్రెడ్ ఉప్మా వంటివి ఎక్కువగా ట్రై చేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఓసారి పెసరపప్పుతో ఇలా టోస్ట్ చేసుకుని చూడండి. రెగ్యులర్ రెసిపీలతో పోల్చితే సరికొత్త రుచిని ఆస్వాదిస్తారు. పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. దీన్ని స్నాక్​గానే కాకుండా మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ క్విక్ అండ్ ఈజీ వెరైటీ స్నాక్ రెసిపీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Snack Recipe for Kids
పెసరపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పెసరపప్పు - అరకప్పు
  • బ్రెడ్​స్లైసులు - ఏడెనిమిది
  • పచ్చిమిర్చి - రెండు
  • అల్లం - చిన్నముక్క
  • ఉల్లిపాయ - ఒకటి
  • సన్నగా తరిగిన క్యాప్సికం - పావు కప్పు
  • క్యారెట్ తురుము - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • సన్నని కొత్తిమీర తరుగు - పావు కప్పు
  • కారం - అర చెంచా
  • గరంమసాలా - అర చెంచా
  • పసుపు - పావు చెంచా
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • వెన్న - అర కప్పు

Snack Recipe for Kids
బ్రెడ్ స్లైసులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ వెరైటీ అండ్ టేస్టీ స్నాక్ తయారీకి ముందుగా ఒక గిన్నెలో పెసరపప్పును తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి గంటపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • పప్పు నానేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే, అవసరమైన పరిమాణంలో సన్నని క్యారెట్ తురుము, క్యాప్సికం, కొత్తిమీర తరుగును సిద్ధం చేసుకుని ఉంచుకోవాలి.
  • గంట తర్వాత బాగా నానిన పెసరపప్పును వాటర్ వంపేసి మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో పచ్చిమిర్చి, అల్లం వేసుకుని మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి. అయితే, ఇక్కడ పిండి మిశ్రమం అనేది మరీ లూజుగా కాకుండా కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
Snack Recipe for Kids
ఉల్లిపాయ (Getty Images)
  • అనంతరం మిక్సీ పట్టుకున్న పెసరపప్పు మిశ్రమాన్ని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, సన్నని క్యారెట్ తురుము, సన్నగా కట్ చేసిన క్యాప్సికం, కొత్తిమీర తరుగు, కారం, గరంమసాలా, పసుపు, టేస్ట్​కి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు ఒక బ్రెడ్ స్లైసు తీసుకుని దానికి రెండువైపులా ఒక టేబుల్​స్పూన్ చొప్పున ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పెసరపప్పు మిశ్రమాన్ని అప్లై చేసుకోవాలి. పెసరపప్పు మిశ్రమం బ్రెడ్ స్లైసు మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యేలా రాసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పెనం పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. పాన్ వేడయ్యాక కొద్దిగా బటర్ వేసి పెసరపప్పు మిశ్రమం అప్లై చేసిన బ్రెడ్ స్లైసును ఉంచి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కాల్చుకోవాలి.
Snack Recipe for Kids
పోపుదినుసులు (Getty Images)
  • అది వన్ సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత మరికొద్దిగా బటర్ వేసుకుని రెండో వైపు చక్కగా కాలనివ్వాలి.
  • పెసరపప్పు మిశ్రమం రాసిన బ్రెడ్ స్లైసును రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకున్నాక సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని ట్రయాంగిల్ షేప్​లో చాకుతో కట్ చేసుకుంటే సరి.
  • ఇలానే అన్ని బ్రెడ్ స్లైసులను పెసరపప్పు స్టఫింగ్​ అప్లై చేసుకుని బటర్​తో రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకుని, మీకు నచ్చిన షేప్​లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకోండి.
  • అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "మూంగ్​దాల్ బ్రెడ్‌టోస్ట్‌" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతుంది!

