రవ్వ ఉంటే చాలు! ఇన్స్టంట్గా చేసుకునే "స్నాక్" - ఆయిల్ తక్కువగా, క్రంచీ ఎక్కువగా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 2:07 PM IST
Instant Suji Snack Making : రవ్వను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో ఉప్మా, లడ్డూలు చేస్తుంటారు. అలా కాకుండా దీనితో సింపుల్గా స్నాక్స్ చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఓసారి ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ భలే ఇష్టంగా తింటారు. కేవలం నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పైగా ఆయిల్ కూడా తక్కువగానే పీల్చుకుంటాయి! అంతేకాక వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి! మరి కరకరలాడే ఈ రెసిపీ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- వాము - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- నువ్వులు - 1 టీ స్పూన్
- కసూరిమెంతి - 1 టీ స్పూన్
- కారం - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బొంబాయి రవ్వ - ఒకటిన్నర కప్పు
- నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో కప్పు నీళ్లు పోయాలి. ఇందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. అదేవిధంగా అర టీ స్పూన్ వాము, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ నువ్వులు యాడ్ చేయాలి.
- ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ కసూరిమెంతి, ఒక టీ స్పూన్ కారం వేయాలి. అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి నీటిని మరిగించాలి. అనంతరం ఒకటిన్నర కప్పుల బొంబాయి రవ్వ యాడ్ చేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూతపెట్టాలి. ఈ మిశ్రమం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ముద్దలాగా ఒత్తుకుంటూ కలపాలి.
- ఆ తర్వాత కొద్దిగా పిండి ముద్దను చపాతీ పీటపై తీసుకొని కర్రతో చపాతీ ఆకారంలో చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాచ చిన్న క్యాప్ తీసుకొని రౌండ్ షేప్లో వచ్చేలాగా ఒత్తుకొని కింద ఫొటోలో చూపిన విధంగా చేసి పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె బాగా వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బిళ్లలను కడాయికి సరిపడా వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- ఆ తర్వాత రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ ఫ్రై చేసి ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే రవ్వతో కరకరలాడే స్నాక్ సిద్ధంగా ఉంటాయి!
- అనంతరం వీటిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
- మీరు ఈ స్నాక్ను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలని అనుకుంటే రవ్వతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
