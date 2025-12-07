ETV Bharat / offbeat

"ఉలవచారు" చేయడం ఇంత సులువా! - మీరూ ట్రై చేయండి - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

ఈ పద్ధతిలో ఉలవచారు చేయండి - ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

Ulavacharu Recipe
Ulavacharu Recipe (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 7, 2025 at 3:56 PM IST

3 Min Read
Ulavacharu Recipe in Telugu : మనలో చాలా మంది ఫేవరెట్ డిషెస్​లో "ఉలవచారు" ఒకటి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ దీన్ని తినడానికి ఇష్టపడుతారు. దానికి ఉండే టేస్ట్ అలాంటిది మరి! అయితే, ప్రస్తుత రోజుల్లో ఉలవచారుని ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కష్టమైన పనిగా భావిస్తుంటారు చాలా మంది. దాంతో తినాలనిపించినప్పుడల్లా బయట కర్రీ పాయింట్, హోటల్ లేదా రెస్టారెంట్ నుంచి పార్సిల్ తెచ్చుకుని తినేస్తుంటారు. ఒకవేళ కొంతమంది ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్నా సరైన టేస్ట్ రావట్లేదని ఫీల్ అవుతుంటారు. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో "ఉలవచారు" చేసుకుని చూడండి. రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో సూపర్ టేస్టీగా కుదిరి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టైల్​లో చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ కమ్మని ఉలవచారును సింపుల్​గా ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Ulavacharu Recipe
Ulavacharu Recipe (ETV Abhiruchi)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉలవల రసం - ఒక పెద్ద కప్పు
  • టమాటాలు - ఒకట్రెండు
  • కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
  • ఉల్లిపాయలు - ఒకట్రెండు
  • తాలింపు దినుసులు - ఒక చెంచా
  • కారం - రుచికి తగినంత
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • పచ్చిమిర్చి - మూడ్నాలుగు
  • ఎండుమిర్చి - మూడు
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఆరేడు

Ulavacharu Recipe
Ulavacharu Recipe (ETV Abhiruchi)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో తగినన్ని ఉలవలను తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై అందులో సరిపడా మంచి నీళ్లు పోసి కనీసం ఏడెనిమిది గంటలపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అంటే, ఉదయం రెసిపీ చేసేవాళ్లు ముందు రోజు రాత్రే ఉలవలను నానబెట్టాలి.
  • మరుసటి రోజు నానబెట్టిన నీళ్లలోనే ఉలవలను ఉడికించి, వడకట్టి ఒక పెద్ద కప్పు పరిమాణంలో ఉలవల రసం తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఉలవలు ఉడికించుకోవడానికి ముందుగానే ఒక చిన్న బౌల్​లో కాస్తంత చింతపండును నానబెట్టుకోవాలి.
Ulavacharu Recipe
Ulavacharu Recipe (Getty Images)
  • అది నానేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయ, టమాటా, పచ్చిమిర్చీలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు నానిన చింతపండును చిదిపి పిప్పితీసి ఒక చిన్న కప్పు పరిమాణంలో రసాన్ని తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు ఉలవ చారు కోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టుకుని తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పోపు దినుసులు వేసి వేయించాలి. అవి కూడా వేగాక కరివేపాకు, పొడుగ్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కాస్త రంగు మారేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి.
Ulavacharu Recipe
Ulavacharu Recipe (ETV Abhiruchi)
  • ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి చీలికలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి వేయించుకోవాలి. అవి కాస్త మగ్గాక పసుపు, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లిరెబ్బలు యాడ్ చేసి పచ్చివాసనపోయేంతవరకూ కలుపుతూ అర నిమిషం వేయించాలి.
  • ఆపై టమాటా ముక్కలు జత చేసి కలుపుతూ కాసేపు మగ్గించుకోవాలి. అవి కాస్త మగ్గాక రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం వేసుకుని టమాటాలు పూర్తిగా మగ్గే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం కలర్ మారి టమాటాలు మంచిగా మగ్గాక ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న ఉలవల రసం, చింతపండు గుజ్జు వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఇక్కడ చింతపండు రసాన్ని మరీ ఎక్కువగా తీసుకోకుండా మీరు తినే పులుపును బట్టి తగినంత మాత్రమే తీసుకోవాలి.
Ulavacharu Recipe
Ulavacharu Recipe (ETV Abhiruchi)
  • ఇదే స్టేజ్​లో ఉప్పును చెక్ చేసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఆ మిశ్రమం బాగా మరిగేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆ మిశ్రమం మంచిగా మరిగిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి డిష్ అవుట్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో ఘుమఘుమలాడే "ఉలవచారు" నిమిషాల్లోనే అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ అవుతుంది!

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

