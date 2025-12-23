ఇంట్లోనే రెస్టారెంట్ స్టైల్ "చికెన్ 65" - ముక్క కరకరలాడుతూ టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే నాన్వెజ్ 'స్నాక్' - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
Published : December 23, 2025 at 6:12 PM IST
Chicken 65 Recipe in Telugu : ఈవెనింగ్ టైమ్ పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ స్నాక్స్ తినే అలవాటు ఉంటుంది. అందులోనూ నాన్వెజ్ ఐటమ్స్ అయితే ఇక చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. ఇప్పుడు, మీ అందరికోసం అలాంటి ఒక అద్దిరిపోయే స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "చికెన్ 65". ఇలా చేశారంటే ఇంట్లోనే రెస్టారెంట్ టేస్ట్ను ఆస్వాదిస్తారు. చికెన్తో ఎప్పుడూ చేసుకునే ఫ్రై, కర్రీ, బిర్యానీ వంటివి కాకుండా ఓసారి ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. కరకరలాడుతూ కమ్మగా ఉండే ఈ స్నాక్ను పిల్లలైతే ముక్క మిగల్చకుండా కమ్మగా, కడుపునిండా తింటారు. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో క్విక్ అండ్ ఈజీగా ఈ నాన్వెజ్ స్నాక్ను తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా అందుకు అవసరమైన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- అరకేజీ - బోన్లెస్ చికెన్
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - పెరుగు
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
- ఒక చెంచా - మిరియాలపొడి
- ఒక చెంచా - జీలకర్రపొడి
- రుచికి తగినంత - ఉప్పు
- ఒక చెంచా - కారం
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - కశ్మీరీ కారం
- ఒక చెంచా - గరంమసాలా
- ఒకటి - గుడ్డు
- ఒక చెంచా - నిమ్మరసం
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - మొక్కజొన్నపిండి
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - బియ్యప్పిండి
- ఒక టేబుల్స్పూన్ - వెల్లుల్లి తరుగు
- మూడు - పచ్చిమిర్చి
- రెండు రెబ్బలు - కరివేపాకు
- వేయించడానికి సరిపడా - నూనె
తయారీ విధానం :
- నోరూరించే ఈ నాన్వెజ్ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా అరకిలో పరిమాణంలో బోన్లెస్ చికెన్ను తీసుకుని మీకు కావాల్సిన సైజులో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై చికెన్ ముక్కలను శుభ్రంగా కడిగి జల్లిగిన్నెలో వేసి అదనపు వాటర్ తొలగిపోయేలా కాసేపు పక్కనుంచాలి.
- ఆలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు, పచ్చిమిర్చీలను నిలువుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు, పెరుగు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్టు, మిరియాలపొడి, జీలకర్రపొడి, గరంమసాలా, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, కారం, కశ్మీరీకారం, నిమ్మరసం ఇలా ఒక్కొక్కటిగా యాడ్ చేసుకుని పదార్థాలన్నీ చికెన్ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలిపి అరగంట సేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఆలోపు మరో గిన్నె తీసుకుని అందులో గుడ్డులోని తెల్లసొన, మొక్కజొన్నపిండి, బియ్యప్పిండి వేసుకుని మొత్తం బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అరగంట తర్వాత స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలను ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న గుడ్డు-బియ్యప్పిండి మిశ్రమంలో ముంచి కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
- చికెన్ ముక్కలన్నింటినీ వేసుకున్నాక మీడియం ఫ్లేమ్లో కాసేపు కదపకుండా వేగనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో తిప్పుతూ కరకరలాడేలా వేయించుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద మరో చిన్న కడాయిలో ఒక టేబుల్స్పూను నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు, నిలువుగా చీల్చిన పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగిన తర్వాత వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కల్ని వేసి మరో రెండు నిమిషాలు వేయించుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే చాలు.
- అంతే, రెస్టారెంట్ స్టైల్లో నోరూరించే "చికెన్ 65" అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ చికెన్తో ఎప్పుడూ రొటీన్ రెసిపీలు కాకుండా ఓసారి ఇలా చికెన్ 65 ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ కమ్మగా తింటారు!
