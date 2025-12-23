ETV Bharat / offbeat

ఇంట్లోనే రెస్టారెంట్ స్టైల్​ "చికెన్ 65" - ముక్క కరకరలాడుతూ టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

Chicken 65 Recipe
Chicken 65 Recipe (Eenadu)
Published : December 23, 2025 at 6:12 PM IST

3 Min Read
Chicken 65 Recipe in Telugu : ఈవెనింగ్ టైమ్ పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరికీ స్నాక్స్ తినే అలవాటు ఉంటుంది. అందులోనూ నాన్​వెజ్ ఐటమ్స్ అయితే ఇక చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. ఇప్పుడు, మీ అందరికోసం అలాంటి ఒక అద్దిరిపోయే స్నాక్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "చికెన్ 65". ఇలా చేశారంటే ఇంట్లోనే రెస్టారెంట్ టేస్ట్​ను ఆస్వాదిస్తారు. చికెన్​తో ఎప్పుడూ చేసుకునే ఫ్రై, కర్రీ, బిర్యానీ వంటివి కాకుండా ఓసారి ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. కరకరలాడుతూ కమ్మగా ఉండే ఈ స్నాక్​ను పిల్లలైతే ముక్క మిగల్చకుండా కమ్మగా, కడుపునిండా తింటారు. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో క్విక్ అండ్ ఈజీగా ఈ నాన్​వెజ్ స్నాక్​ను తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా అందుకు అవసరమైన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Chicken 65 Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • అరకేజీ - బోన్​లెస్ చికెన్
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - పెరుగు
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
  • ఒక చెంచా - మిరియాలపొడి
  • ఒక చెంచా - జీలకర్రపొడి
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు
  • ఒక చెంచా - కారం
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - కశ్మీరీ కారం
  • ఒక చెంచా - గరంమసాలా
  • ఒకటి - గుడ్డు
  • ఒక చెంచా - నిమ్మరసం
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - మొక్కజొన్నపిండి
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - బియ్యప్పిండి
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - వెల్లుల్లి తరుగు
  • మూడు - పచ్చిమిర్చి
  • రెండు రెబ్బలు - కరివేపాకు
  • వేయించడానికి సరిపడా - నూనె

Chicken 65 Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • నోరూరించే ఈ నాన్​వెజ్ స్నాక్ రెసిపీ కోసం ముందుగా అరకిలో పరిమాణంలో బోన్​లెస్ చికెన్​ను తీసుకుని మీకు కావాల్సిన సైజులో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై చికెన్ ముక్కలను శుభ్రంగా కడిగి జల్లిగిన్నెలో వేసి అదనపు వాటర్ తొలగిపోయేలా కాసేపు పక్కనుంచాలి.
  • ఆలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు, పచ్చిమిర్చీలను నిలువుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
Chicken 65 Recipe (Getty Images)
  • అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు, పెరుగు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్టు, మిరియాలపొడి, జీలకర్రపొడి, గరంమసాలా, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, కారం, కశ్మీరీకారం, నిమ్మరసం ఇలా ఒక్కొక్కటిగా యాడ్ చేసుకుని పదార్థాలన్నీ చికెన్ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలిపి అరగంట సేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Chicken 65 Recipe (Getty Images)
  • ఆలోపు మరో గిన్నె తీసుకుని అందులో గుడ్డులోని తెల్లసొన, మొక్కజొన్నపిండి, బియ్యప్పిండి వేసుకుని మొత్తం బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అరగంట తర్వాత స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలను ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న గుడ్డు-బియ్యప్పిండి మిశ్రమంలో ముంచి కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
Chicken 65 Recipe (Getty Images)
  • చికెన్ ముక్కలన్నింటినీ వేసుకున్నాక మీడియం ఫ్లేమ్​లో కాసేపు కదపకుండా వేగనిచ్చి ఆపై చిల్లుల గరిటెతో తిప్పుతూ కరకరలాడేలా వేయించుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద మరో చిన్న కడాయిలో ఒక టేబుల్‌స్పూను నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక సన్నని వెల్లుల్లి తరుగు, నిలువుగా చీల్చిన పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి.
Chicken 65 Recipe (Getty Images)
  • అవి వేగిన తర్వాత వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న చికెన్‌ ముక్కల్ని వేసి మరో రెండు నిమిషాలు వేయించుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, రెస్టారెంట్ స్టైల్​లో నోరూరించే "చికెన్‌ 65" అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ చికెన్​తో ఎప్పుడూ రొటీన్ రెసిపీలు కాకుండా ఓసారి ఇలా చికెన్ 65 ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ కమ్మగా తింటారు!

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

