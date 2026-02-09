ETV Bharat / offbeat

బీట్​రూట్​తో నోరూరించే "సాంబార్" - అన్నంతో పాటు దోశ, ఇడ్లీల్లోకి అద్దిరిపోద్ది!

ఎన్నడూ తినని రుచిలో "బీట్​రూట్ సాంబార్" - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

Beetroot Sambar Recipe
Beetroot Sambar Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 9, 2026 at 10:22 AM IST

4 Min Read
Beetroot Sambar Recipe : "బీట్​రూట్" ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. దీనిలో శరీరానికి కావాల్సిన ఎన్నో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. కానీ, పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు చాలా మంది దీన్ని అంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు. ఒకవేళ తిన్నా నేరుగా ఒకట్రెండు ముక్కలు తినడం లేదంటే సలాడ్స్, జ్యూస్​ల రూపంలో తీసుకుంటుంటారు. అలాకాకుండా ఓసారి ఈ పద్ధతిలో "బీట్​రూట్ సాంబార్" ట్రై చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి తెగ నచ్చేస్తుంది. ఇది రెగ్యులర్​గా చేసుకునే దానితో పోల్చిచే డిఫరెంట్​గా, భలే కమ్మగా ఉంటుంది. ఈ సాంబార్ అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా ఇడ్లీ, దోశల్లోకి కూడా రుచికరంగా అద్దిరిపోతుంది. మరి, సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్​లో నోరూరించే ఈ వెరైటీ సాంబార్​ను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.


Beetroot Sambar Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బీట్​రూట్ - 400 గ్రాములు
  • కందిపప్పు - ఒక కప్పు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగు

Beetroot Sambar Recipe (Getty Images)

మసాలా పేస్ట్ కోసం :

  • ఆయిల్ - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • శనగపప్పు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • మినప్పప్పు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 8 నుంచి 10
  • ధనియాలు - మూడు టేబుల్​స్పూన్లు
  • మెంతులు - నాలుగు చిటికెళ్లు
  • బియ్యం - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - అర కప్పు
  • లవంగాలు - నాలుగు
  • దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
  • చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయంత


Beetroot Sambar Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో కందిపప్పును తీసుకుని ఒకసారి కడిగి, ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోసి గంటపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • పప్పు నానేలోపు తాజా బీట్​రూట్​లను తీసుకుని పీలర్​తో పైన చెక్కును తొలగించుకోవాలి.
  • ఆపై వాటిని శుభ్రంగా కడిగి క్యూబ్స్​లా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, ఉల్లిపాయలను పెద్ద సైజ్ క్యూబ్స్​లా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం కుక్కర్ గిన్నె తీసుకుని అందులో గంటపాటు నానబెట్టుకున్న కందిపప్పు, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీట్​రూట్ ముక్కలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా నూనె, పసుపు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకోవాలి.

Beetroot Sambar Recipe (Getty Images)
  • ఆపై నాలుగు కప్పుల వరకు నీళ్లు పోసి ఒకసారి కలిపి కుక్కర్ మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో నాలుగైదు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆలోపు సాంబార్ రుచిని పెంచే ఒక మసాలా పేస్ట్​ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్​లో రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఎండుమిర్చి, ధనియాలు, మెంతులు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో పప్పులు ఎర్రగా వేగే వరకు వేయించుకోవాలి.

Beetroot Sambar Recipe (Getty Images)
  • పప్పులు వేగి రంగు మారాక అందులో కొన్ని బియ్యం, సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసి ఒక నిమిషం వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత లవంగాలు, దాల్చినచెక్క ముక్క వేసి కాస్త వేయించి మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై ఆ మిశ్రమంలో నానబెట్టిన చింతపండు గుజ్జును యాడ్ చేసుకుంటూ మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి. దాంతో మసాలా పేస్ట్ రెడీ అవుతుంది.
  • అనంతరం మెత్తగా ఉడికిన పప్పును కుక్కర్​లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి పప్పుగుత్తితో లైట్​గా మెదుపుకోవాలి. మరీ ఎక్కువగా మెదిపితే బీట్​రూట్ ముక్కలు మెత్తగా చిదిరిపోతాయి. నెక్ట్స్ సాంబార్​లోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.

Beetroot Sambar Recipe (Getty Images)

తాలింపు కోసం :

  • ఆయిల్ - మూడు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - రెండు
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
  • కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
  • ఇంగువ - కొద్దిగా
  • టమాటాలు - రెండు
  • కారం - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • బెల్లం - మూడు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

Beetroot Sambar Recipe (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద తాలింపు కోసం మరో పాన్ పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి వేయించాలి.
  • అవి వేగాక జీలకర్ర, ఇంగువ, కరివేపాకు, పెద్ద సైజ్​లో కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి టమాటాలపై స్కిన్ మెత్తబడే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్​, కారం వేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై మూడు కప్పుల వరకు నీళ్లు పోసుకుని బాగా కలిపి రెండు పొంగులు వచ్చేంత వరకు మరిగించుకోవాలి. ఇలా మరిగించుకునే క్రమంలోనే అందులో బెల్లం తరుగు వేసి కలిపి మరిగించాలి.

Beetroot Sambar Recipe (Getty Images)
  • మసాలా పేస్ట్ మిశ్రమం ఉడుకు పట్టాక అందులో లైట్ మాష్ చేసి పెట్టుకున్న కందిపప్పు-బీట్​రూట్ మిశ్రమాన్ని పోసి అంతా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత ఐదు కప్పుల వరకు నీళ్లు, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు యాడ్ చేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో పది నుంచి పన్నెండు నిమిషాల పాటు బాగా మరగనివ్వాలి.
  • అలా మరిగించుకున్నాక ఒకసారి మూత తీసి కలిపి టేస్ట్ చెక్ చేసుకుని ఉప్పును అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక చివర్లో మరికొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, బీట్​రూట్​తో ఘుమఘుమలాడే "సాంబార్" సింపుల్​గా తయారవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ రెసిపీలకు బదులుగా ఓసారి ఇలా 'బీట్​రూట్ సాంబార్' పెట్టండి. ఇంటిల్లిపాదీ నయా టేస్ట్​ను ఎంజాయ్ చేస్తారు.

