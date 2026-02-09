బీట్రూట్తో నోరూరించే "సాంబార్" - అన్నంతో పాటు దోశ, ఇడ్లీల్లోకి అద్దిరిపోద్ది!
ఎన్నడూ తినని రుచిలో "బీట్రూట్ సాంబార్" - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
Published : February 9, 2026 at 10:22 AM IST
Beetroot Sambar Recipe : "బీట్రూట్" ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. దీనిలో శరీరానికి కావాల్సిన ఎన్నో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. కానీ, పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు చాలా మంది దీన్ని అంతగా తినడానికి ఇష్టపడరు. ఒకవేళ తిన్నా నేరుగా ఒకట్రెండు ముక్కలు తినడం లేదంటే సలాడ్స్, జ్యూస్ల రూపంలో తీసుకుంటుంటారు. అలాకాకుండా ఓసారి ఈ పద్ధతిలో "బీట్రూట్ సాంబార్" ట్రై చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి తెగ నచ్చేస్తుంది. ఇది రెగ్యులర్గా చేసుకునే దానితో పోల్చిచే డిఫరెంట్గా, భలే కమ్మగా ఉంటుంది. ఈ సాంబార్ అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా ఇడ్లీ, దోశల్లోకి కూడా రుచికరంగా అద్దిరిపోతుంది. మరి, సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్లో నోరూరించే ఈ వెరైటీ సాంబార్ను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బీట్రూట్ - 400 గ్రాములు
- కందిపప్పు - ఒక కప్పు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
మసాలా పేస్ట్ కోసం :
- ఆయిల్ - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- శనగపప్పు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- మినప్పప్పు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 8 నుంచి 10
- ధనియాలు - మూడు టేబుల్స్పూన్లు
- మెంతులు - నాలుగు చిటికెళ్లు
- బియ్యం - ఒక టేబుల్స్పూన్
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - అర కప్పు
- లవంగాలు - నాలుగు
- దాల్చినచెక్క - చిన్న ముక్క
- చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయంత
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో కందిపప్పును తీసుకుని ఒకసారి కడిగి, ఆపై తగినన్ని నీళ్లు పోసి గంటపాటు నానబెట్టుకోవాలి.
- పప్పు నానేలోపు తాజా బీట్రూట్లను తీసుకుని పీలర్తో పైన చెక్కును తొలగించుకోవాలి.
- ఆపై వాటిని శుభ్రంగా కడిగి క్యూబ్స్లా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే, ఉల్లిపాయలను పెద్ద సైజ్ క్యూబ్స్లా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం కుక్కర్ గిన్నె తీసుకుని అందులో గంటపాటు నానబెట్టుకున్న కందిపప్పు, ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీట్రూట్ ముక్కలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా నూనె, పసుపు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకోవాలి.
- ఆపై నాలుగు కప్పుల వరకు నీళ్లు పోసి ఒకసారి కలిపి కుక్కర్ మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో నాలుగైదు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆలోపు సాంబార్ రుచిని పెంచే ఒక మసాలా పేస్ట్ను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్లో రెండు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత శనగపప్పు, మినప్పప్పు, ఎండుమిర్చి, ధనియాలు, మెంతులు వేసి లో ఫ్లేమ్లో పప్పులు ఎర్రగా వేగే వరకు వేయించుకోవాలి.
- పప్పులు వేగి రంగు మారాక అందులో కొన్ని బియ్యం, సన్నని పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు వేసి ఒక నిమిషం వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత లవంగాలు, దాల్చినచెక్క ముక్క వేసి కాస్త వేయించి మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై ఆ మిశ్రమంలో నానబెట్టిన చింతపండు గుజ్జును యాడ్ చేసుకుంటూ మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకుని పక్కనుంచాలి. దాంతో మసాలా పేస్ట్ రెడీ అవుతుంది.
- అనంతరం మెత్తగా ఉడికిన పప్పును కుక్కర్లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి పప్పుగుత్తితో లైట్గా మెదుపుకోవాలి. మరీ ఎక్కువగా మెదిపితే బీట్రూట్ ముక్కలు మెత్తగా చిదిరిపోతాయి. నెక్ట్స్ సాంబార్లోకి తాలింపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
తాలింపు కోసం :
- ఆయిల్ - మూడు టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - ఒక టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - రెండు
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- టమాటాలు - రెండు
- కారం - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- బెల్లం - మూడు టేబుల్స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద తాలింపు కోసం మరో పాన్ పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, ఎండుమిర్చి తుంపలు వేసి వేయించాలి.
- అవి వేగాక జీలకర్ర, ఇంగువ, కరివేపాకు, పెద్ద సైజ్లో కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి టమాటాలపై స్కిన్ మెత్తబడే వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్, కారం వేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై మూడు కప్పుల వరకు నీళ్లు పోసుకుని బాగా కలిపి రెండు పొంగులు వచ్చేంత వరకు మరిగించుకోవాలి. ఇలా మరిగించుకునే క్రమంలోనే అందులో బెల్లం తరుగు వేసి కలిపి మరిగించాలి.
- మసాలా పేస్ట్ మిశ్రమం ఉడుకు పట్టాక అందులో లైట్ మాష్ చేసి పెట్టుకున్న కందిపప్పు-బీట్రూట్ మిశ్రమాన్ని పోసి అంతా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఐదు కప్పుల వరకు నీళ్లు, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు యాడ్ చేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో పది నుంచి పన్నెండు నిమిషాల పాటు బాగా మరగనివ్వాలి.
- అలా మరిగించుకున్నాక ఒకసారి మూత తీసి కలిపి టేస్ట్ చెక్ చేసుకుని ఉప్పును అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
- ఇక చివర్లో మరికొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, బీట్రూట్తో ఘుమఘుమలాడే "సాంబార్" సింపుల్గా తయారవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ రెసిపీలకు బదులుగా ఓసారి ఇలా 'బీట్రూట్ సాంబార్' పెట్టండి. ఇంటిల్లిపాదీ నయా టేస్ట్ను ఎంజాయ్ చేస్తారు.
