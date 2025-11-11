ETV Bharat / offbeat

Easy Lunch Box Recipe in Telugu : స్కూల్​కు వెళ్లే పిల్లలు, ఆఫీస్​లకు వెళ్లే ఉద్యోగుల లంచ్ బాక్స్​లోకి​ మంచి రుచికరమైన ఆహారాన్ని ప్రిపేర్ చేయడం కోసం వంటింట్లో అమ్మలు కుస్తీ పడుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది తల్లులు రెగ్యులర్​గా వైట్ రైస్, ఏదైనా కర్రీ పెట్టి పంపుతుంటారు. అయితే, పిల్లలకు రోజూ అదే తినాలంటే బోరింగ్​గా ఉంటుంది. అందుకే, మీ అందరి కోసం ఒక వెరైటీ అండ్ టేస్టీ లంచ్ బాక్స్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే కమ్మని "రసం అన్నం". కందిపప్పు,పెసరపప్పుల కలయికలో రెడీ అయ్యే ఇది సూపర్ టేస్టీగా ఉండి తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. పైగా, దీన్ని మార్నింగ్ ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, ఈ ప్రొటీన్ రిచ్ రసమన్నం ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Easy Lunch Box Recipe
కందిపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం - అరకప్పు
  • కందిపప్పు - పావు కప్పు
  • పెసరపప్పు - రెండు చెంచాలు
  • టమాటాలు - రెండు
  • రసం పొడి - చెంచాన్నర
  • పసుపు - పావు చెంచా
  • నూనె - పావు కప్పు
  • కరివేపాకు - రెండు రెబ్బలు
  • ఆవాలు - అర చెంచా
  • ఎండుమిర్చి - రెండు
  • ఇంగువ - పావు చెంచా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - నాలుగైదు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • చింతపండు గుజ్జు - రెండు పెద్ద చెంచాలు
  • నీళ్లు - రెండున్నర కప్పులు

Easy Lunch Box Recipe
పెసరపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ సూపర్ టేస్టీ లంచ్ బాక్స్ రెసిపీ కోసం ముందుగా వేరు వేరు బౌల్స్​లో బాస్మతి బియ్యం, కందిపప్పు, పెసరపప్పులను తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి, ఆపై అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి పావుగంట పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, ఒక చిన్న గిన్నెలో కొద్దిగా చింతపండును తీసుకుని కడిగి నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఆలోపు టమాటాలను నీట్​గా కడిగి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
Easy Lunch Box Recipe
బియ్యం (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కుక్కర్ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, ఎండుమిర్చి వేసి చిటపటమన్నాక ఇంగువ, కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
  • అవి వేగాక అందులో కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు యాడ్ చేసుకుని రెండు మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.

Easy Lunch Box Recipe
టమాటాలు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత పసుపు, రసం పొడి జత చేసి ఒకసారి బాగా కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించాలి.
  • అనంతరం పావుగంట పాటు నానబెట్టిన బియ్యం, కందిపప్పు, పెసరపప్పులను వాటర్ వడకట్టి వేసుకుని మిశ్రమం మొత్తం మంచిగా కలిసేలా ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • ఆపై అందులో రెండున్నర కప్పుల వరకు వాటర్ పోసి, రుచికి తగినంత ఉప్పు, నానబెట్టిన చింతపండు నుంచి తీసుకున్న రసం యాడ్ చేసుకుని మరోసారి అంతా కలిసేలా బాగా కలిపి ఉడికించుకోవాలి
Easy Lunch Box Recipe
వెల్లుల్లి (Getty Images)
  • ఆ మిశ్రమం ఉడకడం స్టార్ట్ అయ్యాక స్టవ్​ను హై ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కుక్కర్ మూత పెట్టేసి మూడు, నాలుగు విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక కుక్కర్​లోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి ఒకసారి కలిపి బాక్స్​లోకి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • అంతే, లంచ్ బాక్స్​లోకి సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "రసం అన్నం" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ వంటకాలకు బదులు ఓసారి దీన్ని ట్రై చేసి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా, కడుపునిండా తింటారు!

