కుక్కర్లో పది నిమిషాల్లోనే లంచ్ బాక్స్ రెడీ! - టైమ్ లేనప్పుడు సూపర్ ఆప్షన్
- ఇలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు - పిల్లలు కూడా కొత్తగా ఫీలవుతారు!
Published : October 19, 2025 at 10:17 AM IST
Lunch Box in cooker : ఒక్కోసారి లంచ్ బాక్స్ ప్రిపేర్ చేయడం ఆలస్యమవుతుంది. ఇంకోసారి ఎప్పుడూ రొటీన్ ఫుడ్డేనా? అనే ఫీలింగ్ మనకే వస్తుంది. పిల్లల నుంచై తరచూ ఈ కంప్లైంట్ రైజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇలాంటి ఏ సందర్భాన్నైనా సరే ఓవర్ కమ్ చేసేందుకు ఓ సూపర్ రెసిపీ ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉంది. అదే కుక్కర్లో లంచ్ బాక్స్! మరి, దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ విధానమేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కప్పు బియ్యం
- అర కప్పు కంది పప్పు
- చిన్న ఉల్లిపాయలు ఒక 15
- రెండు టమాటాలు
- పది వరకు బీన్స్
- రెండు క్యారెట్లు
- రెండు వంకాయలు
- పావు స్పూన్ పసుపు
- అర స్పూన్ ఎర్ర కారం
- స్పూన్ సాంబార్ పౌడర్
- పావు స్పూన్ జీరా
- పావు స్పూన్ ఆవాలు
- కాసిన్ని మెంతులు
- పావు స్పూన్ మినపపప్పు
- పది జీడిపప్పులు
- కాస్త కరివేపాకు
- చిటికెడు ఇంగువ
- కాస్త కొత్తిమీర
- 2 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి
- రుచికి సరిపడా ఉప్పు
- 5 కప్పుల నీళ్లు
తయారీ విధానం :
- కప్పు బియ్యం తీసుకొని నీటిలో నానబెట్టాలి. కనీసం అరగంట నానబెట్టిన తర్వాత శుభ్రంగా కడిగి, నీరు మొత్తం వంపేసి కుక్కర్లో వేసుకోవాలి.
- అర కప్పు కంది పప్పును కూడా అరగంటపాటు నానబెట్టి, క్లీన్ చేసుకొని, నీరు వంపేసి అదే కుక్కర్లో వేసుకోవాలి
- చిన్న ఉల్లిపాయలు ఒక 15 వరకు తీసుకోవాలి. ఇవి రెగ్యులర్ ఉల్లిపాయల మాదిరిగా గుండ్రంగా ఉండవు. కాస్త సన్నగా, పొడవుగా ఉంటాయి. వీటిని సాంబారు ఉల్లిపాయలు అని కూడా ఉంటారు.
- రెండు టమాటాలను స్లైసెస్ గా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి.
- పది వరకు బీన్స్ను వేసుకోవాలి. వీటిని మరీ చిన్నసైజు ముక్కల్లా కాకుండా, కాస్త పెద్ద సైజులోనే కట్ వేసుకోవాలి.
- రెండు క్యారెట్లను యాడ్ చేసుకోండి. వీటిని మీకు అవసరమైనంత మేర ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి
- రెండు వంకాయలను కట్ చేసి వేసుకోండి. వీటిని కూడా చిన్నగా కాకుండా, ఒక్కో వంకాయను నిలువుగా నాలుగు ముక్కలుగా చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- తర్వాత పావు స్పూన్ పసుపు, అర స్పూన్ ఎర్ర కారం, స్పూన్ సాంబార్ పౌడర్, పావు స్పూన్ జీరా, కాసిన్ని మెంతులు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని, 5 కప్పుల నీళ్లు పోసుకోవాలి.
- ఇవన్నీ కలిసిపోయేలా గరిటతో ఓసారి కలుపుకొని, కుక్కర్ మూత పెట్టి, ఒక విజిల్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసి ఐదు నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మూత తీసి, అందులో కప్పు చింత పండు రసం వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టౌ ఆన్ చేసి, సిమ్లో పెట్టుకోవాలి. ఓసారి గరిటతో మెల్లగా కలుపుకొని, దాన్ని అలా ఉడకనివ్వాలి.
- ఈ లోపు మరో స్టౌపై పాన్ పెట్టుకొని, అందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి.
- వేడెక్కిన తర్వాత పావు స్పూన్ ఆవాలు, పావు స్పూన్ మినపపప్పు, పావు స్పూన్ మెంతులు, పావు స్పూన్ జీలకర్ర, పది జీడిపప్పులు వేసుకొని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ లోకి మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో కాస్త కరివేపాకు, చిటికెడు ఇంగువ వేసుకొని స్టౌ ఆఫ్ చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు ఈ తాలింపును అందులో వేసుకొని, కాస్త కొత్తిమీర, 2 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మరో నిమిషం పాటు కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అద్దిరిపోయే లంచ్ బాక్స్ సిద్ధమైపోతుంది. దీన్ని అప్పడంతో లాగిస్తే నెక్స్ట్ లెవల్ అన్నట్టుగా ఉంటుంది.
