బ్లాక్ కలర్లో నోరూరించే "మావా జిలేబీ" - తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా రెడీ!
- అప్పటికప్పుడు చేసుకునే 'స్వీట్ రెసిపీ' - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
Published : February 5, 2026 at 2:41 PM IST
Mawa Jalebi Recipe in Telugu : స్వీట్ రెసిపీలలో జిలేబీకి ఉండే క్రేజ్ వేరు. మనలో చాలా మందికి ఆ పేరు చెప్పగానే నోరూరిపోతుంది. జ్యూసీ జ్యూసీగా, బయట క్రిస్పీగా ఉండే జిలేబీని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అయితే, నార్మల్గా మనందరం జిలేబీ అనగానే మైదా, గోధుమపిండి, పనీర్ వంటి వాటితో ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటాం. కానీ, ఎప్పుడైనా బ్లాక్ కలర్లో నోరూరించే "మావా జిలేబీని" ట్రై చేశారా?
"లేదు" అంటే మాత్రం ఓసారి తప్పక ట్రై చేయాల్సిందే. దీన్నే 'కోవా జిలేబీ' అని కూడా పిలుస్తుంటారు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో ఎవరైనా అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఈ జిలేబీ చూడ్డానికి ఆకర్షణీయంగా ఉండడమే కాకుండా టేస్ట్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ వెరైటీ జిలేబీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పంచదార - ఒక కప్పు
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
- పచ్చి కోవా - ఒక కప్పు
- మొక్కజొన్నపిండి - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- పాలు - కొన్ని
- నూనె - వేయించేందుకు సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ జిలేబీ తయారీ కోసం ముందుగా పాకం సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్లో చక్కెర తీసుకుని అందులో అర కప్పు నీళ్లు పోసి, కొద్దిగా యాలకుల పొడి వేసి కలిపి మరిగించుకోవాలి.
- చక్కెర పూర్తిగా కరిగి మంచి పాకం వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఈ రెసిపీ కోసం పాకం అనేది మరీ ముదిరిపోకుండా, లేతగా స్టిక్కీగా ఉండేటట్లు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో పచ్చి కోవా(మావా) వేసుకుని మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి.
- ఈ రెసిపీకి అవసరమైన పచ్చికోవా(మావా) బయట అన్ని సూపర్ మార్కెట్స్, ఆన్లైన్లో కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
- ఆపై అందులో కార్న్ఫ్లోర్ వేసి ఒకసారి మొత్తం కలిసేలా చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ కలపాలి.
- ఆ తర్వాత తగినన్ని పాలను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ కోవా మిశ్రమాన్ని ఉండలు లేకుండా చేతితో బీట్ చేస్తూ బాగా కలుపుకోవాలి.
- కోవా మిశ్రమాన్ని ఉండలు లేకుండా జిలేబీకి కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో కలిపిన తర్వాత పైపింగ్ బ్యాగ్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఒకవేళ మీ దగ్గర పైపింగ్ బ్యాగ్ లేనట్లయితే పాల ప్యాకెట్ తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి ఒక వైపు పెద్దగా కట్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత కట్ చేసిన పాల్ ప్యాకెట్ని ఒక గ్లాసులో ఉంచి అందులో కలిపి పెట్టుకున్న కోవా మిశ్రమం మొత్తాన్ని వేసుకోవాలి.
- ఆపై దాన్ని చిన్న మూటలా కట్టి చివర్లో పిండి బయటకు వచ్చేలా ఒక చిన్న హోల్ చేసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ జిలేబీలు వేయించడానికి స్టవ్ మీద కడాయిలో తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక మంటను తగ్గించి పాల ప్యాకెట్ లేదా పైపింగ్ బ్యాగ్లో ఉండి కోవా మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న జిలేబీల్లా కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వత్తుకోవాలి.
- తర్వాత స్టవ్ను లో-ఫ్లేమ్లోనే ఉంచి నిదానంగా గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేస్తూ డార్క్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఇవి చక్కగా వేగిన తర్వాత ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న చక్కెర పాకంలో వేసి అవి పాకం పీల్చుకునేలా రెండు నిమిషాలు అలాగే వదిలేయాలి.
- రెండు నిమిషాల తర్వాత జిలేబీలను ప్లేట్లోకి తీసుకుని పైన కొద్దిగా సన్నని బాదం తరుగు చల్లుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, బ్లాక్ కలర్లో నోరూరించే జ్యూసీ జ్యూసీ "మావా జిలేబీలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ వెరైటీ జిలేబీ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.
