బ్లాక్​ కలర్​లో నోరూరించే "మావా జిలేబీ" - తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్​గా రెడీ!

- అప్పటికప్పుడు చేసుకునే 'స్వీట్ రెసిపీ' - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Mawa Jalebi Recipe
Mawa Jalebi Recipe
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 5, 2026 at 2:41 PM IST

3 Min Read
Mawa Jalebi Recipe in Telugu : స్వీట్ రెసిపీలలో జిలేబీకి ఉండే క్రేజ్ వేరు. మనలో చాలా మందికి ఆ పేరు చెప్పగానే నోరూరిపోతుంది. జ్యూసీ జ్యూసీగా, బయట క్రిస్పీగా ఉండే జిలేబీని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అయితే, నార్మల్​గా మనందరం జిలేబీ అనగానే మైదా, గోధుమపిండి, పనీర్ వంటి వాటితో ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటాం. కానీ, ఎప్పుడైనా బ్లాక్ కలర్​లో నోరూరించే "మావా జిలేబీని" ట్రై చేశారా?

"లేదు" అంటే మాత్రం ఓసారి తప్పక ట్రై చేయాల్సిందే. దీన్నే 'కోవా జిలేబీ' అని కూడా పిలుస్తుంటారు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో ఎవరైనా అప్పటికప్పుడు ఈజీ​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఈ జిలేబీ చూడ్డానికి ఆకర్షణీయంగా ఉండడమే కాకుండా టేస్ట్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది. మరి, ఈ సింపుల్ అండ్ వెరైటీ జిలేబీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Mawa Jalebi Recipe
కోవా

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పంచదార - ఒక కప్పు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
  • పచ్చి కోవా - ఒక కప్పు
  • మొక్కజొన్నపిండి - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పాలు - కొన్ని
  • నూనె - వేయించేందుకు సరిపడా

Mawa Jalebi Recipe
చక్కెర

తయారీ విధానం :

  • ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ జిలేబీ తయారీ కోసం ముందుగా పాకం సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్​లో చక్కెర తీసుకుని అందులో అర కప్పు నీళ్లు పోసి, కొద్దిగా యాలకుల పొడి వేసి కలిపి మరిగించుకోవాలి.
  • చక్కెర పూర్తిగా కరిగి మంచి పాకం వచ్చాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఈ రెసిపీ కోసం పాకం అనేది మరీ ముదిరిపోకుండా, లేతగా స్టిక్కీగా ఉండేటట్లు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి.
Mawa Jalebi Recipe
మొక్కజొన్న పిండి
  • అనంతరం ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో పచ్చి కోవా(మావా) వేసుకుని మెత్తగా మాష్ చేసుకోవాలి.
  • ఈ రెసిపీకి అవసరమైన పచ్చికోవా(మావా) బయట అన్ని సూపర్ మార్కెట్స్, ఆన్​లైన్​లో కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
  • ఆపై అందులో కార్న్​ఫ్లోర్ వేసి ఒకసారి మొత్తం కలిసేలా చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ కలపాలి.
  • ఆ తర్వాత తగినన్ని పాలను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ కోవా మిశ్రమాన్ని ఉండలు లేకుండా చేతితో బీట్ చేస్తూ బాగా కలుపుకోవాలి.
  • కోవా మిశ్రమాన్ని ఉండలు లేకుండా జిలేబీకి కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలో కలిపిన తర్వాత పైపింగ్ బ్యాగ్​లోకి తీసుకోవాలి.
Mawa Jalebi Recipe
పాలు
  • ఒకవేళ మీ దగ్గర పైపింగ్ బ్యాగ్ లేనట్లయితే పాల ప్యాకెట్ తీసుకుని శుభ్రంగా కడిగి ఒక వైపు పెద్దగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత కట్ చేసిన పాల్ ప్యాకెట్​ని ఒక గ్లాసులో ఉంచి అందులో కలిపి పెట్టుకున్న కోవా మిశ్రమం మొత్తాన్ని వేసుకోవాలి.
  • ఆపై దాన్ని చిన్న మూటలా కట్టి చివర్లో పిండి బయటకు వచ్చేలా ఒక చిన్న హోల్ చేసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ జిలేబీలు వేయించడానికి స్టవ్ మీద కడాయిలో తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక మంటను తగ్గించి పాల ప్యాకెట్ లేదా పైపింగ్ బ్యాగ్​లో ఉండి కోవా మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న జిలేబీల్లా కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వత్తుకోవాలి.
Mawa Jalebi Recipe
జిలేబీ
  • తర్వాత స్టవ్​ను లో-ఫ్లేమ్​లోనే ఉంచి నిదానంగా గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేస్తూ డార్క్ కలర్​లోకి వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఇవి చక్కగా వేగిన తర్వాత ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న చక్కెర పాకంలో వేసి అవి పాకం పీల్చుకునేలా రెండు నిమిషాలు అలాగే వదిలేయాలి.
  • రెండు నిమిషాల తర్వాత జిలేబీలను ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పైన కొద్దిగా సన్నని బాదం తరుగు చల్లుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, బ్లాక్​ కలర్​లో నోరూరించే జ్యూసీ జ్యూసీ "మావా జిలేబీలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ వెరైటీ జిలేబీ ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు.
Mawa Jalebi Recipe
మావా జిలేబీ

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

