ఇల్లు తుడిచిన కాసేపటికే మళ్లీ 'వెంట్రుకలా'? - పాత సాక్సులతో ఇలా చేస్తే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్!
House Cleaning Tips : ఖరీదైన క్లీనింగ్ ప్రొడక్ట్స్ అక్కర్లేదు - ఈ చిన్న చిన్న వస్తువులతో ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచుకోవచ్చంటున్న నిపుణులు!
Published : November 26, 2026 at 7:54 PM IST
ఇల్లు ఎంత శుభ్రంగా ఊడ్చి, తుడిచినా కాసేపటికే నేలపై ఎక్కడో ఒకచోట వెంట్రుకలు దర్శనమిస్తూ ఉంటాయి! ముఖ్యంగా పొడవాటి జుట్టు ఉన్నవారి ఇళ్లలో, పెంపుడు జంతువులు ఉన్న చోట ఈ సమస్య అధికంగా ఉంటుంది. అయితే, దీనికోసం ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు చేసి ఏవేవో క్లీనింగ్ ప్రొడక్ట్స్ కొనాల్సిన పనిలేదు. ఇంట్లో ఉండే చిన్న చిన్న వస్తువులతోనే ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, ఇంటిని శుభ్రం చేసేటప్పుడు కొన్ని పొరపాట్లకు దూరంగా ఉండాలని చెబుతున్నారు. ఫలితంగా ఇల్లు ఎప్పుడూ నీట్గా, మంచి లుక్లో కనిపిస్తుందంటున్నారు. మరి, ఇంట్లో వెంట్రుకల సమస్యను తగ్గించే ఆ సింపుల్ ట్రిక్స్ ఏంటి? క్లీనింగ్ టైమ్లో చేయకూడని ఆ మిస్టేక్స్ ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
పాత సాక్సులతో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ :
- మీ వద్ద వాడని పాత కాటన్ సాక్సులు ఉంటే వాటిలో ఒకటి తీసుకుని ఫ్లాట్ మాప్ లేదా చీపురుకి తొడగాలి. తర్వాత దానితో నేలపై తుడవండి. సాక్సులకు వెంట్రుకలు, దుమ్ము, చిన్న చిన్న నూలుపోగులు ఈజీగా అంటుకుంటాయి. నేల తుడిచాక సాక్సును తీసి లోపలికి తిప్పి, అందులో చేరిన వెంట్రుకలను తొలగించాలి. అనంతరం ఆ సాక్సును ఉతికి ఆరబెట్టి మళ్లీ వాడుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇక్కడ పొడి సాక్సునే ఉపయోగించాలని గుర్తుంచుకోవాలి. ఎందుకంటే తడి చేస్తే వెంట్రుకలు నేలకు అతుక్కుని, టైల్స్ మధ్యలో చేరే అవకాశం ఉంటుంది.
- ఇంట్లో కుక్కలు, పిల్లులు ఉంటే రబ్బరు చీపురుని వాడవచ్చు. దీనివల్ల నేలపై ఉన్న పెంపుడు జంతువుల వెంట్రుకలను ఒక చోటకు చేర్చి సులభంగా తొలగించవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- టైల్స్, ఉడెన్ ఫ్లోర్ మీద వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ను ఉపయోగించడం ద్వారా మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఇది వేగంగా హెయిర్ను లాక్కుంటుంది. అయితే రోలర్ బ్రష్ ఉన్నవాటిలో వెంట్రుకలు చిక్కుకోకుండా ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయాలంటున్నారు.
- కార్పెట్, మ్యాట్ లేదా మూలల్లో పడిన వెంట్రుకలు తీయడానికి లింట్ రోలర్ లేదా సెల్లోటేప్ చక్కగా పనిచేస్తాయని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
రాత్రిపూట 'రైలు' ఎక్కుతున్నారా? - ఈ 'కొత్త రూల్స్' తెలియకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవు!
ఇంటి క్లీనింగ్లో ఈ పొరపాట్లు వద్దు!
- ఇంట్లో పరుపులు, రగ్గులు, సోఫాసెట్లపై ఉండే దుమ్మును తొలగించుకోవడానికి ప్రత్యేకమైన క్లీనింగ్ పరికరాలు ఉంటాయి. వాటిని పక్కన పెట్టి కొందరు టవల్స్, చిన్న చిన్న గుడ్డ ముక్కలతో వాటిపై కొడుతూ దుమ్ము దులపడం చేస్తుంటారు. దీనివల్ల వాటిపై ఉండే అతి సూక్ష్మమైన దుమ్ము రేణువులు ఇతర వస్తువులపై పడడం, వాటిని మనం పీల్చుకోవడం వల్ల మనకే నష్టమని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అందుకే అలా చేయకూడదని సూచిస్తున్నారు.
- మనలో చాలా మంది ఏ పండక్కో, ప్రత్యేక సందర్భానికో కిటికీలు, అరలు, కొన్ని రకాల వస్తువులు శుభ్రం చేస్తుంటారు. దీనివల్ల వాటిపై దుమ్ము పేరుకుపోయి, ఇల్లంతా అపరిశుభ్రంగా కనిపిస్తుంది. అందుకే వీటిని సాధ్యమైనంత తరచుగా శుభ్రం చేసుకోవడం మంచిదని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- ఇల్లంతా శుభ్రం చేయడానికి కొంతమంది ఒకే క్లాత్/స్పాంజ్ని వాడుతుంటారు. దాంతోనే అరల్ని, వస్తువులు, ఫ్యాన్లు, కిటికీలు ఇలా అన్నింటినీ శుభ్రం చేస్తుంటారు. దీనివల్ల ఒక చోట ఉన్న బూజు, దుమ్ము మరో చోట అంటుకొంటాయి. తద్వారా ఇల్లు శుభ్రపడకపోగా, మరింత మురికిగా మారుతుందంటున్నారు. అందుకే ఒకే క్లాత్ని కాకుండా విడివిడిగా వాడడం బెటర్ అంటున్నారు.
- ఇంటిని క్లీన్ చేసే క్రమంలో ఎక్కువ మంది చేసే మరో పొరపాటు ఏంటంటే, సరైన వెంటిలేషన్ పాటించకపోవడం. అంటే, దుమ్ము దులిపేటప్పుడు, క్లీనింగ్ ప్రొడక్ట్స్ను వాడే క్రమంలో కిటికీలు, తలుపులు ఓపెన్ చేసి ఉంచాలి. లేదంటే ఆ గాలి ఇంట్లోనే ఉండిపోయి, ఆ ఘాటైన వాసనల ద్వారా మన ఆరోగ్యానికి చేటు కలుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, ఇల్లు కూడా పూర్తిగా శుభ్రపడదని చెబుతున్నారు.
- ఇంట్లో మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసే వాటిని శుభ్రం చేసే విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. ఉదాహరణకు, సింకు, వాష్బేసిన్, కిచెన్ ప్లాట్ఫామ్ వంటివి డైలీ ఉపయోగిస్తాం. కాబట్టి వాటిని రోజూ శుభ్రం చేస్తేనే ఎలాంటి దుర్వాసన దరి చేరకుండా ఇల్లంతా శుభ్రంగా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
Food : హోటల్లో లెక్కలేసి ఆర్డర్ చేస్తాం - ఫంక్షన్లలో ప్లేట్ నింపి పారేస్తాం! - ఎందుకు ఈ తేడా?
Lemon : పనికిరావని పడేసే 'నిమ్మతొక్కల'తో ఇన్ని లాభాలా? - తెలిస్తే మీరు ట్రై చేస్తారు!