ఎగ్ లవర్స్ కోసం అద్దిరిపోయే "కర్రీ" - ఎన్నడూ తినని రుచిలో భలే కమ్మగా!

- మెంతికూర, గుడ్డు కాంబోలో ఘుమఘుమలాడే కర్రీ - అన్నం, చపాతీ, రోటీ, పులావ్​లోకి అదుర్స్!

Methi Egg Curry Recipe
Methi Egg Curry Recipe (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 24, 2025 at 2:50 PM IST

3 Min Read
Methi Egg Curry Recipe in Telugu : కోడిగుడ్డుతో చేసే వంటకాలు అంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. అయితే, ఎంత ఇష్టమైనప్పటికీ గుడ్డు కూరను ఒకే రుచిలో చేయాలన్నా, తినాలన్నా చాలా మందికి నచ్చదు. అందుకే మీకోసం ఆకుకూర కాంబినేషన్​లో ఒక అద్దిరిపోయే ఒక రెసిపీని తెచ్చాం. అదే, ఘుమఘుమలాడే "మేథీ ఎగ్ కర్రీ". ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈసారి కాస్త మార్చి ఇలా వండండి. అన్నం, పులావ్, రోటీ, చపాతీ అన్నింటిలోకి సూపర్ కాంబినేషన్​ అవుతుంది. అలాగే, సరికొత్త టేస్ట్​నూ ఎంజాయ్ చేశామనే ఫీలింగ్​ పొందుతారు. ఈ మసాలా ఎగ్ కర్రీని పిల్లలు కూడా భలే ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ నోరూరించే మేథీ ఎగ్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Methi Egg Curry Recipe
కోడిగుడ్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బాయిల్డ్ ఎగ్స్ - ఆరు
  • మెంతికూర తరుగు - రెండున్నర కప్పులు
  • నూనె - పావు కప్పు
  • జీలకర్ర - ఒక చెంచా
  • యాలకులు - రెండు
  • ఉల్లిపాయ - ఒకటి
  • అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
  • టమాటాలు - రెండు
  • ధనియాల పొడి - చెంచా
  • జీలకర్రపొడి - అర చెంచా
  • గరంమసాలా - అర చెంచా
  • కారం - పెద్ద చెంచా(తగినంత)
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - పావు కప్పు
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా

Methi Egg Curry Recipe
మెంతికూర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో కోడిగుడ్లను తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
  • ఎగ్స్ ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన మెంతికూర తరుగును రెడీ చేసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి. అలాగే, ఉల్లిపాయను సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత మంచిగా ఉడికిన కోడిగుడ్లను పొట్టు తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Methi Egg Curry Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)
  • అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి ఒక టేబుల్​స్పూన్ నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత అందులో పావుచెంచా ఉప్పు, కొద్దిగా కారం, పావుచెంచా పసుపు, ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న గుడ్లు వేసి వేయించుకోవాలి. అవి వేగాక ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
Methi Egg Curry Recipe
పోపుదినుసులు (Getty Images)
  • నెక్ట్స్ అదే కడాయిలో మిగిలిన నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక జీలకర్ర, యాలకులు వేసి వేయించాలి.
  • అవి వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, టమాటా తరుగు వేసి అన్నీ కలిసేలా బాగా కలపాలి.
  • ఆపై పాన్​పై మూతపెట్టి మగ్గించుకోవాలి. టమాటా ముక్కలు మగ్గుతున్నప్పుడు అందులో ఒకటిన్నర కప్పుల వాటర్, శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న మెంతికూర తరుగు వేసి కలుపుకోవాలి.

Methi Egg Curry Recipe
టమాటాలు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి, గరంమసాలా, మిగిలిన పసుపు, కారం, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి మరోసారి అన్నీ బాగా కలిసేలా కలిపి ఉడికించుకోవాలి.
  • ఈ మిశ్రమం ఉడుకుతున్నప్పుడు పొట్టు తీసి పక్కన పెట్టుకున్న బాయిల్డ్ ఎగ్స్​ కూడా వేసి ఒకసారి కలిపి కూర దగ్గరకు అయ్యి, లైట్​గా నూనె సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
Methi Egg Curry Recipe
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు చల్లి దింపేసుకుంటే సరి. అంతే, మంచి ఫ్లేవర్​తో ఘుమఘుమలాడే "మేథీ ఎగ్ కర్రీ" నిమిషాల్లోనే తయారవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇలా బాయిల్డ్ ఎగ్ కర్రీ ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ హ్యాపీగా తినేస్తారు.

