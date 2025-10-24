ఎగ్ లవర్స్ కోసం అద్దిరిపోయే "కర్రీ" - ఎన్నడూ తినని రుచిలో భలే కమ్మగా!
- మెంతికూర, గుడ్డు కాంబోలో ఘుమఘుమలాడే కర్రీ - అన్నం, చపాతీ, రోటీ, పులావ్లోకి అదుర్స్!
Published : October 24, 2025 at 2:50 PM IST
Methi Egg Curry Recipe in Telugu : కోడిగుడ్డుతో చేసే వంటకాలు అంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. అయితే, ఎంత ఇష్టమైనప్పటికీ గుడ్డు కూరను ఒకే రుచిలో చేయాలన్నా, తినాలన్నా చాలా మందికి నచ్చదు. అందుకే మీకోసం ఆకుకూర కాంబినేషన్లో ఒక అద్దిరిపోయే ఒక రెసిపీని తెచ్చాం. అదే, ఘుమఘుమలాడే "మేథీ ఎగ్ కర్రీ". ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఈసారి కాస్త మార్చి ఇలా వండండి. అన్నం, పులావ్, రోటీ, చపాతీ అన్నింటిలోకి సూపర్ కాంబినేషన్ అవుతుంది. అలాగే, సరికొత్త టేస్ట్నూ ఎంజాయ్ చేశామనే ఫీలింగ్ పొందుతారు. ఈ మసాలా ఎగ్ కర్రీని పిల్లలు కూడా భలే ఇష్టంగా తింటారు. మరి, ఈ నోరూరించే మేథీ ఎగ్ కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బాయిల్డ్ ఎగ్స్ - ఆరు
- మెంతికూర తరుగు - రెండున్నర కప్పులు
- నూనె - పావు కప్పు
- జీలకర్ర - ఒక చెంచా
- యాలకులు - రెండు
- ఉల్లిపాయ - ఒకటి
- అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
- టమాటాలు - రెండు
- ధనియాల పొడి - చెంచా
- జీలకర్రపొడి - అర చెంచా
- గరంమసాలా - అర చెంచా
- కారం - పెద్ద చెంచా(తగినంత)
- పసుపు - అర స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - పావు కప్పు
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో కోడిగుడ్లను తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి.
- ఎగ్స్ ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన మెంతికూర తరుగును రెడీ చేసుకుని శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి. అలాగే, ఉల్లిపాయను సన్నగా తరిగి పెట్టుకోవాలి.
- తర్వాత మంచిగా ఉడికిన కోడిగుడ్లను పొట్టు తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద కడాయిని పెట్టి ఒక టేబుల్స్పూన్ నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత అందులో పావుచెంచా ఉప్పు, కొద్దిగా కారం, పావుచెంచా పసుపు, ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న గుడ్లు వేసి వేయించుకోవాలి. అవి వేగాక ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- నెక్ట్స్ అదే కడాయిలో మిగిలిన నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక జీలకర్ర, యాలకులు వేసి వేయించాలి.
- అవి వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, అల్లం పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, టమాటా తరుగు వేసి అన్నీ కలిసేలా బాగా కలపాలి.
- ఆపై పాన్పై మూతపెట్టి మగ్గించుకోవాలి. టమాటా ముక్కలు మగ్గుతున్నప్పుడు అందులో ఒకటిన్నర కప్పుల వాటర్, శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న మెంతికూర తరుగు వేసి కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ధనియాలపొడి, జీలకర్రపొడి, గరంమసాలా, మిగిలిన పసుపు, కారం, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి మరోసారి అన్నీ బాగా కలిసేలా కలిపి ఉడికించుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమం ఉడుకుతున్నప్పుడు పొట్టు తీసి పక్కన పెట్టుకున్న బాయిల్డ్ ఎగ్స్ కూడా వేసి ఒకసారి కలిపి కూర దగ్గరకు అయ్యి, లైట్గా నూనె సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఆ విధంగా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు చల్లి దింపేసుకుంటే సరి. అంతే, మంచి ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడే "మేథీ ఎగ్ కర్రీ" నిమిషాల్లోనే తయారవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరు ఓసారి ఇలా బాయిల్డ్ ఎగ్ కర్రీ ట్రై చేయండి. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ హ్యాపీగా తినేస్తారు.
