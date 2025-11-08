ETV Bharat / offbeat

పచ్చికొబ్బరితో నోరూరించే "దోసెలు' - పప్పులు నానబెట్టకుండానే సరికొత్తగా, రుచికరంగా!

మినపప్పు, బియ్యం వాడకుండానే దోసెలు - ఇలా చేస్తే బ్రేక్​ఫాస్ట్, డిన్నర్​ లాగించేస్తారు!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 12:42 PM IST

2 Min Read
Coconut Dosa Prepare : దోసెలను అందరూ ఇష్టంగా తింటారు! వీటిని కొబ్బరి లేదా పల్లీ లేదా టమోటా చట్నీతో కలిపి తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. వీటిని వివిధ రకాలుగా చేస్తుంటారు. ఇందుకోసం పప్పులు నానబెట్టి, పిండి రుబ్బి పులియబెట్టాల్సి ఉంటుంది. అయితే రెగ్యులర్​గా చేసే విధంగా కాకుండా ఈసారి పచ్చికొబ్బరితో దోసెలు చేశారంటే ఎంతో టేస్టీగా వస్తాయి. నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఆలస్యం​ చేయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - 1 కప్పు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వంటసోడా - 1 టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - సరిపడా
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒక కప్పు ఉప్మా రవ్వ, ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు గిన్నెపై మూతపెట్టి అర గంట సేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అర గంట తర్వాత రవ్వను మిక్సీజార్​లో వేసి ఒక కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత పిండిని గిన్నెలో వేసి సరిపడా నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. అనంతరం ఒక టీ స్పూన్ వంట సోడా వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పాన్​లో పావు స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. పిండిని గరిటెతో తీసుకొని పూరీ ఆకారంలో వేసి మూతపెట్టాలి. దోసె కాలిన తర్వాత ప్లేట్​లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే వేడివేడి కొబ్బరి దోసెలు రెడీ అయినట్లే!
పల్లీ చట్నీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఆయిల్ - 1 స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 5
  • పల్లీలు - 1 కప్పు
  • అల్లం ముక్కలు - 2
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • చింతపండు - 20 గ్రాములు
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో 20 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. ఇందులో ఐదు పచ్చిమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత ఒక కప్పు పల్లీలు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి వేగనివ్వాలి.
  • ఇందులోనే రెండు అల్లం ముక్కలు, ఆరు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి. అలాగే అర స్పూన్ జీలకర్ర వేసి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత వీటిని మిక్సీజార్​లో వేయాలి. అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, నానబెట్టిన చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి మిక్సీ పట్టాలి.
  • అంతే నోరూరించే పల్లీ చట్నీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
  • కొబ్బరి దోసెల్లో పల్లీ చట్నీ వేసి తిన్నారంటే ఆహా అనాల్సిందే!

