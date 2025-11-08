పచ్చికొబ్బరితో నోరూరించే "దోసెలు' - పప్పులు నానబెట్టకుండానే సరికొత్తగా, రుచికరంగా!
మినపప్పు, బియ్యం వాడకుండానే దోసెలు - ఇలా చేస్తే బ్రేక్ఫాస్ట్, డిన్నర్ లాగించేస్తారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 12:42 PM IST
Coconut Dosa Prepare : దోసెలను అందరూ ఇష్టంగా తింటారు! వీటిని కొబ్బరి లేదా పల్లీ లేదా టమోటా చట్నీతో కలిపి తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. వీటిని వివిధ రకాలుగా చేస్తుంటారు. ఇందుకోసం పప్పులు నానబెట్టి, పిండి రుబ్బి పులియబెట్టాల్సి ఉంటుంది. అయితే రెగ్యులర్గా చేసే విధంగా కాకుండా ఈసారి పచ్చికొబ్బరితో దోసెలు చేశారంటే ఎంతో టేస్టీగా వస్తాయి. నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
పప్పు, సొరకాయ ముక్కలతో "మటన్ దాల్చా" - 'ఒక్కసారైనా ఇలా చేసుకుని తింటే చాలు' అనిపిస్తుంది!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
- పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు - 1 కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- వంటసోడా - 1 టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒక కప్పు ఉప్మా రవ్వ, ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు గిన్నెపై మూతపెట్టి అర గంట సేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అర గంట తర్వాత రవ్వను మిక్సీజార్లో వేసి ఒక కప్పు పచ్చికొబ్బరి ముక్కలు, సరిపడా నీళ్లు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత పిండిని గిన్నెలో వేసి సరిపడా నీళ్లు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. అనంతరం ఒక టీ స్పూన్ వంట సోడా వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి దోసె పాన్లో పావు స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. పిండిని గరిటెతో తీసుకొని పూరీ ఆకారంలో వేసి మూతపెట్టాలి. దోసె కాలిన తర్వాత ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే వేడివేడి కొబ్బరి దోసెలు రెడీ అయినట్లే!
పల్లీ చట్నీకి కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఆయిల్ - 1 స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 5
- పల్లీలు - 1 కప్పు
- అల్లం ముక్కలు - 2
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- చింతపండు - 20 గ్రాములు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో 20 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ పోయాలి. ఇందులో ఐదు పచ్చిమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత ఒక కప్పు పల్లీలు వేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేగనివ్వాలి.
- ఇందులోనే రెండు అల్లం ముక్కలు, ఆరు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి. అలాగే అర స్పూన్ జీలకర్ర వేసి రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత వీటిని మిక్సీజార్లో వేయాలి. అదేవిధంగా రుచికి సరిపడా ఉప్పు, నానబెట్టిన చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి మిక్సీ పట్టాలి.
- అంతే నోరూరించే పల్లీ చట్నీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- కొబ్బరి దోసెల్లో పల్లీ చట్నీ వేసి తిన్నారంటే ఆహా అనాల్సిందే!
టేస్టీ "మల్టీ గ్రెయిన్ మిల్లెట్ జావ" - రోజులో ఒకపూట తీసుకున్నా చాలు!
కొనాలంటే చాలా ఖర్చుచేయాలి - కానీ, ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకునే "ఆమ్లా క్యాండీ"