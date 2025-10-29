ETV Bharat / offbeat

షాకింగ్ రెసిపీ "బీరకాయ దోసె" - 'అద్దిరిపోయింది' అనేంత కమ్మగా ఉంటుంది!

ఇంకా బియ్యం, మినప్పప్పు దోసెలేనా? - ఇలా చేశారంటే బ్రేక్ ఫాస్ట్, డిన్నర్​ లాగించేస్తారు!

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 12:31 PM IST

2 Min Read
Beerakaya Dosa Recipe : దోసె అనగానే బియ్యం, మినప్పప్పు గుర్తుకువస్తాయి. కానీ, ఎప్పుడూ అవే దోసెలు వేస్తుంటే బోర్ కొడుతుంది. దోసె ఇష్టమైనా సరే కాస్త భిన్నంగా తింటేనే ఆసక్తి, రుచిగా ఉంటుంది. ఇపుడు ఇక్కడ ఇచ్చిన దోసె రెసిపీ మిమ్మల్ని కాస్త ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. టేస్ట్ కూడా షాకింగ్​గా ఉంటుంది. ఎంతో కమ్మగా, అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఈ దోసె మీరు ఇవాళే ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • పెరుగు - పావు కప్పు
  • బొంబాయి రవ్వ - 1 కప్పు
  • బీరకాయ ముక్కలు - 2 కప్పులు
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • అల్లం ముక్క - 1 ఇంచు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • బియ్యం పిండి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • శనగపిండి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పంచదార - అర స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వంట సోడా - చిటికెడు
  • నెయ్యి - 1 స్పూన్
  • కారం పొడి - అర స్పూన్
తయారీ విధానం :

  • మందుగా మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి పావు కప్పు పెరుగు వేసుకుని బాగా బీట్ చేసుకోవాలి లేదా మిక్సీలో వేసి గ్రైండ్ చేసి తీసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత 1 కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేసుకుని, 2 కప్పుల బీరకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. 1 కప్పు రవ్వలోకి 2 కప్పుల బీరకాయ ముక్కలు వేసుకుని కలుపుకోవాలి. కలిపిన తర్వాత ముప్పావు కప్పు నీళ్లు కొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ కలుపుకోవాలి. మొత్తం నీళ్లు ఒకేసారి కాకుండా రెండు విడతలుగా పోసి కలుపుకొని మూతపెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మిక్సీలోకి తీసుకోవాలి. అందులోనే పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర, అల్లం ముక్క, కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 3 టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యం పిండి వేసుకోవాలి. లేదంటే 2 టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యం పిండి, 1 టేబుల్ స్పూన్ శనగపిండి వేసుకుని మరో సారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు అర స్పూన్ పంచదార, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. పంచదార వేయడం వల్ల దోసె హోటల్ స్టైల్​లో క్రిస్పీగా వస్తుంది. ఇపుడు కొద్దిగా వంట సోడా వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
  • ఇలా రెడీ చేసుకున్న పిండిని పక్కన పెట్టుకుని స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి. ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు చల్లి క్లాత్​తో తుడిచిన తర్వాత రెండు గరిటెల పిండి వేసుకుని దోసె స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. పైన నెయ్యి రాసి కొద్దిగా కారం పొడి వేసుకుని స్ర్పెడ్ చేయాలి. అంతే! 1 నిమిషంలోనే దోసె ఎర్రగా కాలి కనువిందు చేస్తుంది.

