ఘాటు ఘాటుగా "చెట్టినాడ్ చికెన్ కర్రీ" - సండే ఇలా చేశారంటే అద్దిరిపోవాల్సిందే!
ఆహా అనిపించే చికెన్ కర్రీ - ఒక్కసారి తింటే ఎవ్వరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
Chettinad Chicken (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 11:43 AM IST
Chicken Chettinad Prepare : చికెన్తో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా ఈ సండేకి చెట్టినాడ్ చికెన్ కర్రీ చేశారంటే ఇళ్లంతా ఘుమఘుమలాడాల్సిందే. ఇలా చేసి పెడితే పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు. మరి ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- ధనియాలు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- మిరియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలక్రర - అర టేబుల్ స్పూన్
- సోంపు - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 15
- మసాలా దినుసులు - సరిపడా
- ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - పావు కప్పు
- జీడిపప్పు - 20
- పుట్నాలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- గసగసాలు - అర టేబుల్ స్పూన్
- ఆయిల్ - 8 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయ ముక్కలు - ఒక కప్పు
- సాంబార్ ఉల్లిపాయలు - 12
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- కారం - అర టేబుల్ స్పూన్
- టమోటాలు - 2
- కొత్తిమీర - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో అర కిలో చికెన్ వేసి శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి. అలాగే కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉల్లిపాయలు, రెండు టమోటాలను తరిగి ఉంచాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్నాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, ఒక టీ స్పూన్ సోంపు, అర టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేయాలి. ఇందులోనే 15 ఎండుమిర్చి, ఒక మఠాఠీ మొగ్గ, ఆరు లవంగాలు, నాలుగు యాలకులు, రెండు అనాసపువ్వు, ఒక జాపత్రి, ఒక బిర్యానీ ఆకు, చిన్న జాజికాయ యాడ్ చేసి మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించాలి.
- ఈ మిశ్రమం వేగాక పావు కప్పు ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు, 20 జీడిపప్పు, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పుట్నాలు, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి అర టేబుల్ స్పూన్ గసగసాలు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరం ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో వేసి కొన్ని నీళ్లు పోసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇదే కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత రెండు యాలకులు, నాలుగు లవంగాలు, కొద్దిగా దాల్చినచెక్క, అర టీ స్పూన్ సోంపు, కొంచెం కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి మూడు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి.
- ఆనియన్స్ వేగిన అనంతరం 12 సాంబార్ ఉల్లిపాయలు వేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి 8 నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
- ఎనిమిది నిమిషాల తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, అర టీ స్పూన్ పసుపు, ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, అర టేబుల్ స్పూన్ కారం, పావు కప్పు వేడి నీళ్లు పోసి ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యేంత వరకు వేయించాలి.
- ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు వేసి నాలుగు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. అనంతరం కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ యాడ్ చేసి మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు మగ్గించాలి.
- పది నిమిషాల తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్, రెండున్నర కప్పుల వేడి నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- ఈ మిశ్రమం ఉడికిన తర్వాత చివరన కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే చెట్టినాడ్ చికెన్ కర్రీ రెడీ అయినట్లే!
