చపాతీ, పూరీ, రోటీల్లోకి "బఠాణీ కర్రీ" - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
- అప్పటికప్పుడు చేసుకునే కమ్మని 'బఠాణీ రెసిపీ' - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
Published : January 25, 2026 at 4:28 PM IST
Batani Curry Recipe in Telugu : చపాతీ, పూరీ, పుల్కా, రోటీ వంటివి చేసినప్పుడు అందులోకి సైడ్ డిష్గా మంచి కర్రీ ఉన్నప్పుడే ఇష్టంగా తినబుద్ధి అవుతుంది. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది రకరకాల రెసిపీలు తయారు చేసుకుంటుంటారు. అందులో మెజార్టీ పీపుల్ చేసుకునే వాటిల్లో ఒకటి "బఠాణీ కర్రీ". దీన్ని ఎప్పుడూ చేసుకునేలా కాకుండా ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ట్రై చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉండి చపాతీ, పూరీ, పుల్కా, రోటీ ఇలా అన్నింటిలోకి సైడ్ డిష్గా అద్దిరిపోతుంది. ఈ కర్రీ తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ బఠాణీ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బఠాణీ - రెండు కప్పులు
- ఆయిల్ - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- పోపు దినుసులు - ఒకట్రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - నాలుగు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
- పచ్చిమిర్చి - 12 నుంచి 15
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయలు - రెండు (మీడియం సైజ్వి)
- టమాటాలు - నాలుగు (మీడియం సైజ్వి)
- ధనియాల పొడి - రెండు టీస్పూన్లు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర టీస్పూన్
- గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో వైట్ కలర్లో ఉండే ఎండుబఠాణీ తీసుకుని ఒకసారి కడగాలి.
- ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే తెల్ల బఠాణీలకు బదులు పచ్చ బఠాణీ తీసుకోవచ్చు.
- తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కనీసం 7 నుంచి 8 గంటల పాటు బాగా నాననివ్వాలి.
- మీరు మార్నింగ్ చపాతీ, పూరీల్లోకి ఈ కర్రీ చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు రోజు రాత్రి బఠాణీలను కడిగి నానబెడితే సరిపోతుంది.
- అదే, రాత్రి చపాతీ, పుల్కాల్లోకి దీన్ని రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే అదే రోజు మార్నింగ్ కడిగి నానబెడితే సరిపోతుంది.
- ఇక్కడ బఠాణీలు ఎంత బాగా నానితే కర్రీ చేసేటప్పుడు అంత త్వరగా ఉడుకుతాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
- బఠాణీలు బాగా నానిన తర్వాత ఒకసారి వాటిని బాగా శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ వడకట్టి కుక్కర్ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత కుక్కర్లో రెండు గ్లాసుల నీళ్లు, అర టీస్పూన్ వంటసోడా, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో నాలుగైదు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- నాలుగైదు విజిల్స్ ఉడికించుకున్నాక అందులోని ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి ఒకసారి గరిటెతో కలిపి పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పోపు దినుసులు (ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, శనగపప్పు) వేసి వేయించాలి.
- అవి వేగాక ఎండుమిర్చి తుంపలు, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లిరెబ్బలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసి పచ్చివాసన పోయేంతవరకూ కలుపుతూ వేయంచుకోవాలి.
- ఇక్కడ పచ్చిమిర్చీలను మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగనన్ని చూసి వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇందులో ఎండుకారాన్ని వాడము.
- పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేగాక అందులో సన్నగా, పొడుగ్గా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఎర్రగా వేగే వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ వేగాక టమాటా ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని అవి పూర్తిగా మెత్తబడే వరకు మగ్గనివ్వాలి.
- టమాటా ముక్కలు మెత్తగా మగ్గిన తర్వాత అందులో ఉడికించుకున్న బఠాణీ మిశ్రమం, కొద్దిగా నీళ్లు, ధనియాలపొడి, పసుపు, జీలకర్రపొడి, గరంమసాలా వేసి ఒకసారి మొత్తం కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
- అలా కలిపిన తర్వాత మూతపెట్టేసి లో ఫ్లేమ్లో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు బాగా ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ మిశ్రమం చక్కగా ఉడికి కాస్త జారుగా ఉన్నప్పుడు స్టవ్ చేసుకుని చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "బఠాణీ కర్రీ" సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఓసారి ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ చాలా ఇష్టంగా తింటారు.
