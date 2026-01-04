ETV Bharat / offbeat

అప్పటికప్పుడు చేసుకునే కొత్త "బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

సగ్గుబియ్యంతో కమ్మని పాయం కాదు - ఇలా టేస్టీ "అట్లు" ప్రిపేర్ చేసుకోండి!

Easy Breakfast Recipe
Easy Breakfast Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 4, 2026 at 2:12 PM IST

Easy Breakfast Recipe in Telugu : రోజూ ఒక రకమైన టిఫెన్ తినాలంటే ఎవరికైనా నచ్చదు. అలాగే, కొన్నిసార్లు అప్పటికప్పుడు వేడి వేడిగా రుచికరమైన దోశలు వేసుకుని తిందామంటే టైమ్​కి దోశ పిండి ఉండకపోవచ్చు. బోండా, వడ, ఇడ్లీ వంటి చేసుకోవాలన్నా వాటి తయారీకి కూడా పిండి ఉండాల్సిందే. అలాంటి సందర్భాల్లో అప్పటికప్పుడు క్విక్ అండ్ ఈజీగా చేసుకునే ఒక సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ "సగ్గుబియ్యం అట్లు".

మార్నింగ్ ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా తక్కువ పదార్థాలతో, తక్కువ టైమ్​లో ఇవి రెడీ చేసుకోవచ్చు. వీటిని చట్నీ అవసరం లేకుండానే వేడివేడిగా తినేయొచ్చు. సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీగా ఉండే వీటిని పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు భలే ఇష్టంగా తింటారు. బిగినర్స్ కూడా ఈ అట్లను పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్​తో సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ ఇన్​స్టంట్ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Easy Breakfast Recipe
సగ్గుబియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సగ్గుబియ్యం - ఒక కప్పు
  • బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
  • పెరుగు - ఆరు టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • కరివేపాకు తరుగు - కొంచెం
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు(చిన్నవి)
  • పచ్చిమిర్చి - ఏడెనిమిది
  • నూనె - ఒకట్రెండు చెంచాలు(అట్లు కాల్చుకోవడానికి)

Easy Breakfast Recipe
రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో సగ్గుబియ్యం తీసుకుని ఒకసారి కడగాలి. తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి గంటన్నర పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో బాగా నానిన సగ్గుబియ్యాన్ని వడకట్టి వేసుకుని అవసరమైతే కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మెత్తని పిండిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. తర్వాత అందులో బొంబాయి రవ్వ, పెరుగు వేసుకుని అంతా కలిసేలా ఒకసారి బాగా కలపాలి.
Easy Breakfast Recipe
పెరుగు (Getty Images)
  • ఆపై ఆ మిశ్రమంలో కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని చిక్కని పిండిలా కలిపి మూతపెట్టి పది నుంచి పదిహేను నిమిషాలు పక్కనుంచాలి.
  • అవి నానేలోపు బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి అవసరమైన కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయ తరుగును రెడీ చేసుకుని సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. అలాగే, పచ్చిమిరపకాయలను కచ్చాపచ్చాగా పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • పావుగంట తర్వాత నానిన పిండిలో జీలకర్ర, సన్నని కొత్తిమీర, కరివేపాకు తరుగు, ఉల్లిపాయ తరుగు, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి పేస్ట్, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని అవన్నీ పిండిలో చక్కగా కలిసిపోయేలా మరోసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Easy Breakfast Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)
  • ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ చిక్కగా, పలుచగా కాకుండా మీడియంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద దోశ పాన్ పెట్టి ఒక టీస్పూన్ నూనె వేసి పాన్ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేయాలి.
  • పాన్ వేడయ్యాక కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒకట్రెండు గరిటెలు వేసి మందపాటి అట్టులా వేసుకోవాలి.
  • అది కాస్త కాలాక అట్టు అంచుల వెంబడి కొద్దిగా నూనె వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో బాగా కాల్చుకోవాలి.
Easy Breakfast Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • అట్టు వన్ సైడ్ మంచిగా కాలాక అట్లకాడతో మరో వైపునకు తిప్పేసి అటు వైపు కూడా రెండు మూడు నిమిషాలు కాల్చుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని అట్లుగా వేసుకుని వేడి వేడి సర్ చేసుకోవాలి. అంతే, సగ్గుబియ్యంతో సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీగా ఉండే "అట్లు" నిమిషాల్లోనే మీ ముందు ఉంటాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ టిఫెన్స్​కు బదులుగా ఓసారి వీటిని ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి. ఒక మంచి రెసిపీని తిన్నామనే ఫీలింగ్​ను పొందుతారు!

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

