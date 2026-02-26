మీల్ మేకర్స్తో చిట్టి చిట్టి "ఊతప్పాలు" - ప్రొటీన్స్ పుష్కలంగా ఉండి టేస్ట్ అద్దిరిపోతాయి!
-రెగ్యులర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీలను మించిన టేస్ట్ - పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు భలే ఇష్టంగా తింటారు!
Published : February 26, 2026 at 5:20 PM IST
Easy Breakfast Recipe : మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి మనందరం రెగ్యులర్గా ఇడ్లీ, దోశ, వడ, ఉప్మా, బోండా వంటివి చేసుకుంటుంటాం. అలాగని ఎప్పుడూ అవే తినాలన్నా బోరింగ్ ఫీల్ కలుగుతుంది. అందుకే, మీకోసం అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఒక సింపుల్ అండ్ హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, మీల్ మేకర్స్తో సూపర్ టేస్టీ "ఊతప్పాలు". ఇవి ప్రోటీన్స్ పుష్కలంగా కలిగి ఉండి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అలాగే, వీటి తయారీకి పెద్దగా టైమ్ కూడా పట్టదు. అప్పటికప్పుడు ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలైతే ఈ చిట్టి చిట్టి ఊతప్పాలను ఒకటికి రెండు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి మాత్రమే కాకుండా ఈవెనింగ్ స్నాక్గానూ అద్దిరిపోతాయి. మరి, లేట్ చేయకుండా మీల్ మేకర్స్తో ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ టిఫెన్ ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- మీల్ మేకర్స్ - రెండు కప్పులు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 10
- అల్లం - రెండించుల ముక్క
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగు
- టమాటాలు - రెండు
- ధనియాల పొడి - రెండు టీస్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - ఒక టీస్పూన్
- గరంమసాలా - ఒక టీస్పూన్
- నిమ్మకాయ - ఒకటి
- సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు - ఒక కప్పు
- సన్నని క్యారెట్ తురుము - అర కప్పు
- బియ్యప్పిండి - ఒక కప్పు
- గోధుమపిండి - ఒక కప్పు
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒకటీస్పూన్
- వంటసోడా - అరటీస్పూన్
- నూనె - కొద్దిగా(ఊతప్పాలు కాల్చుకోవడానికి)
నువ్వులతో నోరూరించే "వంకాయ కూర" - ఇంటిల్లిపాదీ ఆహా ఏమి రుచి అంటారు!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో మీల్మేకర్స్ను తీసుకుని వేడి నీళ్లు పోసి ఐదు నుంచి 10 నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి.
- అవి నానేలోపు ఒక కప్పు పరిమాణంలో సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, క్యారెట్ తురుమును రెడీ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- మీల్ మేకర్స్ చక్కగా నానిన తర్వాత వేడి నీళ్లు వంపేసి నార్మల్ వాటర్ పోసుకోవాలి. ఆపై వాటిని కొన్ని కొన్ని తీసుకుంటూ చేతితో అదనపు వాటర్ పిండి ఒక ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో వాటర్ పిండిన మీల్ మేకర్స్, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లిరెబ్బలు, అల్లంముక్క, పచ్చిమిర్చి, కట్ చేసిన మీడియం సైజ్ టమాటా ముక్కలు వేసి కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా గ్రైండ్ చేసే టైమ్లో అవసరమైతే ఒకట్రెండు స్పూన్ల వాటర్ వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న మీల్ మేకర్స్ మిశ్రమాన్ని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు, ధనియాల పొడి, టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు, కారం, గరంమసాలా వేసుకుని, నిమ్మరసం పిండుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, క్యారెట్ తురుము, బియ్యప్పిండి, గోధుమపిండి వేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ ఆ మిశ్రమంలో అవసరం మేరకు తగినన్ని నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ మిశ్రమాన్ని చక్కగా కలుపుకోవాలి.
- అలా కలిపిన తర్వాత పసుపు, జీలకర్ర, కొద్దిగా వంటసోడా వేసుకుని మరోసారి పిండి మొత్తం మంచిగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ పలుచగా ఉండకుండా ఊతప్పంకు కావాల్సిన విధంగా కాస్త గట్టిగానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద ఊతప్పం పాన్ పెట్టి ఒకట్రెండు స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక కొన్ని నువ్వులు వేసి, ఆపై కలిపి పెట్టుకున్న పిండి మిశ్రమాన్ని ఒకట్రెండు గరిటెలు వేసి మందపాటి ఊతప్పంలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పైన కొన్ని నువ్వులను చల్లి, మరో టీస్పూన్ నూనె వేసుకుని మూతపెట్టి సన్నని సెగ మీద రెండు మూడు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
- అలా కాల్చుకున్నాక మూత తీసి అట్ల కాడతో మరో వైపునకు టర్న్ చేసుకుని అటు వైపు కూడా లో ఫ్లేమ్లో మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు కాల్చుకోవాలి.
- అది రెండు వైపులా మంచిగా కాలిందనుకున్నాక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని చిన్న చిన్న ఊతప్పాల్లా చేసుకుని తీసుకుంటే చాలు.
- అంతే, మీల్ మేకర్స్తో సూపర్ టేస్టీ ప్రోటీన్ రిచ్ చిట్టి చిట్టి "ఊతప్పాలు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్ టిఫెన్స్కు బదులుగా ఓసారి ఈ మీల్ మేకర్ ఊతప్పాలు ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ సూపర్ అంటూ భలే ఇష్టంగా తింటారు!
బండి మీద అమ్మే రుచితో కరకరలాడే "పకోడీ" - పిండి కలపడంలోనే అసలు సీక్రెట్!
బియ్యంతో మెత్తటి దూదిలాంటి "దోశలు" - తక్కువ టైమ్లో ఎక్కువ రుచికరంగా!