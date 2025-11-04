ETV Bharat / offbeat

టిఫెన్స్​లోకి అద్దిరిపోయే "ఉల్లిపాయ టమాటా చట్నీ" - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

పల్లీ, కొబ్బరి చట్నీలు రొటీన్ - వెరైటీగా 'ఉల్లిపాయ చట్నీ' ట్రై చేయండి! - టిఫెన్స్​తో పాటు అన్నంలోకి అదుర్స్!

Easy Breakfast Chutney Recipe
Easy Breakfast Chutney Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 4, 2025 at 5:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Easy Breakfast Chutney Recipe : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి ఇడ్లీ, దోశ, వడ, బోండా, గుంత పొంగనాలు అంటూ రకరకాల రెసిపీలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటాం. అదే, చట్నీ దగ్గరకి వచ్చేసరికి రోజూ పల్లీ పచ్చడి, కొబ్బరి చట్నీ వంటివే ఎక్కువగా చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటాం. కానీ, ఎప్పుడూ అవే తినాలంటే బోరింగ్​గా అనిపిస్తుంది. అందుకే, మీకోసం రెగ్యులర్​వి కాకుండా ఒక అద్భుతమైన రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "ఉల్లిపాయ టమాటా చట్నీ". సరికొత్తగా, కమ్మగా ఉండే ఈ చట్నీ అన్ని టిఫెన్స్​లోకి కిర్రాక్​గా ఉంటుంది. అలాగే, దీన్ని చాలా తక్కువ సమయంలో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది టిఫెన్స్​లోకి మాత్రమే కాకుండా వేేడి వేడి అన్నంలోకి అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. పిల్లలకూ ఈ చట్నీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Easy Breakfast Chutney Recipe
ఉల్లిగడ్డలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉల్లిపాయలు - ఆరు(మీడియం సైజ్​వి)
  • టమాటాలు - ఆరు(మీడియం సైజ్​వి)
  • నూనె - మూడ్నాలుగు చెంచాలు
  • ధనియాలు - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • ఆవాలు - అరటీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • మెంతులు - అరటీస్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 15(తగినన్ని)
  • అల్లం - రెండించుల ముక్క(ఆప్షనల్)
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత

పెరుగుతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "మిర్చీ బజ్జీలు" - తక్కువ నూనెతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

Easy Breakfast Chutney Recipe
టమాటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • అన్ని టిఫెన్స్​లో అద్దిరిపోయే ఈ చట్నీ తయారీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయలు, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్​ పెట్టి మూడ్నాలుగు టేబుల్​ స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాస్త కాగిన తర్వాత ధనియాలు, జీలకర్ర, ఆవాలు, మెంతులు వేసుకుని అన్నింటినీ కాసేపు లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
  • అవి లైట్​గా వేగాక రుచికి తగినన్ని ఎండుమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకుని గరిటెతో కలుపుతూ బాగా వేయించుకోవాలి.
Easy Breakfast Chutney Recipe
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • ఎండుమిర్చి కూడా వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, అల్లం ముక్కలు వేసి వాటిల్లోని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్ కాస్త వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టాలి.
  • ఆపై స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ టమాటాలు బాగా మగ్గేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • టమాటాలు మంచిగా మగ్గి మెత్తగా అయిపోయాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ మిశ్రమాన్ని కాస్త చల్లారనివ్వాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన టమాటా ముక్కల మిశ్రమం వేసుకుని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న చట్నీని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకుని అందులోకి పోపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.

సింపుల్ పద్ధతిలో "పల్లీ చట్నీ" - హోటల్ టేస్ట్​లో అద్దిరిపోవాల్సిందే!

Easy Breakfast Chutney Recipe
ధనియాలు (Getty Images)

పోపు కోసం :

  • నూనె - తగినంత
  • పోపుదినుసులు - ఒకట్రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఎండుమిర్చి - మూడు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - నాలుగైదు
Easy Breakfast Chutney Recipe
పోపుదినుసులు (Getty Images)
  • తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన పోపుదినుసులు వేసి వేయించాలి.
  • అవి వేగాక కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి తాలింపును మంచిగా వేయించుకోవాలి.
  • తాలింపు చక్కగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చట్నీలో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "ఉల్లిపాయ-టమాటా చట్నీ" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!

టేస్టీ అండ్​ స్పైసీ "వెల్లుల్లి కారం పచ్చడి" - వేడివేడి అన్నంలోకి అమృతమే!

TAGGED:

ONION TOMATO CHUTNEY RECIPE
INSTANT TIFFIN CHUTNEY RECIPE
TOMATO CHUTNEY WITH ONIONS
ఉల్లిపాయ టమాటా చట్నీ తయారీ
EASY BREAKFAST CHUTNEY RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నలుగురిలో నచ్చినట్లు చేస్తారా? - కనీస 'ఇంగితజ్ఞానం' లేకపోతే ఎలా?

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

'మేం 'కొత్త' తింటున్నాం - మా ఇంటికి భోజనానికి రండి' : ఈ పండగ గురించి మీకు తెలుసా?

సీనియర్ హీరోకు మరాఠీ నటితో అఫైర్? 'రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకుంటేనే' భార్య షాకింగ్ కామెంట్స్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.