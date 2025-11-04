టిఫెన్స్లోకి అద్దిరిపోయే "ఉల్లిపాయ టమాటా చట్నీ" - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది!
పల్లీ, కొబ్బరి చట్నీలు రొటీన్ - వెరైటీగా 'ఉల్లిపాయ చట్నీ' ట్రై చేయండి! - టిఫెన్స్తో పాటు అన్నంలోకి అదుర్స్!
Published : November 4, 2025 at 5:21 PM IST
Easy Breakfast Chutney Recipe : మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఇడ్లీ, దోశ, వడ, బోండా, గుంత పొంగనాలు అంటూ రకరకాల రెసిపీలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటాం. అదే, చట్నీ దగ్గరకి వచ్చేసరికి రోజూ పల్లీ పచ్చడి, కొబ్బరి చట్నీ వంటివే ఎక్కువగా చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటాం. కానీ, ఎప్పుడూ అవే తినాలంటే బోరింగ్గా అనిపిస్తుంది. అందుకే, మీకోసం రెగ్యులర్వి కాకుండా ఒక అద్భుతమైన రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, నోరూరించే "ఉల్లిపాయ టమాటా చట్నీ". సరికొత్తగా, కమ్మగా ఉండే ఈ చట్నీ అన్ని టిఫెన్స్లోకి కిర్రాక్గా ఉంటుంది. అలాగే, దీన్ని చాలా తక్కువ సమయంలో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది టిఫెన్స్లోకి మాత్రమే కాకుండా వేేడి వేడి అన్నంలోకి అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. పిల్లలకూ ఈ చట్నీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఉల్లిపాయలు - ఆరు(మీడియం సైజ్వి)
- టమాటాలు - ఆరు(మీడియం సైజ్వి)
- నూనె - మూడ్నాలుగు చెంచాలు
- ధనియాలు - నాలుగు టీస్పూన్లు
- ఆవాలు - అరటీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- మెంతులు - అరటీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 15(తగినన్ని)
- అల్లం - రెండించుల ముక్క(ఆప్షనల్)
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
తయారీ విధానం :
- అన్ని టిఫెన్స్లో అద్దిరిపోయే ఈ చట్నీ తయారీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయలు, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి మూడ్నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాస్త కాగిన తర్వాత ధనియాలు, జీలకర్ర, ఆవాలు, మెంతులు వేసుకుని అన్నింటినీ కాసేపు లో ఫ్లేమ్లో వేయించాలి.
- అవి లైట్గా వేగాక రుచికి తగినన్ని ఎండుమిర్చిలను ముక్కలుగా తుంచి వేసుకుని గరిటెతో కలుపుతూ బాగా వేయించుకోవాలి.
- ఎండుమిర్చి కూడా వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు, అల్లం ముక్కలు వేసి వాటిల్లోని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆనియన్స్ కాస్త వేగిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టాలి.
- ఆపై స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ టమాటాలు బాగా మగ్గేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- టమాటాలు మంచిగా మగ్గి మెత్తగా అయిపోయాయనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆ మిశ్రమాన్ని కాస్త చల్లారనివ్వాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో చల్లారిన టమాటా ముక్కల మిశ్రమం వేసుకుని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న చట్నీని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని అందులోకి పోపును సిద్ధం చేసుకోవాలి.
పోపు కోసం :
- నూనె - తగినంత
- పోపుదినుసులు - ఒకట్రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఎండుమిర్చి - మూడు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - నాలుగైదు
- తాలింపు కోసం స్టవ్ మీద చిన్న కడాయిలో నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన పోపుదినుసులు వేసి వేయించాలి.
- అవి వేగాక కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి తాలింపును మంచిగా వేయించుకోవాలి.
- తాలింపు చక్కగా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చట్నీలో వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు. అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "ఉల్లిపాయ-టమాటా చట్నీ" నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!
