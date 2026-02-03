ETV Bharat / offbeat

మార్నింగ్ "టిఫెన్" ఏమి చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారా? - మీ కోసమే ఈ ఇన్​స్టంట్ "దోశ" రెసిపీ!

బియ్యప్పిండితో అప్పటికప్పుడు టేస్టీ "దోశలు" - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చేస్తాయి!

Easy Dosa Recipe
Easy Dosa Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 3, 2026 at 10:00 AM IST

3 Min Read
Easy and Tasty Dosa Recipe : మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి రోజూ ఇడ్లీ, దోశ, వడ, ఉప్మా, బోండా, ఊతప్పం వంటివి చేసుకుంటుంటాం. అందులోనూ ఎక్కువ మంది "దోశ"ను వారంలో రెండు మూడు సార్లైనా చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ దోశను ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే, కొన్నిసార్లు ఇంట్లో టైమ్​కి దోశ పిండి ఉండదు. ఆ టైమ్​లో అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకునే మంచి టిఫెన్ కోసం ఆలోచిస్తున్నారా? అలాంటి వారికోసమే ఈ అద్దిరిపోయే ఇన్​స్టంట్ "దోశ" రెసిపీ.

బియ్యప్పిండితో అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకునే ఈ దోశలు మంచి రుచికరంగా ఉంటాయి. సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీగా ఉండే వీటిని పిల్లలైతే ఒకటికి రెండు భలే ఇష్టంగా తింటారు. ఈ దోశలను ఏ పచ్చడితో తిన్నా చాలా రుచిగా ఉంటాయి. వీటిని కేవలం 5 నుంచి 10 నిమిషాల్లోనే చాలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. బిగినర్స్ కూడా ఎలాంటి రిస్క్ లేకుండా ఈజీగా ఈ దోశలు వేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సింపుల్ అండ్ టేస్టీ దోశలను ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యప్పిండి - రెండు కప్పులు
  • పెరుగు - రెండు కప్పులు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • నూనె - కొద్దిగా(దోశపై వేసుకోవడానికి)
  • ఉల్లిపాయ - ఒకటి

Easy Dosa Recipe
బియ్యప్పిండి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ ఇన్​స్టంట్ దోశ రెసిపీ కోసం ముందుగా పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో బియ్యప్పిండి, కాస్త పుల్లగా ఉండే పెరుగు, ఒక కప్పు నీళ్లు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
  • ఇలా మిక్సీలో వేసుకోవడం ద్వారా పదార్థాలన్నీ చక్కగా కలిసిపోవడమే కాకుండా కలిపే పని సులువవుతుంది.
  • నెక్ట్స్ మిక్సీ పట్టుకున్న పిండి మిశ్రమాన్ని ఒక వెడల్పాటి మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు పిండి మరీ చిక్కగా అనిపిస్తే మరికొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని దోశకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీలోకి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
Easy Dosa Recipe
పెరుగు (Getty Images)
  • ఆవిధంగా కలిపిన తర్వాత బౌల్​పై మూతపెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • ఆలోపు దోశలపై వేసుకోవడానికి కొన్ని సన్నని ఉల్లిపాయ చీలికలను కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఐదు నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ మీద దోశ పెనం పెట్టుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
  • పాన్ వేడయ్యాక కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని ఒకే దగ్గర ఊతప్పంలా పోసుకోవాలి. ఆపై దానిపై కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొన్ని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కాస్త నూనె వేసుకుని వన్ సైడ్ చక్కగా కాల్చుకోవాలి.
Easy Dosa Recipe
ఉప్పు (Getty Images)
  • అది వన్​సైడ్ మంచిగా కాలిన తర్వాత రెండో వైపునకు టర్న్ చేసి అటు వైపు కూడా మంచిగా కాలిన కాలిన తర్వాత అట్ల కాడతో సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుంటే చాలు.
  • ఇలానే పిండి మొత్తాన్ని చిన్న చిన్న దోశల్లా వేసుకుని మీకు నచ్చిన చట్నీతో సర్వ్ చేసుకోండి.
  • అంతే, బియ్యప్పిండితో అప్పటికప్పుడు చేసుకునే సూపర్ టేస్టీ అండ్ సాఫ్ట్ "దోశలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఇంట్లో దోశ పిండి లేనప్పుడు, ఇన్​స్టంట్​గా ఏదైనా టిఫెన్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ దోశలను ట్రై చేయండి. మంచి రుచికరంగా ఉండి ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతాయి.
Easy Dosa Recipe
ఉల్లిపాయ తరుగు (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఇక్కడ మీరు బియ్యప్పిండి తీసుకున్న కప్పునే పెరుగు, ఇతర పదార్థాలు తీసుకోవడానికి వాడుకోవాలి.
  • ఈ దోశలు మరీ పలుచగా రావని గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి, ఊతప్పంలా కాస్త మందంగానే వేసుకోవాలి.
  • ఒకవేళ తక్కువ లేదా ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ దోశలు రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే బియ్యప్పిండితో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకు అనుగుణంగా తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

