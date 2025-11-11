ETV Bharat / offbeat

అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా చేసుకునే స్నాక్ ఇది - క్రిస్పీగా, స్పైసీగా ఉంటుంది!

అటుకులు, బంగాళాదుంపలతో స్నాక్ రెసిపీ - సింపుల్​గా ఇలా ట్రై చేయండి!

easy_snack_recipes_in_telugu
easy_snack_recipes_in_telugu (ETV Bahrat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 10:32 AM IST

Easy Snack Recipes in Telugu : అప్పటికప్పుడు ఏదైనా స్నాక్ వేడి వేడిగా, టేస్టీగా తినాలనిపిస్తే ఓ సారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. ఈ స్నాక్స్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. పైగా ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి. కరకరలాడుతూ, లోపల సాఫ్ట్ గా ఎంతో స్పైసీ టేస్ట్ వస్తాయి. బయట బజ్జీలు, పునుగులు కొనే బదులు ఇంట్లోనే ఇలా చేసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యంతో పాటు డబ్బులు కూడా ఆదా చేసుకోవచ్చు.

జొన్నలతో "ఉప్మా" - ఇలా కొత్తగా చేసి పెడితే పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు!

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • అటుకులు - పావు కప్పు
  • బంగాళాదుంపలు - 2 పెద్దవి
  • ఉల్లిపాయలు - 1
  • టమోటా - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • కారం - 1 స్పూన్
  • చాట్ మసాలా - 1 స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బియ్యం పిండి - కొద్దిగా
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి కప్పు అటుకులు వేసుకుని నీళ్లు పోసి శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల దుమ్ము, ధూళి పోతాయి. ఆ తర్వాత నీళ్లు వడబోసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇలా తడిపిన అటుకులు పక్కన పెట్టడం వల్ల సాఫ్ట్ గా నానిపోతాయి.
  • ఇలా నానబెట్టుకున్న అటుకుల్లోకి రెండు పెద్ద సైజు బంగాళాదుంపలు పొట్టు తీసి ఉడికించుకుని ముక్కలు కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు సన్నగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత టమోటా ముక్కలు గింజలు లేకుండా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర, కారం, చాట్ మసాలా, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి.
  • ఇలా అన్ని పదార్థాలు వేసుకున్న తర్వాత బాగా మాష్ చేస్తూ చేతితో పిండుతూ కలుపుకోవాలి. బాగా కలిపిన తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా మిశ్రమాన్ని గుండ్రగా, గుడ్డు షేపులో చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత బియ్యం పిండితో కోట్ చేసుకోవాలి. పొడి బియ్యం పిండిలో పిండి ముద్ద డిప్ చేయడం వల్ల పిండి బాగా పట్టుకుంటుంది. ఇపుడు ఓ కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకుని వేడెక్కగానే పిండి ముద్దలు వేసుకుని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించడం వల్ల క్రిస్పీగా వేగుతాయి. ఆ తర్వాత నూనె లోంచి తీసుకుని ప్లేట్ లోకి తీసుకుని ఎక్కువగా నూనె ఉంటే బటర్ పేపర్ పై వేసుకుని పీల్చుకోగానే తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "చింతపులుసు" - వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్ కాంబో!

పిల్లలు ఇష్టంగా తినే "పోహా బైట్స్" - తక్కువ టైమ్​లో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

SIMPLE SNACK RECIPE
EASY SNACK RECIPES IN TELUGU
ఈజీగా చేసుకునే స్నాక్ రెసిపీ
SNACK RECIPE
INSTANT SNACK RECIPE

