భూకంప ముప్పు - సెస్మిక్ 2 జోన్లో హైదరాబాద్!
- ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏటా 3 లక్షల భూకంపాలు - భాగ్యనగరంలో ముందు జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి అంటున్న పరిశోధకులు
Published : June 18, 2026 at 2:39 PM IST
Earthquake Safety Measures : ప్రపంచంలో ప్రతీ సంవత్సరం లక్షలకు పైగా భూకంపాలు సంభవిస్తున్నాయి. వాటి తీవ్రతను బట్టి ప్రమాదం ఉంటుంది. కేవలం కుదుపుల నుంచి క్షణాల్లోనే నగరాలను నేలమట్టం చేసేస్తాయి. వందలు, వేలాదిగా ప్రాణనష్టం కలిగిస్తాయి. లెక్కలేనంత అస్తినష్టాన్ని కూడా కలిగిస్తాయి. ఇంత భయంకరమైన ముప్పు ఎప్పుడు వస్తుందో, ఎంత సేపు ఉంటుందో, ఎంత తీవ్రతతో వస్తుందో ముందస్తుగంా ఎవ్వరికీ తెలియదు. పరిశోధకులు కూడా చేయగలిగింది ఏ ప్రాంతంలో భూకంపాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది అనే అంచనా మాత్రమే! ఇలా చూసుకున్నప్పుడు మన హైదరాబాద్ సెస్మిక్ జోన్ 2లో ఉంది.
మరి, దీని తీవ్రత ఏ స్థాయిలో ఉంటుంది? ముందు జాగ్రత్తగా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి? అనే విషయాలపై రూర్కీలోని కేంద్రీయ భవన నిర్మాణ పరిశోధన సంస్థ సంచాలకులు ప్రొఫెసర్ ప్రదీప్ కె. రామన్చెర్ల చెబుతున్నారు. తాజాగా ఇండోనేసియా, ఫిలిప్పీన్స్ లో వచ్చిన భూకంపాలను మనకూ హెచ్చరికలుగానే భావించాలంటున్నారు! ఈ నేపథ్యంలో భారత్లోని మెట్రో నగరాలపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందో చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలను ఆయన మాటల్లోనే చూద్దాం.
సోమవారం ఉదయం ఫిలిప్పీన్స్లోని మైండ్నౌ ద్వీపంలో భూకంపం వచ్చింది. రిక్టర్ స్కేల్పై తీవ్రత 6.2గా నమోదైంది. 65 మంది చనిపోయారు. పదుల సంఖ్యలో ఇళ్లు నేలమట్టమయ్యాయి. వారం గ్యాప్లోనే రెండోసారి రావడంతో సునామీ హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి. ఇక మంగళవారం ఇండోనేసియాలోని సులావెసీ వద్ద కూడా భూకంపం వచ్చింది. ఇవి రెండు ఘటనలు మన దేశంలో మెట్రో నగరాలపై ప్రభావం చూపించే అవకాశాలున్నాయని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే మనం "మోడరేట్ హైసెస్మిక్" జోన్ పరిధిలో ఉన్నాము.
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మన దేశంలో భూకంపాలు వస్తే ముందుగా అండమాన్ దీవుల్లో ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తుంది. భూకంపాలు సంభవించినప్పుడు హై-సెస్మిక్ జోన్లో ఉన్న ప్రాంతాలకు ముప్పు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. హైదరాబాద్ సెస్మిక్ -2లో ఉన్నందున ప్రమాద తీవ్రత తక్కువగా ఉంటుంది.
అయినప్పటికీ కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. హైదరాబాద్ నగరం రోజు రోజుకూ విస్తరిస్తూ వెళ్తోంది. అపార్ట్ మెంట్ కల్చర్ పెరిగిపోవడంతో ఆకాశహర్మ్యాలు నిట్ట నిలువుగా వెలుస్తున్నాయి. కాబట్టి, అందుకు తగినట్టుగానే ప్రమాణాలు పాటించాలి. ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలి.
హైదరాబాద్లో చాలా వరకు గట్టి రాతి నేలలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతం భూకంప తీవ్రతను తట్టుకునే విషయంలో ఇది చాలా అనుకూలమైన అంశం. అయితే, నగర శివార్లలో చెరువులు, కుంటలను పూడ్చి నిర్మాణాలు చేపట్టిన ప్రాంతాల్లో లేదా మెత్తటి నేల ఉన్న చోట్ల ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.
ప్రభుత్వ, ప్రజా వినియోగ కట్టడాలను సమయానుగుణంగా పరీక్షించాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. ముఖ్యంగా అసుపత్రులు, పాఠశాలలు వంటి భవనాల సామర్థ్యాన్ని ప్రతీ 5 నుండి 10 ఏళ్లకు ఒకసారి స్ట్రక్చరల్ ఆడిట్ చేయాలి అని ప్రొఫెసర్ ప్రదీప్ సూచిస్తున్నారు.
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