ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్గా 'వైర్డ్ ఇయర్ ఫోన్స్' - వైర్ ఉంటేనే వాల్యూ అంటున్న సెలబ్రిటీలు, యూత్!
ఇయర్ బడ్స్ అవుట్, వైర్డ్ ఇయర్ ఫోన్స్ ఇన్! - ఈ పాత యాక్సెసరీకి మళ్లీ ఎందుకంత క్రేజీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 2:51 PM IST
Tips for Buying Wired Earphones : నేటి టెక్నాలజీ యుగంలో ఎక్కడ చూసినా వైర్లెస్ బ్లూటూత్లు, ఇయర్ బడ్స్, నెక్ బ్యాండ్ల హవానే నడుస్తోంది. కానీ, కాలం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు కదా! 'ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్' అన్నట్టు ఎప్పుడో వినియోగించడం మానేసిన ఓ పాత యాక్సెవరీ ఇప్పుడు మళ్లీ ట్రెండింగ్లోకి వచ్చింది. అదే, 'వైర్డ్ ఇయర్ ఫోన్స్'. ప్రముఖ సెలబ్రెటీల నుంచి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు, యూత్ వరకు వీటిని ఒక కూల్, రెట్రో స్టైల్ యాక్సెసరీగా వినియోగించడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు. అసలు వైర్లెస్ హవా నడుస్తున్న ఈ కాలంలో ఈ పాత ఇయర్ ఫోన్స్ మళ్లీ ఎందుకు అంత క్రేజీగా మారాయి? ఇవి తీసుకునేటప్పుడు ఎలాంటి విషయాలు గమనించాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
వైర్డ్ ఇయర్ ఫోన్స్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఫ్యాషన్ యాక్సెసరీగా మారిపోవడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయంటున్నారు టెక్ నిపుణులు. ముఖ్యంగా వీటి వల్ల పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే, మీరు కాల్లో ఉన్నారని లేదా మ్యూజిక్ వింటున్నారని ఆ వైర్ చూడగానే ఎదుటివారికి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. యువతను, ట్రెండ్ ఫాలో అయ్యే ఫ్యాషన్ ప్రియులను ఈ లుక్ తెగ ఆకట్టుకుంటోంది. దీనికి తోడు డైలీ ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలనే తిప్పలు, బ్లూటూత్ సిగ్నల్ కట్ అవుతుందనే టెన్షన్లు అస్సలు ఉండవు. ఈ సౌలభ్యం వల్ల సెలబ్రెటీల నుంచే కాకుండా సామాన్యుల్లో వీటికి ఆదరణ పెరుగుతోందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
స్పష్టమైన ఆడియో క్వాలిటీ :
- బ్లూటూత్ ద్వారా పాటలు వినేటప్పుడు ఆడియో క్వాలిటీ కొంతమేర తగ్గుతుంది. వైర్లెస్లో ఆడియో డేటా కంప్రెస్ అయి గాలిలో ప్రయాణిస్తుంది. దీనివల్ల స్పష్టత కాస్త తగ్గుతుంది. కానీ వైర్డ్ కనెక్షన్ ద్వారా ఎటువంటి నాణ్యత తగ్గకుండా పూర్తి క్లారిటీతో కూడిన ఆడియో వస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.
- అతి తక్కువ ధరలోనే అత్యుత్తమ స్టూడియో ఆడియో క్వాలిటీని ఇచ్చే ఇన్-ఇయర్ మానిటర్లు(ఐఈఎం) లభిస్తున్నాయి. ఇవి కొన్ని ఖరీదైన బ్లూటూత్ బడ్స్ కంటే మంచి సౌండ్ క్వాలిటీని అందిస్తున్నాయి.
- ఇయర్బడ్స్లోని బ్యాటరీల గరిష్ఠ పనితీరు సామర్థ్యం 2 నుంచి 3 ఏళ్లు. కానీ వైర్డ్ ఇయర్ ఫోన్లు ఏళ్ల తరబడి పని చేస్తాయి. కేబుల్ మార్చుకునే వెసులుబాటు ఉన్న ఐఈఎంలు అయితే కేబుల్ పాడైనా తక్కువ ధరలోనే ఛేంజ్ చేసుకోవచ్చు.
- గేమింగ్కు, ఫోన్లో వీడియో ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు ఇవి బాగా పనికొస్తాయి. బ్లూటూత్ వాడితే ఆడియోలో జాప్యం(లేటెన్సీ) ఉంటుంది. వైర్డ్ ఇయర్ ఫోన్లలో తక్షణమే ఆడియో వినిపిస్తుంది.
- లోపల ఏముందో క్లియర్గా చూపే ట్రాన్స్పరెంట్ డిజైన్ ఇయర్ ఫోన్స్ ప్రస్తుతం యూత్ను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ డిజైన్ ఇయర్ ఫోన్స్ వాడటమే ఒక ట్రెండ్గా మారిందంటున్నారు నిపుణులు.
కొనేటప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలివే!
- సంప్రదాయ 3.5 ఎంఎం జాక్ ఇయర్ ఫోన్లు ల్యాప్టాప్లు, మీ ఫోన్లో హెడ్ఫోన్ జాక్ ఉన్నట్లయితేనే పనిచేస్తాయి. టైప్ సి లేదా లైట్నింగ్ కనెక్టర్స్ ఇయర్ ఫోన్లను 3.5 ఎంఎం జాక్ లేని స్మార్ట్ఫోన్లకు నేరుగా ప్లగ్ చేయవచ్చు.
- మంచి ఆడియో కోసం క్వాలిటీ డ్యాక్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఇది ఆడియో సిగ్నల్స్ను డిజిటల్ నుంచి అనలాగ్కు ప్రాసెస్ చేస్తుంది.
- మార్చుకోగలిగే కేబుల్స్ ఉన్న వాటిని ఎంపిక చేసుకోవడం బెటర్. ఈ వెసులుబాటు ఇన్-ఇయర్ మానిటర్లలో ఉంటుంది. వైర్ పాడైతే కొత్తవి తీసుకోవాల్సిన పని లేదు. కేవలం వైర్ మార్చుకుంటే సరిపోతుంది.
- బిల్డ్ క్వాలిటీ, డిజైన్పై దృష్టి పెట్టాలి. అల్లిన వైర్లు(బ్రెయిడెడ్ కేబుల్స్) లేదా చిక్కుపడని(ట్యాంగిల్ ఫ్రీ) ఫ్లాట్ కేబుల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇవి త్వరగా తెగిపోవు.
- చెవిలో సరిపోయే, బయటి శబ్దాలు రాకుండా ఉండేందుకు సిలికాన్ లేదా మెమరీ ఫోమ్ టిప్స్ ఉన్నవి తీసుకోవడం మేలు.
- కాల్స్ ఈజీగా మాట్లాడటానికి, వాల్యూమ్ కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి వీలుగా మైక్ ఉన్న వైర్డ్ ఇయర్ ఫోన్లను తీసుకోవడం మంచిది.
- ఇక మీరు రన్నింగ్ లేదా వర్సవుట్స్ చేసేవారైతే చెమట వల్ల త్వరగా పాడవకుండా ఉండేందుకు కనీసం ఐపీఎక్స్ రేటింగ్ ఉన్న ఇయర్ ఫోన్లను ఎంచుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు టెక్ నిపుణులు.
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