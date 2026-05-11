ETV Bharat / offbeat

ప్రపంచంలోనే త్వరగా నిద్ర లేచే దేశాలు - సూర్యుడితో పాటే వీరి జర్నీ!

వీరికి అలారం అవసరం లేదేమో! - తెలవారగానే మేల్కొనే అలవాటు!

Earliest Rising Countries in World
Earliest Rising Countries in World (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 1:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Earliest Rising Countries in World : ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే నిద్ర లేవాలని అలారం పెట్టుకుంటాం. అది సమయానికి మోగినా లేవాలనిపించదు. కళ్లు మూతలు పడుతుంటాయి. దీంతో అలారం కట్టేసి తిరిగి పడుకోవడం మనలో చాలా మందికి అలవాటు! మళ్లీ కాసేపటికి అలారం మోగుతుంది. తిరిగి కట్టేస్తాం, మళ్లీ నిద్రపోతాం. అలా నిద్ర, మెలకువతో తంటాలు పడుతూ పావుగంటకో లేదా అరగంటకో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో చివరికి మంచం మీద నుంచి దిగుతాం. అయినా కొంత సేపటి వరకూ నిద్రమత్తుతో సతమతమవుతూనే ఉంటారు.

తరచూ చాలామంది ఇలాంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటూనే ఉంటారు. అంతేకాక ఉదయాన్నే లేవనందుకు తమను తాము నిందించుకుంటుంటారు. మరోవైపు అలారం మోగినప్పుడు లేస్తే ఈపాటికి పనులన్నీ పూర్తయ్యేవి కదా అని బాధపడుతుంటారు. కానీ కొన్ని దేశాలు మాత్రం ఇందుకు భిన్నం. ఎందుకంటే ప్రపంచంలోనే తెలతెలవారగానే నిద్ర లేచే దేశాల్లో ఇవి ఒకటిగా నిలిచాయి. సూర్యుడితో పాటే వారు మేల్కొని రోజువారీ కార్యకలాపాలను ప్రారంభిస్తారు. ఇది ఎంతలా అంటే వారి దైనందిన జీవితంలో భాగంగా మారింది. మరి అవేంటో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే.

ప్రపంచంలోనే అందరికంటే ముందుగా నిద్ర లేచే దేశాలు : ప్రపంచంలోనే అందరికంటే ముందుగా నిద్ర లేచే దేశాల్లో దక్షిణాఫ్రికా మొదటి స్థానంలో ఉంది. 2026 నాటి గణాంకాల ప్రకారం అక్కడ వారు నిద్ర లేచే సగటు సమయం ఉదయం 6:24 గంటలు. రెండో స్థానంలో కొలంబియా (6:31) నిలిచింది. కొలంబియా దేశంలో అత్యధిక శాతం మంది ప్రజలు ఉదయం నాలుగు గంటల నుంచి ఐదు గంటల మధ్యలోనే నిద్ర లేస్తారు. అందుకే వారిని ప్రపంచంలోనే తెలతెలవారగానే నిద్ర లేచే దేశాల్లో రెండో స్థానంలో నిలిపింది.

కొలంబియా ప్రజల సగటు మేల్కొనే సమయం ఉదయం 6:31 గంటలు. వీరు క్రమశిక్షణకు కష్టపడే తత్వానికి అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తారు. దీంతో త్వరగా నిద్రపోయి, త్వరగా లేవడమనే అలవాటు వారి రోజువారీ జీవితంలో భాగమైపోయింది. అంతేకాక ఈ దేశం భూమధ్యరేఖకు దగ్గరగా ఉంటుంది. దీంతో ఇక్కడ ఏడాది పొడవునా పగటి సమయాల్లో పెద్దగా మార్పులుండవు. సంవత్సరం మొత్తం ఆరు గంటలకల్లా సూర్యోదయం అయిపోతుంది. అందువల్ల సూర్యుడితో పాటే వారూ నిద్ర లేస్తారు.

కొలంబియాలో ట్రాఫిక్ జామ్​లు ఎక్కువ : మరోవైపు కొలంబియాలోని ప్రధాన నగరాల్లో ట్రాఫిక్‌ జామ్‌లు ఎక్కువ. నిమిషానికి వందల వాహనాలు గమ్యస్థానాలు చేరుకునేందుకు పోటీపడుతుంటాయి. క్షణమైనా వాహనాలు ఆగితే అటువైపు దాటేందుకు పాదచారులు ప్రయాసపడుతుందారు. ఇక ఇందులో ఇరుక్కున్నారంటే గంటల తరబడి నరకయాతన అనుభవించాల్సిందే. గమ్యస్థానాన్ని చేరుకునే వరకు ఊపిరి సలపదు. అందుకే వీటన్నింటిని తప్పించుకోవడానికి, సమయానికి ఆఫీసులకు చేరుకోవడానికి ఉద్యోగులు ఉదయాన్నే ఇళ్ల నుంచి బయల్దేరి గమ్యస్థానాలకు చేరుకుంటారు. మరోవైపు భారతదేశంలో మాత్రం నిద్ర లేచే సగటు సమయం 7:36 గంటలుగా ఉంది.

నగరాల్లో లోకల్ గార్డియన్ ట్రెండ్ - 24 గంటలూ ఏ సాయమైనా చేస్తారు!

"మాతా వైష్ణోదేవి-హరిద్వార్-రిషీకేశ్ యాత్ర" - భారత్ గౌరవ్ టూరిస్ట్ రైల్వే ప్యాకేజీ!

TAGGED:

EARLIEST WAKE UP COUNTRY COLOMBIA
WAKE UP TIME BY COUNTRY 2026
SOUTH AFRICANS EARLIEST RISERS
EARLIEST RISERS IN WORLD
EARLIEST WAKE UP COUNTRIES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.