ఇథనాల్ అనుమానాలకు చెక్! - "ఈ 20 పెట్రోల్" వినియోగం లాభమా? నష్టమా?
E20 PETROL : పెట్రోల్లో ఇథనాల్ కలపడం వల్ల నష్టాలున్నాయా? ఇథనాల్ తయారీ, వినియోగంతో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉంది? తదితర అంశాలన్నీ తెలుసుకుందాం పదండి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 10:27 AM IST
PETROL Quality : ఇథనాల్ ఇంధన వినియోగంపై భిన్నాభిప్రాయాలున్నాయి. అనుమానాలు, అపోహలు, అవాస్తవాలు కలగలిసి ఆందోళనకు కారణమవుతున్నాయి. అసలు ఇథనాల్ అంటే ఏంటి? ఈ20 పెట్రోల్ అంటే ఏంటి? ఇథనాలు ఎలా తయారు చేస్తారు? దీని వల్ల దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఏమైనా ప్రయోజనం ఉందా? వినియోగదారులు నష్టపోయే ప్రమాదం ఉందా? అనే విషయాలను పూర్తిగా పరిశీలిద్దాం. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ముడిచమురుపై ఆధారపడిన నేపథ్యంలో ఈ 20 పెట్రోల్ వినియోగంతో దిగుమతులను తగ్గించడంతో పాటు రైతులకు ఆదాయం పెంచడం, కాలుష్యాన్ని నియంత్రించడం వంటి ప్రయోజనాలన్నాయని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెబుతోంది. అసలు ఈ20 పెట్రోల్ అంటే ఏమిటి? దీనివల్ల వాహనాలకు నష్టమా? దేశానికి లాభమా? అపోహల వెనుక ఉన్న వాస్తవాలేమిటో చూద్దాం.
'ఈ20' పెట్రోల్ అంటే?
సాధారణ పెట్రోల్లో 20 శాతం ఇథనాల్ను కలిపితే దాన్ని 'ఈ20 పెట్రోల్' అంటారు. చెరకు, మొక్కజొన్న, ఇతర వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, వాటి వ్యర్థాల నుంచి తయారు చేసే జీవ ఇంధనమే ఇథనాలు. పంటల్లోని చక్కెర పదార్థాలను కిణ్వ ప్రక్రియ (ఫెర్మెంటేషన్), శుద్ధి (డిస్టిలేషన్) ద్వారా ఇథనాల్గా మారుస్తారు. దీనిని నిర్ణీత ప్రమాణాల ప్రకారం పెట్రోల్లో కలుపుతారు. దీంతో ముడిచమురుపై విదేశాల మీద ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడం, దేశీయంగా లభించే ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనాన్ని ప్రోత్సహించడం ఈ విధానం ప్రధాన ఉద్దేశం.
మైలేజీ తగ్గుతుందా?
పెట్రోల్తో పోలిస్తే ఇథనాల్లో శక్తి విలువ తక్కువ. అందువల్ల ఇథనాల్ శాతం పెరిగినప్పుడు ఇంధన సామర్థ్యంపై కొంత ప్రభావం ఉండవచ్చు. కానీ, ఈ 20 పెట్రోల్ వాడితే 30 శాతం మైలేజీ తగ్గుతుందని చెప్పడానికి ఎలాంటి ఆధారాల్లేవు. మైలేజీ అంశం వాహనం, ఇంజిన్, టైర్లలో గాలి, డ్రైవింగ్, ట్రాఫిక్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే, పాత వాహనాలు, ఈ20కి అనుకూలంగా రూపొందించిన కొత్త వాహనాల మధ్య మైలేజీలో తేడా ఉండవచ్చు.
ఇంజిన్ త్వరగా పాడవుతుందా?
ఈ20 వల్ల అన్ని వాహనాల ఇంజిన్లు దెబ్బతింటాయనడం సరికాదు. ఇప్పటికే ఏఆర్ఏఐ, సియామ్, ఇండియన్ ఆయిల్ తదితర సంస్థలు ఇంధన అనుకూలత, ఇంజిన్ పనితీరు, విడిభాగాల మన్నిక వంటి అంశాలపై పరీక్షలు నిర్వహించాయి. పాత వాహనాల్లోని కొన్ని రబ్బరు సీల్స్, పైపులు, ఇతర విడిభాగాలపై దీర్ఘకాలంలో ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉందనే అంశాన్ని పూర్తిగా విస్మరించలేం. వాహన తయారీ సంస్థ సూచనలు, సర్వీసింగ్ వివరాలు పాటించడం ముఖ్యం.
వాహనం పనితీరు తగ్గుతుందా?
ఇథనాల్కు ఆక్టేన్ విలువ ఎక్కువ. దీనివల్ల ఇంజిన్లో నాక్ (అసాధారణ దహనం) ఏర్పడే అవకాశాన్ని తగ్గించవచ్చు. ఈ20కి అనుకూలంగా రూపొందించిన ఇంజిన్లలో ఈ లక్షణం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. అయితే ఆక్టేన్ విలువ ఎక్కువగా ఉందని ప్రతి వాహనంలోనూ వేగం, పికప్ పెరుగుతాయని భావించకూడదు.
వారంటీ, బీమా రద్దవుతాయా?
ఈ20 వాడినంత మాత్రాన వాహన వారంటీ లేదా బీమా ఆటోమేటిక్గా రద్దవుతుందని చెప్పలేం. వాహనం తయారీ సంస్థ నిర్దేశించిన ఇంధన ప్రమాణాలు, వారంటీ నిబంధనలు, బీమా పాలసీ షరతులు ముఖ్యం. ఇంధనం కారణంగా ఏదైనా నష్టం జరిగితే దాని స్వభావం, కారణం, పాలసీ నిబంధనల ఆధారంగా నిర్ణయం తీసుకుంటారు.
పెట్రోల్ ధర ఎందుకు తగ్గడం లేదు?
ఇథనాల్ వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల నుంచి తయారవుతున్నప్పటికీ దాని సేకరణ, తయారీ, రవాణా, నిల్వకు ఖర్చులు ఉంటాయి. ప్రభుత్వం రైతులకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించడంతోపాటు దేశీయ ఇంధన ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహించడంపై దృష్టి పెట్టింది. అందువల్ల ఇథనాల్ కలిపినంత మాత్రాన పెట్రోల్ ధర తగ్గుతుందని చెప్పలేం.
పెట్రోల్లో నేరుగా చెరకు రసం కలుపుతున్నారా?
చెరకు రసాన్ని నేరుగా పెట్రోల్లో కలపరు. చెరకు లేదా ఇతర ముడి పదార్థాల నుంచి పారిశ్రామిక ప్రక్రియల ద్వారా ఇథనాల్ను తయారు చేసి, శుద్ధి చేసిన తరువాతే ఇంధనంగా వినియోగిస్తారు. ఇందులో చక్కెర పదార్థాలు మిగిలి ఉండవు. ఇథనాల్ తయారీ, శుద్ధి ప్రక్రియలో చక్కెర పదార్థాలు తొలగిపోతాయి. ఇంధన ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా తయారైన ఈ20లో చక్కెర ఉండి చీమలను ఆకర్షిస్తుందనే వాదనకు శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు.
ఇథనాల్ నీటిని పీల్చుకుని ట్యాంకును పాడుచేస్తుందా?
ఇథనాల్కు తేమను గ్రహించే లక్షణం ఉంటుంది. అయితే అందువల్ల ఈ20 వాడే ప్రతి వాహనంలోనూ ట్యాంకు తుప్పు పడుతుందని చెప్పలేం. ఇంధన నాణ్యత, నిల్వ పరిస్థితులు, ట్యాంకు తయారీలో ఉపయోగించిన పదార్థాలు, వాహనం రూపకల్పన వంటి అంశాలు ప్రభావం చూపుతాయి. వాహనం, ఇంజిన్ ప్రమాణాలకు అనుగుణమైన ఇంధనాన్ని వినియోగించాలి.
ఇతర దేశాల్లోనూ ఇథనాల్ వినియోగం
ఇథనాల్ మిశ్రమ ఇంధనం అమెరికాలో వినియోగంలో ఉంది. అక్కడ 'ఈ10' సాధారణంగా వినియోగంలో ఉండగా, ఈ15 కూడా అందుబాటులో ఉంది. బ్రెజిల్లో ఇథనాల్ మిశ్రమ ఇంధన వినియోగం మరింత ఎక్కువ. థాయ్లాండ్, కెనడా, యూరప్లోని పలు దేశాలు కూడా తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఇథనాల్ మిశ్రమాలను ప్రోత్సహిస్తున్నాయి.
దేశానికి కలిగే ప్రయోజనాలేమిటి?
- పెట్రోల్లో కొంత దేశీయంగా తయారైన ఇథనాల్ కలపడం వల్ల విదేశీ ముడిచమురుపై ఆధారపడటం తగ్గుతుంది.
- చెరకు, మొక్కజొన్న వంటి పంటలకు మార్కెట్ అవకాశాలు పెరగడంతో పాటు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు అదనపు డిమాండ్ ఏర్పడడం వల్ల రైతులకు మేలు జరుగుతుంది.
- సంప్రదాయ పెట్రోల్తో పోలిస్తే కర్బన ఉద్గారాలు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. తద్వారా కాలుష్య నియంత్రణ వీలవుతుంది.
- ఇథనాల్ తయారీ కేంద్రాలు, వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలు, గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతం లభిస్తుంది.
వాహనదారులు ఏం చేయాలి?
- మీ వాహనం ఈ20 ఇంధనానికి అనుకూలమో కాదో సంబంధిత తయారీ సంస్థ వెబ్సైట్ లేదా అధీకృత సర్వీసు కేంద్రంలో తెలుసుకోవాలి.
- వాహనంపై ఉన్న ఇంధన అనుకూలత స్టిక్కర్ను పరిశీలించండి.
- నిర్ణీత వ్యవధిలో సర్వీసింగ్ చేయించడంతో పాటు ఇంజిన్ ఆయిల్, ఫిల్టర్లు, ఇంధన వ్యవస్థను తనిఖీ చేయించాలి.
- మైలేజీ తగ్గినట్లు అనిపిస్తే టైర్లలో గాలి, ఇంజిన్ పనితీరు, డ్రైవింగ్ అలవాట్లను చెక్ చేసుకోండి.
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