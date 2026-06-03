చెత్త బుట్ట నుంచి "బ్యాడ్ స్మెల్" వస్తోందా? - ఈ చిట్కాలు పనికొస్తాయట!
- చెత్త డబ్బా నుంచి వచ్చే దుర్వాసన ఆపేయండి - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే అంతా సెట్!
Published : June 3, 2026 at 8:16 PM IST
Dustbin Cleaning Tips in Telugu: ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో చెత్తబుట్ట అనేది కామన్. ఇక ఆ డస్ట్బిన్లో వంట చేసే క్రమంలో ఉండిపోయిన కాయగూరల తొక్కలు, పండ్ల వ్యర్థాలు, గిన్నెలు శుభ్రం చేసేటప్పుడు మిగిలిపోయిన పదార్థాలు వంటివి వేస్తుంటారు. ఆ చెత్తబుట్టలో వేసిన వ్యర్థాలను మున్సిపాలిటీ వ్యాన్లో వేస్తుంటారు. అయితే చెత్త పడేసినా దానికి సంబంధించిన అవశేషాలు డస్ట్బిన్ అడుగున ఉండి దుర్వాసన వస్తుంది. ఇక ఈ వాసన వంటగది మొత్తం వ్యాపిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే ఆ చెత్తడబ్బాను శుభ్రం చేసినా వాసన పోదు. చాలా మంది ఈ ప్రాబ్లమ్ను ఫేస్ చేసే ఉంటారు. అయితే చెత్తబుట్ట నుంచి దుర్వాసన రాకుండా అడ్డుకునేందుకు కొన్ని చిట్కాలు మేలు చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ టిప్స్ పాటిస్తే చెత్తబుట్టను నీట్గా ఉంచుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. మరి ఈ చిట్కాలు ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
బేకింగ్ సోడా: చెత్త తొలగించిన ప్రతిసారీ డస్ట్బిన్ను కడగడం చాలా మంది చేసే పనే. ఇక కడిగిన డబ్బాను పూర్తిగా ఆరబెట్టి.. దాని అడుగున పేపర్ లేదా కవర్ వేసి ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే ఈసారి పేపర్ కంటే ముందు కాస్త బేకింగ్ సోడా చల్లి ఆ తర్వాత కవర్ ఉంచి ఉపయోగిస్తే డబ్బా నుంచి దుర్వాసన రాకుండా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
సెపరేట్ చేయడం ముఖ్యం: కొంతమంది చెత్త మొత్తాన్ని ఒకే డబ్బాలో వేస్తుంటారు. అయితే ఇలా అంతా కలిసే ఒకే దగ్గర వేయడం వల్ల దుర్వాసన వెలువడుతుందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి తడి చెత్త, పొడి చెత్త వేర్వేరు డబ్బాల్లో వేయడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. అలాగే తడి చెత్త వేసేటప్పుడు డబ్బా అడుగున మందపాటి పేపర్ వేయడం వల్ల తేమను అది పీల్చుకుంటుందని అంటున్నారు. అలా కాదంటే తేమతో కూడిన వ్యర్థాల్ని ఒక పేపర్లో మడిచి డస్ట్బిన్లో పడేసినా ఫలితం ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.
బయట ఏర్పాటు చేయాలి: తడి చెత్త కోసం కిచెన్ లోపల కాకుండా బయట ఒక డస్ట్బిన్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ఇందులో తడిచెత్త, మాంసం తెచ్చిన కవర్లు సహా నీచు వాసన వచ్చే పదార్థాలు వంటివి పడేస్తే వంటగదిలో దుర్వాసన రాకుండా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
కాఫీ గింజలు: కాఫీ గింజలకు దుర్వాసనను పీల్చుకునే గుణం ఉందంటున్నారు. కాబట్టి చెత్త బుట్ట ఉంచే ప్రదేశంలో ఓ మూలలో కాఫీ గింజలతో నింపిన బౌల్ని ఉంచితే ఫలితం ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.
ఈ లిక్విడ్స్ పనికొస్తాయి: చెత్తను తొలగించిన ప్రతిసారీ డబ్బాను మామూలు నీటితో కాకుండా యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ స్ప్రే, బ్లీచ్, వెనిగర్, డిస్-ఇన్ఫెక్టెంట్ ద్రావణాలతో శుభ్రం చేసి.. ఆపై కాసేపు చెత్తడబ్బాను ఎండలో ఆరబెడితే ఇందులో ఏవైనా క్రిములుంటే నశిస్తాయని చెబుతున్నారు.
మట్టిని వాడాలి: పిల్లులు, కుక్కల్ని పెంచుకునే వారి ఇళ్లలో క్యాట్ లిట్టర్స్ ఉంటాయి. ఈ మట్టిని కొద్దిగా తీసుకొని చెత్తడబ్బా అడుగున వేసినా దుర్వాసన వెలువడకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని సూచిస్తున్నారు.
నిమ్మకాయలు: నిమ్మకాయల్ని స్లైసుల్లా కట్ చేసి చెత్త డబ్బా అడుగున వేసినా మంచి ఫలితం ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే నిమ్మ సహజ సిద్ధమైన క్లీనింగ్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తుందని.. దీనివల్ల చెత్తడబ్బా నుంచి దుర్వాసన వెలువడకుండా ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
ఫ్రిడ్జ్లో పాలు, పెరుగు నిల్వ చేస్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకుంటే త్వరగా పాడైపోతాయి!
రోజూ కిచెన్లో ఈ వస్తువులను వాడుతున్నారా? - అయితే ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!