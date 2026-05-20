Published : May 20, 2026 at 7:10 PM IST
How to Apply for Duplicate Driving License: భారతదేశంలో రోడ్డు మీద వాహనం నడపాలి అంటే లైసెన్స్ కంపల్సరీ. టూవీలర్, త్రీ వీలర్, కారు, బస్సు, లారీ ఇలా ఏది నడపాలన్న డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉండాలి. అయితే అనుకోకుండా కొన్ని సార్లు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఎక్కడైనా పోవడం, చిరిగిపోవడం జరుగుతుంది. దీంతో చాలా మంది ఆందోళన చెందుతుంటారు. మళ్లీ డూప్లికేట్ లైసెన్స్ కోసం ఆర్టీవో చుట్టూ తిరగాలా? అని ఫీలవుతుంటారు. అయితే ఇకపై ఆర్టీ ఆఫీసుకు వెళ్లే పనిలేకుండా జస్ట్ నిమిషాల్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. దీని కోసం పెద్దగా కష్టపడాల్సిన పనిలేదు. మరి ఈ ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ ఏంటి? కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఏంటి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
దేశంలోని వాహనదారులకు రవాణా శాఖకు సంబంధించిన సేవలన్నింటినీ ఆన్లైన్లో అందించాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ (MoRTH) ఒక అధికారిక డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్ను తీసుకొచ్చింది. అదే "పరివాహన్" పోర్టల్. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్కు సంబంధించిన సేవల కోసం ఈ పోర్టల్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
డూప్లికేట్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కోసం పరివాహన్ పోర్టల్లో ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి:
- ముందుగా ఫోన్ లేదా కంప్యూటర్లో పరివాహన్ పోర్టల్ అధికారిక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి.
- హోమ్ పేజీలో కనిపించే Online Services పై క్లిక్ చేసి Driving License Related Servicesపై క్లిక్ చేయాలి.
- ఇప్పుడు అందులో మీ రాష్ట్రాన్ని ఎంచుకోవాలి. ఉదాహరణకు తెలంగాణ లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్.
- రాష్ట్రాన్ని ఎంచుకున్న తర్వాత మీకు స్క్రీన్ మీద పలు రకాల సర్వీసులు కనిపిస్తాయి. అందులో Apply for Duplicate DL పై క్లిక్ చేయాలి.
- ఈ ప్రాసెస్కు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. దానిని పూర్తిగా చదివి Continue పై క్లిక్ చేయాలి.
- మీకు కొత్త పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ నెంబర్, పుట్టిన తేదీ, క్యాప్చా కోడ్ ఎంటర్ చేసి డిక్లరేషన్ బాక్స్లో టిక్ చేసి Proceed పై క్లిక్ చేయాలి.
- అనంతరం స్క్రీన్ మీద మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వివరాలు కనిపిస్తాయి. వాటన్నింటినీ ఓసారి చెక్ చేసుకుని Yes ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి మీకు దగ్గరలోని RTO పిన్కోడ్ ఎంటర్ చేసి Click on Proceed పై క్లిక్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత మీ ఆధార్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి అథెంటికేట్ పై క్లిక్ చేయాలి. అనంతరం Issue of Duplicate DLపై క్లిక్ చేసి Proceedపై నొక్కాలి.
- చివరగా డిక్లరేషన్కు సంబంధించిన కొన్ని ప్రశ్నలు ఉంటాయి. వాటికి సమాధానాలు టిక్ చేసి ఫైనల్గా Proceed పై క్లిక్ చేస్తే అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది.
- ఆ తర్వాత కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు అప్లోడ్ చేసి అక్కడ సూచించిన డబ్బులు పే చేస్తే మీ అప్లికేషన్ రిజిస్టర్ అవుతుంది.
- దీంతో ఆర్టీవో అధికారులు మీ అప్లికేషన్ను వెరిఫై చేసి సుమారు 15 నుంచి 20 రోజుల లోపు మీ ఇంటికి పోస్ట్ ద్వారా డూప్లికేట్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పంపిస్తారు.
డూప్లికేట్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కోసం కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు:
- ఆధార్ కార్డ్ లేదా ఓటర్ ఐడీ, పాస్పోర్ట్, రేషన్ కార్డ్.
- వయసు ధృవీకరణ కోసం టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ మెమో లేదా పుట్టిన తేదీ సర్టిఫికేట్.
- పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోలు, సంతకం
- దరఖాస్తుదారుడి వయసు 40 సంవత్సరాల పైన ఉంటే మెడికల్ ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్ సమర్పించాలి.
- ఫిజికల్ ఫిట్నెస్కు సంబంధించిన సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ ఫారమ్
- మీ ఒరిజినల్ లైసెన్స్ పాడైపోయినా, విరిగిపోయినా లేదా చిరిగిపోయినప్పుడు ఆ కార్డును ఆర్టీవో ఆఫీసులో సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
- ఒకవేళ లైసెన్స్ పోతే స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ చేసిన పేపర్
