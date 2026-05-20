డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్​ పోయిందా? - డూప్లికేట్​ కోసం ఈ పోర్టల్​లో అప్లై చేసుకోండి - నిమిషాల్లో పూర్తి!

-డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్​ పోయిందన్న టెన్షన్​లో ఉన్నారా? - ఇలా అప్లై చేసుకుంటే 20 రోజుల్లో ఇంటికే!

How to Apply for Duplicate Driving License
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 20, 2026 at 7:10 PM IST

How to Apply for Duplicate Driving License: భారతదేశంలో రోడ్డు మీద వాహనం నడపాలి అంటే లైసెన్స్​ కంపల్సరీ. టూవీలర్​, త్రీ వీలర్​, కారు, బస్సు, లారీ ఇలా ఏది నడపాలన్న డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్​ ఉండాలి. అయితే అనుకోకుండా కొన్ని సార్లు డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్ ఎక్కడైనా​ పోవడం, చిరిగిపోవడం జరుగుతుంది. దీంతో చాలా మంది ఆందోళన చెందుతుంటారు. మళ్లీ డూప్లికేట్​ లైసెన్స్​ కోసం ఆర్టీవో చుట్టూ తిరగాలా? అని ఫీలవుతుంటారు. అయితే ఇకపై ఆర్టీ ఆఫీసుకు వెళ్లే పనిలేకుండా జస్ట్​ నిమిషాల్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. దీని కోసం పెద్దగా కష్టపడాల్సిన పనిలేదు. మరి ఈ ఆన్​లైన్​ ప్రాసెస్​ ఏంటి? కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్​ ఏంటి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

దేశంలోని వాహనదారులకు రవాణా శాఖకు సంబంధించిన సేవలన్నింటినీ ఆన్‌లైన్‌లో అందించాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ (MoRTH) ఒక అధికారిక డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫారమ్​ను తీసుకొచ్చింది. అదే "పరివాహన్"​ పోర్టల్​. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్‌, వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్‌కు సంబంధించిన సేవల కోసం ఈ పోర్టల్​ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.

డూప్లికేట్​ డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్​ కోసం పరివాహన్​ పోర్టల్​లో ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి:

  • ముందుగా ఫోన్​ లేదా కంప్యూటర్​లో పరివాహన్​ పోర్టల్​ అధికారిక వెబ్​సైట్​ ఓపెన్​ చేయాలి.
  • హోమ్​ పేజీలో కనిపించే Online Services పై క్లిక్​ చేసి Driving License Related Servicesపై క్లిక్​ చేయాలి.
  • ఇప్పుడు అందులో మీ రాష్ట్రాన్ని ఎంచుకోవాలి. ఉదాహరణకు తెలంగాణ లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్​.
  • రాష్ట్రాన్ని ఎంచుకున్న తర్వాత మీకు స్క్రీన్​ మీద పలు రకాల సర్వీసులు కనిపిస్తాయి. అందులో Apply for Duplicate DL పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • ఈ ప్రాసెస్​కు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్​ ఉంటుంది. దానిని పూర్తిగా చదివి Continue పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • మీకు కొత్త పేజీ ఓపెన్​ అవుతుంది. అందులో డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్​ నెంబర్​, పుట్టిన తేదీ, క్యాప్చా కోడ్​ ఎంటర్​ చేసి డిక్లరేషన్​ బాక్స్​లో టిక్​ చేసి Proceed పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • అనంతరం స్క్రీన్​ మీద మీ డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్​ వివరాలు కనిపిస్తాయి. వాటన్నింటినీ ఓసారి చెక్​ చేసుకుని Yes ఆప్షన్​పై క్లిక్​ చేసి మీకు దగ్గరలోని RTO పిన్​కోడ్​ ఎంటర్​ చేసి Click on Proceed పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత మీ ఆధార్​ నెంబర్​ ఎంటర్ చేసి అథెంటికేట్ పై క్లిక్​ చేయాలి. అనంతరం Issue of Duplicate DLపై క్లిక్​ చేసి Proceedపై నొక్కాలి.
  • చివరగా డిక్లరేషన్​కు సంబంధించిన కొన్ని ప్రశ్నలు ఉంటాయి. వాటికి సమాధానాలు టిక్​ చేసి ఫైనల్​గా Proceed పై క్లిక్​ చేస్తే అప్లికేషన్​ ఓపెన్​ అవుతుంది.
  • ఆ తర్వాత కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు అప్​లోడ్​ చేసి అక్కడ సూచించిన డబ్బులు పే చేస్తే మీ అప్లికేషన్​ రిజిస్టర్​ అవుతుంది.
  • దీంతో ఆర్టీవో అధికారులు మీ అప్లికేషన్​ను వెరిఫై చేసి సుమారు 15 నుంచి 20 రోజుల లోపు మీ ఇంటికి పోస్ట్​ ద్వారా డూప్లికేట్​ డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్​ పంపిస్తారు.

డూప్లికేట్​ డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్​ కోసం కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు:

  • ఆధార్ కార్డ్ లేదా ఓటర్ ఐడీ, పాస్‌పోర్ట్, రేషన్ కార్డ్.
  • వయసు ధృవీకరణ కోసం టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ మెమో లేదా పుట్టిన తేదీ సర్టిఫికేట్.
  • పాస్‌పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోలు, సంతకం
  • దరఖాస్తుదారుడి వయసు 40 సంవత్సరాల పైన ఉంటే మెడికల్​ ఫిట్‌నెస్ సర్టిఫికేట్ సమర్పించాలి.
  • ఫిజికల్ ఫిట్‌నెస్‌కు సంబంధించిన సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ ఫారమ్
  • మీ ఒరిజినల్​ లైసెన్స్ పాడైపోయినా, విరిగిపోయినా లేదా చిరిగిపోయినప్పుడు ఆ కార్డును ఆర్టీవో ఆఫీసులో సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
  • ఒకవేళ లైసెన్స్ పోతే స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్‌లో కంప్లైంట్ చేసిన పేపర్​

