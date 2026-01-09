ETV Bharat / offbeat

దమ్​ బిర్యానీ కాదు "దమ్​ పులిహోర" ట్రై చేయండి - ఈజీ ప్రాసెస్​, రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది!

-ఎటువంటి కష్టం లేకుండా - చాలా ఈజీగా పులిహోర తయారు చేసుకోవచ్చు!

Dum Pulihora Recipe
Dum Pulihora Recipe (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 9, 2026 at 5:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Dum Pulihora Recipe: కమ్మగా, పుల్లగా నోరూరించే పులిహోరకు ఫ్యాన్​ ఫాలోయింగ్​ గట్టిగానే ఉంటుంది. పూజలు, వ్రతాలు, శుభకార్యాలు ఇలా అకేషన్ ఏదైనా చాలా మంది దీనిని చేస్తుంటారు. ఇక పులిహోరలో కూడా నిమ్మకాయ, చింతపండు, మామిడికాయతో రకరకాలుగా చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇవన్నీ ఎప్పుడో ఓసారి తినే ఉంటారు. మరి మీరు ఎప్పుడైనా దమ్​ పులిహోర తిన్నారా? లేకుంటే ఓసారి ట్రై చేయండి. దమ్​ బిర్యానీ స్టైల్లో చేసుకునే ఈ రెసిపి నార్మల్​ పులిహోరతో పోలిస్తే చాలా బాగుంటుంది. పైగా మామూలు దానిని చేసుకుంటున్నట్టు రకరకాల గిన్నెలు అవసరం లేదు. చాలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని దమ్​ పులిహోర ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Dum Pulihora Recipe
Dum Pulihora Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బియ్యం - 2 కప్పులు
  • చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్​
  • నూనె - 4 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • మెంతులు - పావు టీస్పూన్​
  • పల్లీలు - పావు కప్పు
  • శనగపప్పు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • మినప్పప్పు - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 4
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
  • పసుపు - 1 టీస్పూన్​
  • ఇంగువ - పావు టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బెల్లం - 1 టీస్పూన్​
Dum Pulihora Recipe
Dum Pulihora Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి బియ్యం తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • మరో గిన్నెలోకి చింతపండు తీసుకుని ఓ కప్పు నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి. చింతపండు నానినాక గుజ్జు తీసి పక్కన పెట్టాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి, అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
Dum Pulihora Recipe
Dum Pulihora Recipe (Getty Images)
  • కాగిన నూనెలో ఆవాలు, మెంతులు, పల్లీలు, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి.
  • పల్లీలు సగం మేర వేగినాక ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, పసుపు, ఇంగువ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Dum Pulihora Recipe
Dum Pulihora Recipe (Getty Images)
  • తాలింపు గింజలు పర్ఫెక్ట్​గా వేగినాక తీసి పెట్టుకున్న కప్పు చింతపండు గుజ్జు, మరో మూడు కప్పుల నీరు పోసుకోవాలి. అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, బెల్లం తురుము వేసి కలిపి మరిగించుకోవాలి.
  • వాటర్​ బాయిల్​ అవుతున్నప్పుడు నానబెట్టుకున్న బియ్యాన్ని నీళ్లు లేకుండా వేసుకుని కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించాలి.
Dum Pulihora Recipe
Dum Pulihora Recipe (Getty Images)
  • బియ్యం ఉడుకుపట్టినాక రైస్​పై అరటి ఆకు ఉంచి మూత పెట్టాలి. అనంతరం మూతపై ఏదైనా బరువు ఉన్న గిన్నె లేదా వస్తువు పెట్టి సిమ్​లో పావుగంట సేపు ఉడికించాలి.
  • పావు గంట తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ఓ ఐదు నిమిషాల అయినాక మూత తీసి ఓసారి కలిపి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే రుచికరమైన దమ్​ పులిహోర రెడీ. నచ్చితే మీరూ ఓసారి ట్రై చేయండి.
Dum Pulihora
Dum Pulihora (ETV Abhiruchi)

చిట్కాలు:

  • నార్మల్​ పులిహోరతో పోలిస్తే ఈ దమ్​ పులిహోర కాస్త మెత్తగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక కప్పు బియ్యానికి రెండు కప్పుల నీరు పోసుకోవాలి. అంటే చింతపండు గుజ్జు ఒక కప్పు, మూడు కప్పుల నీరు కలిపి మొత్తంగా నాలుగు కప్పులు తీసుకోవాలి.
  • రైస్​ ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పుతో నీళ్లు, చింతపండు గుజ్జు తీసుకోవాలి. ఇక్కడ చింతపండు గుజ్జు అనేది చిక్కగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • పల్లీలు, శనగపప్పు వంటి తాలింపు గింజలు చక్కగా వేగితే పులిహోర రుచి బాగుంటుంది.

పక్కా కొలతలతో స్వీట్​ షాప్​ స్టైల్​ "బూందీ లడ్డూలు" - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!

రాగిపిండితో కరకరలాడే "చెక్కలు" - పండక్కి పావుగంటలోనే తయార్!

TAGGED:

TEMPLE STYLE DUM PULIHORA RECIPE
DUM PULIHORA RECIPE
TEMPLE STYLE DUM PULIHORA
దమ్​ పులిహోర ఎలా చేయాలి
DUM PULIHORA RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.