జీడిపప్పు "దమ్ ఆలూ కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే మీ ఫేవరెట్ రెసిపీ అయిపోతుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2025 at 2:49 PM IST
Aloo Dum Prepare in Telugu : బంగాళదుంపను వివిధ రకాల వంటల్లో ఉపయోగిస్తారు. వీటితో కర్రీ లేదా ఫ్రై చేస్తుంటారు. అయితే ఈసారి దమ్ ఆలూ రెసిపీని ఇంట్లో ట్రై చేశారంటే చాలా బాగుంటుంది! ఈ కర్రీ క్రిమీగా గ్రేవీతో సూపర్గా వస్తుంది. అంతేకాక నాన్, రోటీ, పుల్కా, రైస్, చపాతీల్లోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్. మరి దమ్ ఆలూను ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బంగాళదుంపలు - 350 గ్రాములు
- దాల్చినచెక్క - 2 అంగుళాలు
- లవంగాలు - 7
- యాలకులు - 4
- మిరియాలు - అర టీ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- అనాసపువ్వు - 1
- జాపత్రి - కొంచెం
- బాదం - 10
- జీడిపప్పు - 15
- నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- నెయ్యి - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- పెరుగు - 1 కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కారం - ఒకటింపావు టేబుల్ స్పూన్
- పసుపు - పావు టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొంచెం
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒకటింపావు టేబుల్ స్పూన్
- పుదీనా - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా 350 గ్రాముల బంగాళదుంపలను కడిగి పొట్టుతీసి పెద్దసైజు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని కుక్కర్లో వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసి స్టవ్పై పెట్టి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉంచాలి. అదేవిధంగా రెండు ఉల్లిపాయలు, రెండు పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు పాన్లో రెండు అంగుళాల దాల్చినచెక్క, ఏడు లవంగాలు, నాలుగు యాలకులు వేయాలి. అలాగే అర టీ స్పూన్ మిరియాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, ఒక అనాసపువ్వు, చిన్న జాపత్రి వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించాలి.
- మసాలా దినుసులు వేగాక 10 బాదం, 15 జీడిపప్పు పలుకులు యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి 8 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇందులోనే ఒక టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మసాలా దినుసుల మిశ్రమాన్ని మిక్సీజార్లో వేసి , కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తగా పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేయాలి. ఇవి వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ బాగా వేగిన తర్వాత ఒకటింపావు టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి. అనంతరం ఉడికించి పెట్టుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలు యాడ్ చేసి మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
- మరో గిన్నెలో ఒక కప్పు పెరుగు, కొద్దిగా పుదీనా తరుగు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేయాలి. అదేవిధంగా ఒకటింపావు టేబుల్ స్పూన్ల కారం, పావు టీ స్పూన్ పసుపు, కొంచెం కొత్తిమీర తరుగు, గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్టు వేసి బాగా కలపాలి.
- అనంతరం ఈ పెరుగు మిశ్రమాన్ని బంగాళదుంప మిశ్రమంలో వేసి కలపాలి. అలాగే అర కప్పు నీళ్లు పోసి మూతపెట్టి ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యే వరకు ఉడకనివ్వాలి.
- ఆయిల్ సేపరెట్ అయ్యాక చివరన కాస్త కొత్తిమీర తరుగు వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే దమ్ ఆలూ కర్రీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
