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డ్రైఫ్రూట్స్​తో టేస్టీ టేస్టీ "చిక్కీలు" - తయారీ వెరీ ఈజీ - ఎక్కువ రోజులు నిల్వ!

-స్కూల్​కు వెళ్లే పిల్లల కోసం అద్దిరిపోయే స్నాక్​ రెసిపీ - టేస్టీగా ఉండటంతో పాటు హెల్దీ కూడా!

Dry Fruits Chikki
Dry Fruits Chikki (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 29, 2026 at 12:34 PM IST

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Tasty and Healthy Dry Fruits Chikki: పిల్లలకు స్కూళ్లు మొదలయ్యాయి. ఇక లంచ్​ బాక్స్​లతో పాటు స్నాక్స్​ కూడా కంపల్సరీ. అయితే స్నాక్స్​ అనగానే చాలా మందికి మిక్చర్​, కారప్పూస, చెగోడీలు వంటివి గుర్తుకువస్తాయి. ఇంట్లో తయారు చేయడమో లేదా బయటి నుంచి కొనుగోలు చేయడమో చేస్తుంటారు. అయితే ఈ డీప్​ఫ్రై స్నాక్స్​ తినడానికి టేస్టీగా ఉన్నా ఆరోగ్యానికి అంత మంచివి కావు. అందుకే మీకోసం అద్భుతమైన ఓ స్నాక్​ రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే డ్రైఫ్రూట్స్​ చిక్కీ. నార్మల్​గా చాలా మంది పల్లీలు, నువ్వులతో చిక్కీని ప్రిపేర్​ చేస్తుంటారు. కానీ ఓసారి డ్రైఫ్రూట్స్​తో తయారుచేసుకుంటే సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి. పైగా ఆరోగ్యానికి మంచిది కూడా. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. వీటిని ఎక్కువ రోజులు స్టోర్​ కూడా చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా డ్రైఫ్రూట్స్​ చిక్కీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • నెయ్యి - తగినంత
  • బాదం పప్పులు - 100 గ్రాములు
  • జీడిపప్పులు - 100 గ్రాములు
  • గుమ్మడి గింజలు - 100 గ్రాములు
  • పుచ్చ పప్పు - 100 గ్రాములు
  • బెల్లం తురుము - 350 గ్రాములు
  • నీళ్లు - అర కప్పు
  • యాలకుల పొడి - అర టీ స్పూన్​
Dry Fruits Chikki
Dry Fruits Chikki (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ ప్లేట్​ అడుగు భాగాన నెయ్యి వేసి మొత్తం స్ప్రెడ్​ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో బాదం పప్పులు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి.
  • బాదం పప్పులు సగం మేర వేగినాక జీడిపప్పు పలుకులు వేసి వీటినీ సిమ్​లోనే మిక్స్​ చేసుకుంటూ వేయించాలి.
  • ఇవి కూడా కాస్త వేగినాక గుమ్మడి గింజలు, పుచ్చ గింజలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లోనే చక్కగా వేయించుకోవాలి.
  • ఈ పప్పులన్నీ వేగి లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​లోకి మారినాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఇప్పుడు అదే పాన్​లోకి బెల్లం తురుము, అర కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి కరిగించాలి.
Dry Fruits Chikki
Dry Fruits Chikki (Getty Images)
  • బెల్లం కరిగినాక లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి చిక్కగా, బంగారు రంగులో ముదురు పాకం వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
  • సరైన పాకం వచ్చిందని తెలుసుకునేందుకు ఒక చిన్న గిన్నెలో కొద్దిగా నీళ్లు తీసుకుని అందులో మరుగుతున్న పాకాన్ని గరిటెతో కొద్దిగా వేసి నాలుగైదు సెకన్లు ఉండాలి. ఆపై పాకాన్ని నీటిలో నుంచి తీసి వేలితో తుంచితే అప్పడాలలాగా విరిగిపోవాలి. అలాకాకుండా పాకం ముద్దగా సాగుతుంటే మాత్రం మరికొద్దిసేపు పాకం పట్టాలి.
Dry Fruits Chikki
Dry Fruits Chikki (Getty Images)
  • పాకం పర్ఫెక్ట్​గా వచ్చినాక సిమ్​లో పెట్టి యాలకుల పొడి, వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్​ వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • బెల్లం పాకం మొత్తం డ్రైఫ్రూట్స్​కు పట్టి చక్కగా కలిసినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని వెంటనే నెయ్యి పాసుకున్న ప్లేట్​లోకి తీసుకుని సమానంగా స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా సమానంగా సర్దుకున్నాక వెంటనే కత్తితో నచ్చిన ఆకృతిలో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
  • మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత డీమౌల్డ్​ చేసుకుని గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా, హెల్దీగా ఉండే డ్రైఫ్రూట్స్​ చిక్కీలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Dry Fruits Chikki
Dry Fruits Chikki (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • డ్రైఫ్రూట్స్​ను లైట్​ గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు వేయించుకుంటే సరిపోతుంది. మరీ ఎక్కువ రంగు వచ్చేవరకు ఫ్రై చేస్తే చల్లారిన తర్వాత మరింత రంగు మారతాయి. అలాగే చేదు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.
  • చిక్కీలు మంచిగా రావాలంటే పాకం పర్ఫెక్ట్​గా ఉండాలి. కాబట్టి పైన చెప్పినట్లు పాకం ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి.

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TAGGED:

CHIKKI WITH DRY FRUITS
TASTY AND HEALTHY DRY FRUITS CHIKKI
DRY FRUITS CHIKKI RECIPE
డ్రైఫ్రూట్స్​ చిక్కీలు ఎలా చేయాలి
TASTY AND HEALTHY DRY FRUITS CHIKKI

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