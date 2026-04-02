మండే ఎండల్లో మజానిచ్చే "డ్రైఫ్రూట్స్ మిల్క్ కస్టర్డ్" - ఒక్క గ్లాస్ తాగితే ఫుల్ ఎనర్జీ!
-సమ్మర్లో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే "సూపర్ డ్రింక్" - తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా రెడీ!
Published : April 2, 2026 at 6:05 PM IST
Dry Fruit Milk Custard: మే నెల రాకముందే ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఉదయం 10 తర్వాత అడుగు బయట పెట్టాలంటే ప్రజలు భయపడుతున్నారు. ఇక ఎండ నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు రోడ్ సైడ్ దొరికే రకరకాల జ్యూస్లు, కూల్డ్రింక్స్ తాగుతుంటారు. కానీ అవి ఆరోగ్యానికి అంత మంచివి కావు. కాబట్టి కాస్త కష్టమైన సరే ఇంట్లోనే డ్రింక్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం మంచిది. అందుకే మీ కోసం అద్దిరిపోయే రెసిపీ ఒకటి తీసుకొచ్చాం. అదే డ్రైఫ్రూట్స్ మిల్క్ కస్టర్డ్. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉండే ఈ డ్రింక్ను ఒక్కసారి తాగితే ఆ ఫీలింగ్ వేరే లెవల్. తియ్యతియ్యగా, చల్లచల్లగా ఉండే దీనిని పిల్లలైతే మరీ ఇష్టంగా ఒక గ్లాస్ తాగే దగ్గర రెండు గ్లాసులు తాగుతుంటారు. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని డ్రైఫ్రూట్స్ మిల్క్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- సబ్జా గింజలు - 2 టీస్పూన్లు
- బాదం పప్పులు - 10
- జీడిపప్పులు - 15
- పిస్తా పప్పులు - 15
- డ్రై రోజ్ పెటల్స్ - 1 టేబుల్స్పూన్
- యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్
- సోంపు - పావు టీ స్పూన్లు
- కస్టర్డ్ పౌడర్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- పంచదార - పావు కప్పు
- పాలు - 1 లీటర్
- కాచి చల్లార్చిన పాలు - అర కప్పు
- కుంకుమ పువ్వు - చిటికెడు
- సన్నగా తరిగిన డ్రైఫ్రూట్స్ - పావు కప్పు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి బాదం పప్పులు, జీడిపప్పులు, పిస్తా పప్పులు తీసుకుని అవి మునిగేంతవరకు వేడి నీళ్లు పోసి ఓ అరగంట సేపు నానబెట్టాలి.
- పప్పులు నానిన తర్వాత బాదం, పిస్తాలపై ఉండే పొట్టు తీసేసుకోవాలి. మరో గిన్నెలోకి సబ్జా గింజలు, పావు కప్పు నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
- పొట్టు తీసిన డ్రైఫ్రూట్స్ను నీళ్లు లేకుండా మిక్సీజార్లోకి వేసుకోవాలి. ఆ పై అందులోకి అర టేబుల్స్పూన్ డ్రై రోజ్ పెటల్స్, యాలకుల పొడి, సోంపు, కస్టర్డ్ పౌడర్, పంచదార వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కాచి చల్లార్చిన పాలు, కుంకుమ పువ్వు వేసి మరోసారి మెత్తని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి పాలు పోసి కాగబెట్టాలి. పాలు ఓ పొంగు వచ్చిన కాసేపు మరగనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న బాదం మిశ్రమం వేసి కలుపుతూ లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో సుమారు 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి. అంటే బాదం పేస్ట్ పచ్చి వాసన పోయి కాస్త చిక్కగా మారే వరకు ఉడికించాలి.
- పాలు ఇలా బాయిల్ అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఈ మిశ్రమం చల్లారినాక అందులోకి నానబెట్టిన సబ్జా గింజలు, సన్నగా తరిగిన డ్రైఫ్రూట్స్, రోజ్ పెటల్స్, 1 కప్పు ఐస్క్యూబ్స్ వేసి కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే డ్రైఫ్రూట్స్ మిల్క్ కస్టర్డ్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- నార్మల్గా ఈ డ్రింక్ను ఉదయం చేసుకోవాలనుకుంటే ముందురోజే వీటిని నానబెట్టుకుంటే మరీ మంచిది. సాయంత్రానికి అయితే ఉదయం నానబెట్టుకోవచ్చు. సమయం లేకపోతే పైన చెప్పిన పద్ధతి ఫాలో అయితే సరి.
- కస్టర్డ్ పౌడర్ లేకుంటే దాని బదులు కార్న్ఫ్లోర్ అయినా వాడుకోవచ్చు.
- ఈ మిల్క్ను అప్పటికప్పుడు కాకుండా ఫ్రిజ్లో ఉంచి తాగాలనుకుంటే ఓ గంట పాటు ఫ్రీజర్లో ఆ తర్వాత డ్రైఫ్రూట్స్, రోజ్ పెటల్స్ యాడ్ చేసి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు.
నోరూరించే "కుకుంబర్ రైస్" - పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు!