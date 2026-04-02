ETV Bharat / offbeat

మండే ఎండల్లో మజానిచ్చే "డ్రైఫ్రూట్స్​ మిల్క్​ కస్టర్డ్​" - ఒక్క గ్లాస్​ తాగితే ఫుల్​ ఎనర్జీ!

-సమ్మర్​లో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే "సూపర్ డ్రింక్" - తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్​గా రెడీ!

Dry Fruit Milk Custard
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 2, 2026 at 6:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Dry Fruit Milk Custard: మే నెల రాకముందే ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఉదయం 10 తర్వాత అడుగు బయట పెట్టాలంటే ప్రజలు భయపడుతున్నారు. ఇక ఎండ నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు రోడ్​ సైడ్​ దొరికే రకరకాల జ్యూస్​లు, కూల్​డ్రింక్స్​ తాగుతుంటారు. కానీ అవి ఆరోగ్యానికి అంత మంచివి కావు. కాబట్టి కాస్త కష్టమైన సరే ఇంట్లోనే డ్రింక్స్​ ప్రిపేర్​ చేసుకోవడం మంచిది. అందుకే మీ కోసం అద్దిరిపోయే రెసిపీ ఒకటి తీసుకొచ్చాం. అదే డ్రైఫ్రూట్స్​ మిల్క్​ కస్టర్డ్​​. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉండే ఈ డ్రింక్​ను ఒక్కసారి తాగితే ఆ ఫీలింగ్​ వేరే లెవల్​. తియ్యతియ్యగా, చల్లచల్లగా ఉండే దీనిని పిల్లలైతే మరీ ఇష్టంగా ఒక గ్లాస్​ తాగే దగ్గర రెండు గ్లాసులు తాగుతుంటారు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని డ్రైఫ్రూట్స్​ మిల్క్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • సబ్జా గింజలు - 2 టీస్పూన్లు
  • బాదం పప్పులు - 10
  • జీడిపప్పులు - 15
  • పిస్తా పప్పులు - 15
  • డ్రై రోజ్​ పెటల్స్​ - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • సోంపు - పావు టీ స్పూన్లు
  • కస్టర్డ్​ పౌడర్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పంచదార - పావు కప్పు
  • పాలు - 1 లీటర్​
  • కాచి చల్లార్చిన పాలు - అర కప్పు
  • కుంకుమ పువ్వు - చిటికెడు
  • సన్నగా తరిగిన డ్రైఫ్రూట్స్​ - పావు కప్పు
తయారీ విధానం:

  • ముందుగా ఓ గిన్నెలోకి బాదం పప్పులు, జీడిపప్పులు, పిస్తా పప్పులు తీసుకుని అవి మునిగేంతవరకు వేడి నీళ్లు పోసి ఓ అరగంట సేపు నానబెట్టాలి.
  • పప్పులు నానిన తర్వాత బాదం, పిస్తాలపై ఉండే పొట్టు తీసేసుకోవాలి. మరో గిన్నెలోకి సబ్జా గింజలు, పావు కప్పు నీళ్లు పోసి నానబెట్టుకోవాలి.
  • పొట్టు తీసిన డ్రైఫ్రూట్స్​ను నీళ్లు లేకుండా మిక్సీజార్​లోకి వేసుకోవాలి. ఆ పై అందులోకి అర టేబుల్​స్పూన్​ డ్రై రోజ్​ పెటల్స్​, యాలకుల పొడి, సోంపు, కస్టర్డ్​ పౌడర్​, పంచదార వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం కాచి చల్లార్చిన పాలు, కుంకుమ పువ్వు వేసి మరోసారి మెత్తని పేస్ట్​లా గ్రైండ్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి పాలు పోసి కాగబెట్టాలి. పాలు ఓ పొంగు వచ్చిన కాసేపు మరగనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత గ్రైండ్​ చేసుకున్న బాదం మిశ్రమం వేసి కలుపుతూ లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో సుమారు 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు కుక్​ చేసుకోవాలి. అంటే బాదం పేస్ట్​ పచ్చి వాసన పోయి కాస్త చిక్కగా మారే వరకు ఉడికించాలి.
  • పాలు ఇలా బాయిల్​ అయిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈ మిశ్రమం చల్లారినాక అందులోకి నానబెట్టిన సబ్జా గింజలు, సన్నగా తరిగిన డ్రైఫ్రూట్స్​, రోజ్​ పెటల్స్​, 1 కప్పు ఐస్​క్యూబ్స్​ వేసి కలిపి సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే డ్రైఫ్రూట్స్​ మిల్క్ కస్టర్డ్​​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:

  • నార్మల్​గా ఈ డ్రింక్​ను ఉదయం చేసుకోవాలనుకుంటే ముందురోజే వీటిని నానబెట్టుకుంటే మరీ మంచిది. సాయంత్రానికి అయితే ఉదయం నానబెట్టుకోవచ్చు. సమయం లేకపోతే పైన చెప్పిన పద్ధతి ఫాలో అయితే సరి.
  • కస్టర్డ్​ పౌడర్​ లేకుంటే దాని బదులు కార్న్​ఫ్లోర్​ అయినా వాడుకోవచ్చు.
  • ఈ మిల్క్​ను అప్పటికప్పుడు కాకుండా ఫ్రిజ్​లో ఉంచి తాగాలనుకుంటే ఓ గంట పాటు ఫ్రీజర్​లో ఆ తర్వాత డ్రైఫ్రూట్స్​, రోజ్​ పెటల్స్​ యాడ్​ చేసి సర్వ్​ చేసుకోవచ్చు.

నోరూరించే "కుకుంబర్ రైస్" - పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు!

నోరూరించే "ఎగ్​ ఫ్రై తొక్కు" - అద్దిరిపోయే రుచితో!

TAGGED:

DRY FRUIT MILK CUSTARD
DRY FRUIT MILK CUSTARD AT HOME
MILK CUSTARD WITH DRY FRUITS
డ్రైఫ్రూట్స్​ మిల్క్​ కస్టర్డ్​
DRY FRUIT MILK CUSTARD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.