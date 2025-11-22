ETV Bharat / offbeat

మార్కెట్​ స్టైల్​ "ఆమ్లా క్యాండీ" - పంచదార, బెల్లం అవసరం లేదు - ఏడాది పాటు తినొచ్చు!

- ఉసిరికాయలతో సంవత్సరం అంతా తినే రెసిపీ - చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి!

Dry Amla Candy
Dry Amla Candy (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 22, 2025 at 11:59 AM IST

Dry Amla Candy: ప్రస్తుతం ఉసిరికాయల సీజన్​ నడుస్తోంది. మార్కెట్​లో నిగనిగలాడే ఉసిరిని చూస్తే ఎవరికైనా కొని పచ్చడి పెట్టుకోవాలనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ పచ్చడిని ఒకసారి పెడితే సంవత్సరం మొత్తం హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. కేవలం పచ్చడి మాత్రమే కాదు ఇప్పుడు చెప్పబోయే రెసిపీని కూడా హాయిగా సంవత్సరం మొత్తం తినొచ్చు. అదే ఆమ్లా క్యాండీ. చాలా అంటే చాలా సులువుగా ఇంట్లోనే దీనిని ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. పైగా దీని కోసం బెల్లం, పంచదార వంటివి వాడే పనిలేదు. టేస్ట్​ కూడా చాలా బాగుంటాయి. మరి లేట్​ చేయకుండా ఆమ్లా క్యాండీని ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ఉసిరికాయలు - అర కేజీ
  • పటిక బెల్లం - 300 గ్రాములు
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
Amla
ఉసిరికాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా ఉసిరికాయలను శుభ్రంగా రెండు మూడు సార్లు వాటర్​తో కడగాలి. అనంతరం వాటిని కాటన్​ క్లాత్​తో అస్సలు తడిలేకుండా తుడుచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు వాటిని ఎయిర్​టైట్​ బాక్స్​లోకి తీసుకుని మూత పెట్టి రాత్రి మొత్తం ఫ్రీజర్​లో స్టోర్​ చేయాలి.
  • మరుసటి రోజు ఉదయం వీటిని తీసి చూస్తే గట్టిగా ఉండటంతోపాటు లైట్​గా కలర్ కూడా మారతాయి. ఈ స్టేజ్​లో చాకు లేదా స్పూన్​ సాయంతో వాటిపై ఉండే పొట్టును లైట్​గా తీసేసి ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. అన్ని ఉసిరికాయలనూ ఇలాగే చేయాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి లీటర్​ నీళ్లు పోసుకుని మూత పెట్టి మరిగించాలి. వాటర్​ బాయిల్​ అవుతున్నప్పుడు ఉసిరికాయలు వేసి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఈలోపు పటిక బెల్లాన్ని మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త పలుకులు పలుకులు ఉండేలా గ్రైండ్​ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
Mishri
పటిక బెల్లం (Getty Images)
  • ఉసిరికాయలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి జల్లెడ సాయంతో ఆమ్లాలను ప్లేట్​లోకి వేసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
  • ఇవి చల్లగా మారినప్పుడు అందులోని గింజలు తీసేసి ముక్కలుగా డివైడ్​ చేసుకుని ఫ్యాన్​ గాలికి అరగంట సేపు ఆరబెట్టాలి.
  • అనంతరం ఓ ఎయిర్​ టైట్​ డబ్బాలోకి గ్రైండ్​ చేసిన పటిక బెల్లం పొడి, ఉసిరికాయ ముక్కలు వేసి చెయ్యి లేదా గరిటెతో కలపకుండా డబ్బాలోని ముక్కలను పైకి కిందకు లైట్​గా ఎగరేస్తే సరి.
  • ఇలా చేసినాక నిమ్మరసం పిండి మరోసారి కలిపి మూత పెట్టి రెండు రోజుల పాటు ఊరనివ్వాలి. ఇలా ఊరబెట్టుకునే క్రమంలో ప్రతి 10 గంటలకు ఓసారి మూత తీసి ఆ ముక్కలను కలుపుతూ ఉండాలి.
Lemon
నిమ్మరసం (Getty Images)
  • రెండు రోజుల పాటు ఊరబెట్టుకున్న తర్వాత మూత తీసి వాటిని బటర్​ పేపర్​ లేదా ప్లేట్​లో నిధానంగా సర్ది ఎండలో ఆరబెట్టుకోవాలి.
  • ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఎండలో ఉంచి తీసేయాలి. మరుసటి రోజు కూడా ఇదే ప్రాసెస్​లో ఆరబెట్టాలి. నైట్​ పూట బయట ఉంచవద్దు. ఎందుకంటే ఆరినవి కూడా తేమకు మెత్తబడే అవకాశం ఉంటుంది.
  • ఇలా ఉసిరి ముక్కలు పూర్తిగా ఎండిన తర్వాత వాటిపై లైట్​గా పటిక బెల్లం పొడి చల్లి గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఆమ్లా క్యాండీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Dry Amla Candy
ఆమ్లా క్యాండీ (ETV Bharat)

