మార్కెట్ స్టైల్ "ఆమ్లా క్యాండీ" - పంచదార, బెల్లం అవసరం లేదు - ఏడాది పాటు తినొచ్చు!
- ఉసిరికాయలతో సంవత్సరం అంతా తినే రెసిపీ - చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి!
Published : November 22, 2025 at 11:59 AM IST
Dry Amla Candy: ప్రస్తుతం ఉసిరికాయల సీజన్ నడుస్తోంది. మార్కెట్లో నిగనిగలాడే ఉసిరిని చూస్తే ఎవరికైనా కొని పచ్చడి పెట్టుకోవాలనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ పచ్చడిని ఒకసారి పెడితే సంవత్సరం మొత్తం హ్యాపీగా తినేయొచ్చు. కేవలం పచ్చడి మాత్రమే కాదు ఇప్పుడు చెప్పబోయే రెసిపీని కూడా హాయిగా సంవత్సరం మొత్తం తినొచ్చు. అదే ఆమ్లా క్యాండీ. చాలా అంటే చాలా సులువుగా ఇంట్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పైగా దీని కోసం బెల్లం, పంచదార వంటివి వాడే పనిలేదు. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటాయి. మరి లేట్ చేయకుండా ఆమ్లా క్యాండీని ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- ఉసిరికాయలు - అర కేజీ
- పటిక బెల్లం - 300 గ్రాములు
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
తయారీ విధానం:
- ముందుగా ఉసిరికాయలను శుభ్రంగా రెండు మూడు సార్లు వాటర్తో కడగాలి. అనంతరం వాటిని కాటన్ క్లాత్తో అస్సలు తడిలేకుండా తుడుచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు వాటిని ఎయిర్టైట్ బాక్స్లోకి తీసుకుని మూత పెట్టి రాత్రి మొత్తం ఫ్రీజర్లో స్టోర్ చేయాలి.
- మరుసటి రోజు ఉదయం వీటిని తీసి చూస్తే గట్టిగా ఉండటంతోపాటు లైట్గా కలర్ కూడా మారతాయి. ఈ స్టేజ్లో చాకు లేదా స్పూన్ సాయంతో వాటిపై ఉండే పొట్టును లైట్గా తీసేసి ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. అన్ని ఉసిరికాయలనూ ఇలాగే చేయాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి లీటర్ నీళ్లు పోసుకుని మూత పెట్టి మరిగించాలి. వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు ఉసిరికాయలు వేసి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- ఈలోపు పటిక బెల్లాన్ని మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త పలుకులు పలుకులు ఉండేలా గ్రైండ్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఉసిరికాయలు మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి జల్లెడ సాయంతో ఆమ్లాలను ప్లేట్లోకి వేసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
- ఇవి చల్లగా మారినప్పుడు అందులోని గింజలు తీసేసి ముక్కలుగా డివైడ్ చేసుకుని ఫ్యాన్ గాలికి అరగంట సేపు ఆరబెట్టాలి.
- అనంతరం ఓ ఎయిర్ టైట్ డబ్బాలోకి గ్రైండ్ చేసిన పటిక బెల్లం పొడి, ఉసిరికాయ ముక్కలు వేసి చెయ్యి లేదా గరిటెతో కలపకుండా డబ్బాలోని ముక్కలను పైకి కిందకు లైట్గా ఎగరేస్తే సరి.
- ఇలా చేసినాక నిమ్మరసం పిండి మరోసారి కలిపి మూత పెట్టి రెండు రోజుల పాటు ఊరనివ్వాలి. ఇలా ఊరబెట్టుకునే క్రమంలో ప్రతి 10 గంటలకు ఓసారి మూత తీసి ఆ ముక్కలను కలుపుతూ ఉండాలి.
- రెండు రోజుల పాటు ఊరబెట్టుకున్న తర్వాత మూత తీసి వాటిని బటర్ పేపర్ లేదా ప్లేట్లో నిధానంగా సర్ది ఎండలో ఆరబెట్టుకోవాలి.
- ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఎండలో ఉంచి తీసేయాలి. మరుసటి రోజు కూడా ఇదే ప్రాసెస్లో ఆరబెట్టాలి. నైట్ పూట బయట ఉంచవద్దు. ఎందుకంటే ఆరినవి కూడా తేమకు మెత్తబడే అవకాశం ఉంటుంది.
- ఇలా ఉసిరి ముక్కలు పూర్తిగా ఎండిన తర్వాత వాటిపై లైట్గా పటిక బెల్లం పొడి చల్లి గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఆమ్లా క్యాండీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
