కొత్త కొత్తగా కమ్మని "మునగాకు చారు" - నిమిషాల్లోనే రెడీ - మళ్లీ మళ్లీ చేసుకుంటారు!

మునగాకుతో ఇలా చారు చేసి చూడండి - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

Munagaku Charu
Munagaku Charu (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Drumstick Leaves Charu Recipe : ఇంట్లో వివిధ రకాల కర్రీస్ చేస్తుంటారు. ఇవి బోర్ కొట్టినప్పుడు రసం, చారు, సాంబార్ వంటివి చేస్తారు. అయితే ఇవి కూడా ఎప్పుడూ చేసేవే కాకుండా ఈసారి కాస్త వెరైటీగా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే నోరూరించే కమ్మని మునగాకు చారు. మునగాకు, పెసరపప్పు కాంబినేషన్​లో రెడీ అయ్యే ఈ రెసిపీ మంచి ఫ్లేవర్​తో ఘుమఘుమలాడిపోతుంది. దీనిని సింపుల్​గా నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్​గా ఉంటుంది. ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలే కాదు పెద్దలు కూడా నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే తింటారు. మరి మునగాకు చారు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

పప్పు, సొరకాయ ముక్కలతో "మటన్ దాల్చా" - 'ఒక్కసారైనా ఇలా చేసుకుని తింటే చాలు' అనిపిస్తుంది!

Munagaku Charu
పెసరపప్పు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మునగాకు - 1 కప్పు
  • పెసరపప్పు - అర కప్పు
  • టమోటా - 1
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • మిరియాల పొడి - అర టీ స్పూన్
  • కారం - తగినంతా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
  • పసుపు - చిటికెడు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • చింతపండు - 25 గ్రాములు
  • ఇంగువ - చిటికెడు
Munagaku Charu
మునగాకు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా కప్పు పెసరపప్పును శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇంకోవైపు గిన్నెలో 25 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి నానబెట్టాలి. ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్​లో అర కప్పు పెసరపప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి మూతపెట్టాలి. ఇప్పుడు మూడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు పప్పును ఉడికించాలి.
Munagaku Charu
టమోటాలు (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో నానబెట్టిన చింతపండు గుజ్జు, ఉడికించిన పెసరపప్పు, కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, నీళ్లు వేసి బాగా మగ్గించాలి.
  • ఇందులోనే తగినంత కారం, చిటికెడు పసుపు, అర టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసి మరగనివ్వాలి.
Munagaku Charu
కారం (Getty Images)
  • అదేవిధంగా ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్​ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేయాలి. అలాగే ఆరు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొంచెం కరివేపాకు, చిటికెడు ఇంగువ, కడిగి పెట్టుకున్న మునగాకు వేసి ఫ్రై చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Munagaku Charu
వెల్లుల్లి రెబ్బలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు వేయించిన మునగాకు మిశ్రమాన్ని మరుగుతున్న చింతపండు పెసరప్పు మిశ్రమంలో వేసి కలపాలి. అనంతరం మూతపెట్టి రెండు నిమిషాల పాటు మరగించాలి. రెండు నిమిషాల తర్వాత చూస్తే కమ్మని మునగాకు చారు తయారైనట్లే!
  • వేడివేడి అన్నంలో మునగాకు చారు వేసి తిన్నారంటే ఇంకో నాలుగు ముద్దలూ ఎక్కువగానే తింటారు!

MUNAGAKU CHARU RECIPE IN TELUGU
మునగాకు చారు తయారీ విధానం
MUNAGAKU PAPPU CHARU
DRUMSTICK LEAVES CHARU
MUNAGAKU CHARU

