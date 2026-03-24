"ములక్కాడ పెరుగు పచ్చడి" - నోటికి కమ్మగా, కారంగా బాగుంటుంది!

మునక్కాయ, పెరుగు కాంబినేషన్​లో అద్దిరిపోయే రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Drumstick Curd Chutney
Drumstick Curd Chutney (Getty Images)
Published : March 24, 2026 at 12:01 PM IST

Mulakkada Perugu Pachadi : వేసవిలో చాలా మంది మసాలా కూరలు, వేపుళ్లు తగ్గించి పెరుగును ఎక్కువగా తీసుకుంటారు! అలాగని దీనిని ఎప్పుడూ ఒకేలా తినాలన్నా బోర్ అనిపిస్తుంది. అందుకే మీకోసం ఇవాళ ఓ స్పెషల్ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే మునక్కాయ పెరుగు పచ్చడి. ఒక్కసారి దీన్ని టేస్ట్ చేశారంటే రోజూ చేసి తినాలనిపించేంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. పైగా దీన్ని ఎవరైనా సింపుల్​గా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు.

Drumstick Curd Chutney
మునక్కాయ ముక్కలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • మునక్కాయలు - 4
  • పెరుగు - 2 కప్పలు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • శనగపిండి - 4 టీ స్పూన్లు
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • అల్లం - 1 టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • మెంతులు - అర టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొంచెం
  • పచ్చిమిర్చి - 12
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • నిమ్మరసం - 1 టీ స్పూన్
Drumstick Curd Chutney
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం నాలుగు మునక్కాయలను ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఆపైన పొట్టు తీసి శుభ్రంగా కడిగి పక్కనుంచాలి. అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలను తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో కట్ చేసి పెట్టుకున్న మునక్కాయ ముక్కలు, అర లీటర్ నీళ్లు పోయాలి. ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత మూతపెట్టి 8 నిమిషాల పాటు ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Drumstick Curd Chutney
శనగపిండి (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఓ మిక్సింగ్ బౌల్లో రెండు కప్పుల పెరుగు, నాలుగు టీ స్పూన్ల శనగపిండి వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో మూడు కప్పుల నీళ్లు పోసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక అర టీ స్పూన్ మెంతులు వేసి దోరగా వేయించాలి. ఇవి వేగాక ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
Drumstick Curd Chutney
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఇవి వేగిన తర్వాత 12 పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కొద్దిగా కరివేపాకు, ఒక టీ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేయాలి. అనంతరం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు యాడ్ చేసి దోరగా వేయించాలి.
  • ఆనియన్స్ వేగాక ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న మునక్కాయ ముక్కలను వేసి కలుపుతూ మూడు నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
Drumstick Curd Chutney
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న పెరుగు మిశ్రమం యాడ్ చేసి మరోసారి కలపాలి. అలాగే మునక్కాయలను ఉడికించగా మిగిలిన నీళ్లను కూడా పోసి మిక్స్ చేయాలి. ఆపై మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడకనివ్వాలి.
  • ఈ మిశ్రమం మరిగి బుడగలు వస్తున్నప్పుడు కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే ఎంతో రుచికరంగా మునక్కాయ పెరుగు పచ్చడి రెడీ అయినట్లే!

