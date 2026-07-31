డ్రైవర్ లెస్ 'రోబో ట్యాక్సీ'లు - 'స్టీరింగ్, బ్రేక్ పెడల్' లేకుండానే రోడ్లపైకి!
అమెరికాలో దూసుకెళ్తున్న రోబో టాక్సీలు - రోడ్లపై రయ్, రయ్ అంటూ సందడి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 5:03 PM IST
Robo Taxis : డ్రైవర్ లేని టెస్లా కార్లు ఇప్పటికే రోడ్లపైకి రాగా, అమెరికాలో డ్రైవర్ లెస్ ట్యాక్సీలు సైతం రోడ్లపై దూసుకెళ్తున్నాయి. కాలానికి అనుగుణంగా సాంకేతిక అభివృద్ధి చెందుతున్న నేపథ్యంలో స్టీరింగ్ లేకుండానే రయ్ రయ్ మంటూ రోబో ట్యాక్సీలు అగ్రరాజ్య రహదారులపై దూసుకుపోతున్నాయి. ఈ స్టీరింగ్ లెస్ కార్లు అమెజాన్ అనుబంధ సంస్థ 'జూక్స్' అభివృద్ధి చేసినవే. ఈ అటానమస్ కారు వాణిజ్య వినియోగానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ లభించడంతో ఆ సంస్థ ఛార్జీలు వసూలు చేసుకునేలా అమెరికా ఫెడరల్ రెగ్యులేటర్లు అనుమతినిచ్చారు. ఈ క్రమంలో 'జూక్స్' ప్రయోగాత్మకంగా గతేడాది నుంచి లాస్ వెగాస్, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఉచిత ప్రయాణాలను అందిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ ట్యాక్సీ సర్వీసులకు అధికారికంగా ఆమోదం లభించింది.
జూక్స్ రూపొందించిన రోబోటాక్సీలో స్టీరింగ్ మాత్రమే కాదు! బ్రేక్ పెడల్స్ కూడా లేకుండా అనుమతించే నిబంధనను నేషనల్ హైవే ట్రాఫిక్ సేఫ్టీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గత నెలలో ప్రతిపాదించింది. 'దీనికి ఇంకా అనుమతులు రాలేదని, ట్యాక్సీలలో అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతికతకు అనుగుణంగా నిబంధనలు రూపొందిస్తున్నా'మని ట్రాఫిక్ సేఫ్టీ అధికారి జోనాథన్ మోరిసన్ వెల్లడించారు. దానంతట అదే నడిచే రోబోటిక్ వ్యవస్థ ఉన్న వాహనంలో స్టీరింగ్, విండ్షీల్డ్ వైపర్స్, సైడ్-వ్యూ మిర్రర్స్ అవసరం లేదని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.
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రోబోటాక్సీ భద్రతపై ప్రశ్నలు
రోబోట్యాక్సీలో ప్రయాణంపై పలువురు నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. స్టీరింగ్ వీల్, బ్రేక్ లాంటి నియంత్రణ పరికరాలు లేకుండా ట్యాక్సీ పనిచేయాలనే 'జూక్స్' ప్రణాళికపై అడ్వొకేట్స్ ఫర్ హైవే అండ్ ఆటో సేఫ్టీ బృందం ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. రోబో టాక్సీలు ప్రయాణికులు, ఇతర వాహనాల భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకొని పని చేస్తాయనేందుకు తగిన వివరణాత్మక ఆధారాలు చూపించలేదని తెలిపింది. కొన్నిసార్లు రోడ్డు మధ్యలో ఆగిపోవడం, పార్కింగ్ నుంచి బయటకు రావడానికి ఇబ్బంది పడటం వంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నాయని దృష్టికి తీసుకొచ్చింది.
ప్రయాణ భద్రత అంశమై జోనాథన్ మోరిసన్ స్పందిస్తూ ట్యాక్సీలను నేషనల్ హైవే ట్రాఫిక్ సేఫ్టీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బృందాలు నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తుంటాయని పేర్కొన్నారు. ఎప్పుడు, ఎక్కడ సమస్య తలెత్తినా వెంటనే చర్యలు తీసుకుంటామని, భద్రత గురించి ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు.
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