"ఎండు చేపల కర్రీ"లో ఇదొక్కటి వేసి మ్యాజిక్ చేసేయండి - ఇష్టం లేని వాళ్లు కూడా తినేస్తారు!

ఘుమఘుమలాడే డ్రై ఫిష్ కర్రీ - టమోటాల్లేకుండా సింపుల్​గా ఇలా చేయండి!

dry_fish_curry
dry_fish_curry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 5:08 PM IST

2 Min Read
DRY FISH CURRY : సరిగ్గా కుక్ చేయాలేగానే ఎండు చేపల కర్రీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. కొన్ని రకాల పోషకాలు పచ్చి చేపల్లో కంటే ఎండు చేపల్లోనే అధికంగా ఉంటాయని నిపుణులు కూడా చెప్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో చాలా మంది ఎండు చేపలను అధికంగా తీసుకుంటుంటారు. మీకు ఎండు చేపలు ఇష్టం లేకున్నా ఓ సారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. ఇలాంటి కర్రీ ఇష్టంగా తింటారు. టమోటా ముక్కలు వేయకుండానే చింతపండు రసం, మెంతి పొడి వేసి చూడండి! అద్భుతంగా ఉంటుంది.

dry_fish_curry
dry_fish_curry (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • ఎండు చేపలు - 100 గ్రాములు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నూనె - 3
  • ఉల్లిపాయలు - 3
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పసుపు - అర స్పూన్
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
  • మెంతి పొడి - పావు టీ స్పూన్
  • కసూరి మేతి - 1 స్పూన్
  • చింతపండు రసం - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - 1 చిన్న కట్ట
dry_fish_curry
dry_fish_curry (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఎండు చేపలు ఓ గిన్నెలోకి తీసుకుని తల, తోక, పొట్టు తీసేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత కావల్సిన సైజులో కట్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వాటిని ఇసుక, దుమ్ము లేకుండా వేడి నీళ్లు పోసుకుని, ఉప్పు వేసుకుని శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఇలా శుభ్రం చేసుకున్న చేప ముక్కలను పక్కకు పెట్టుకోవాలి.
dry_fish_curry
dry_fish_curry (Getty images)
  • ఇపుడు కర్రీ కోసం స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. వేడెక్కగానే శుభ్రం చేసి పక్కన పెట్టుకున్న ఎండు చేప ముక్కలు వేసుకోవాలి. మంచి రంగు వచ్చే బాగా కలుపుతూ వేయించుకుని పక్కకు తీసుకోవాలి. ఇపుడు అదే కడాయిలో మిగిలిన నూనెలో సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి. త్వరగా మగ్గేందుకు ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి. మూతపెట్టుకుని 3 నిమిషాల పాటు మగ్గించుకోవాలి.
dry_fish_curry
dry_fish_curry (Getty images)
  • ఇపుడు కరివేపాకు వేసుకుని కలిపి మరో నిమిషం తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత పసుపు వేసుకుని కలపాలి. పసుపు వేగిన తర్వాత కారం, ధనియాలు, జీలకర్ర పొడి వేసుకుని కలపాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలిపి పావు టీ స్పూన్ మెంతి పొడి వేసుకోవాలి (దీనిని అస్సలు మిస్ చేయకండి) . పదార్థాలన్నీ నూనెలో మగ్గించుకుని కొద్దిగా కసూరి మేతి వేసుకుని కలపాలి.
dry_fish_curry
dry_fish_curry (Getty images)
  • ఆ తర్వాత చిక్కటి చింతపండు రసం వేసుకుని నూనెలో బాగా మగ్గించాలి. 5 నిమిషాల పాటు మరిగించుకున్న తర్వాత ముందుగా వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న ఎండు చేపలు వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టి ఉడికించాలి. మూతపెట్టి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ 5 నిమిషాలు ఉడికిస్తే చాలు! చివరగా కొత్తిమీర తరుగు చల్లుకుంటే కర్రీ రెడీ. వేడి వేడిగా అన్నంలోకి ఒక్కో చేప ఒక్కో ముద్దలో కలిపి తింటుంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది.

