"ఎండు చేపల పులుసు" - ఇలా చేస్తే నచ్చని వాళ్లు కూడా ఇష్టంగా తింటారు!
ఎండు చేపల పులుసు ఇలా చేసి పెట్టండి - ప్రతి ముద్దకో చేపతో అద్దిరిపోతుంది!
dry_fish_curry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 23, 2025 at 5:13 PM IST
DRY FISH CURRY : కాస్త ఉల్లిపాయలు, టమోటాలు, చింతపండు రసం కలిపి చేసే ఎండు చేపల పులుసు ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. చిన్న చిన్న చేపలతో చేసే ఈ పులుసు అన్నంలో కలుపుకొని ముద్దకో ముక్క రుచి చూస్తుంటే అద్భుతమే. చాలా మంది వాసన కారణంగా ఎండు చేపలు అంత ఇష్టపడరు. కానీ, ఇలా చేసి పెట్టారంటే కమ్మగా తినేస్తారు.
రొయ్యలు తినాలనిపిస్తే బెండకాయలతో కలిపి ఇలా ట్రై చేయండి - పులుసు అద్భుతంగా ఉంటుంది!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- ఎండు చేపలు - 150 గ్రాములు
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- మెంతులు - అర స్పూన్
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- ఉల్లిపాయలు - 2 మీడియం సైజు
- పచ్చిమిర్చి - 3
- పసుపు - పావు స్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- పండు టమోటాలు - 2
- చింతపండు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కారం - 2 స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఎండు చేపలను ఇసుక, వ్యర్థాలు లేకుండా శుభ్రం చేసుకోవాలి. గోరు వెచ్చని నీళ్లలో రెండు, మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఇపుడు స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. అందులో శుభ్రం చేసుకున్న ఎండు చేపలను ఫ్రై చేసుకోవాలి. డీప్ ఫ్రై కాకుండా కాస్త పచ్చిగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. చేపలు రంగు మారే వరకు వేయించి నూనె లేకుండా పక్కకు తీసుకోవాలి. ఇపుడు మరి కొద్దిగా నూనె పోసుకుని అందులో జీలకర్ర వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మెంతులు, కరివేపాకు వేసుకోవాలి.
- 2 మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. 2 నిమిషాల తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించాలి.
- ఇపుడు పండు టమోటాలు సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా చింతపండు నానబెట్టి చిక్కటి రసం పోసుకోవాలి. ఇపుడు మూతపెట్టి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మూత పెట్టి 3 నిమిషాలు ఉడికించాలి. ఆ తర్వాత మూత తీసుకుని కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ పొడి వేసుకుని కలిపి కొద్దిగా వేయించాక నీళ్లు పోసుకుని మూతపెట్టుకోవాలి.
- మీకు గ్రేవీ ఎంత అవసరమో అంత వరకు నీళ్లు పోసుకుని హై ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి. మరుగుతున్న సమయంలో ఫ్రై చేసుకున్న ఎండు చేపలు వేసుకోవాలి. వెంటనే కలపకుండా కాస్త గరం మసాలా వేసుకుని మూత పెట్టి 3 నిమిషాలు ఉడికించాలి.
- ఆ తర్వాత నూనె పైకి తేలగానే కొద్దిగా కొత్తిమీర చల్లుకుని మరో నిమిషం తర్వాత దించుకోవాలి. అంతే! ఎండు చేపల పులుసు నోరూరిస్తుంది. ప్రతి ముద్దలో చేప ముక్కలు తగులుతుంటే ఎంతో రుచిగా తినేయొచ్చు.
చింతపండు లేకుండా "స్పైసీ రొయ్యల కర్రీ" - సెమీ గ్రేవీతో అద్దిరిపోతుంది!
"రెస్టారెంట్ స్టైల్ చికెన్ ఫ్రై" - ఈ సింపుల్ చిట్కా తెలిస్తే కచ్చితంగా షాక్ అవుతారు!