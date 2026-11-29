3 వేలకుపైగా వివాహాలను అడ్డుకుంది! - వరల్డ్ రికార్డ్స్ ఇండియాలో కృతి భారతి!
విచ్చలవిడిగా బాల్య వివాహాలు - 55 బాల్య వివాహాలు రద్దు చేయించిన కృతి
Published : November 29, 2026 at 3:35 PM IST
Eradication of Child Marriages : బాల్య వివాహాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న డాక్టర్ కృతి భారతి వరల్డ్ రికార్డ్స్ ఇండియాలో చోటు దక్కించుకున్నారు. సారథి ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ, రిహాబిలిటేషన్ మనస్తత్వవేత్త, బాలల హక్కుల కార్యకర్త కూడా అయినటువంటి కృతి భారతి బాల్య వివాహాలకు వ్యతిరేకంగా గళమెత్తారు. ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా 55 బాల్య వివాహాలను రద్దు చేసి, 3,000కు పైగా బాల్య వివాహాలను నివారించగలిగారు. ఈ నేపథ్యంలో డాక్టర్ కృతి భారతి, సారథి ట్రస్ట్ పేర్లు వరల్డ్ రికార్డ్స్ ఇండియాలో నమోదయ్యాయి. ఇప్పటికే ఆమె 11 ప్రపంచ, జాతీయ రికార్డులను నెలకొల్పడం మరో విశేషం.
బాల్యం - సవాళ్లు
కృతి బాల్యం కష్టాలతో నిండిపోయింది. ఆమె గర్భంలో ఉండగానే తండ్రి తల్లిని వదిలిపెట్టి వెళ్లిపోవడంతో బంధువులు గర్భస్రావం చేయించుకోమని, మరో పెళ్లి చేసుకోమని తల్లిని ఒత్తిడి చేశారు. ఇంత ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, కృతి తల్లి పట్టుదలతో ఆమెను ఒంటరిగా పెంచింది. బంధువుల నుంచి కృతి శారీరకంగా, మాటల వేధింపులను ఎదుర్కొంది. పదేళ్ల వయస్సులో విషప్రయోగం జరిగినా జపనీస్ రేకి థెరపీ ద్వారా ప్రాణాలతో బయటపడింది.
విద్య, వృత్తి
కృతి శారీరక వైకల్యం కారణంగా ఆమె విద్యా ప్రస్థానంలో ఎన్నో సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి. అయినప్పటికీ, పాఠశాల విద్యను పూర్తి చేసి జోధ్పూర్లోని జై నారాయణ్ వ్యాస్ విశ్వ విద్యాలయంలో సైకాలజీలో డాక్టరేట్ సంపాదించింది. స్వచ్ఛంద సంస్థలతో పనిచేయడం, పిల్లలకు కౌన్సెలింగ్ ఇవ్వడం వంటి తన అనుభవంతో బాల్య వివాహాల నిర్మూలన దిశగా 2011లో సారథి ట్రస్ట్ను స్థాపించింది.
సారథి ట్రస్ట్ ప్రభావం
సారథి ట్రస్ట్ క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేస్తూ, బాల్య వివాహ బాధితులను రక్షించిన తర్వాత వారి పునరావాసం, సంక్షేమానికి పనిచేస్తుంది. ఈ మేరకు వారికి విద్య, వృత్తి శిక్షణ, ఉపాధి అవకాశాలను అందిస్తుంది. కృతి బృందం 29కి పైగా బాల్య వివాహాలను రద్దు చేయడంతో పాటు మరో 850కి పైగా వివాహాలను అడ్డుకుంది. పునరావాసం పొందిన బాలికల్లో చాలామంది విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేయడంతో పాటు వైద్య, ఇంజినీరింగ్ రంగాల్లో స్థిరపడ్డారు. కృతితో కలిసి పనిచేస్తున్న వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు.
అన్నింటా సహకారం
- బాలికలు తమ విద్యను కొనసాగించడానికి, జీవిత నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకోవడానికి సహాయం చేయడం.
- సాధికారత గురించి బోధించడం, వృత్తి శిక్షణ ఇవ్వడం
- సాధ్యమైనప్పుడల్లా, బాలికలను వారి కుటుంబాలు, సమాజాలతో తిరిగి కలపడానికి సహాయం చేయడం.
- మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి కౌన్సెలింగ్ అందించడం.
- బాల్య వివాహాలకు అడ్డుకట్ట వేసే దిశగా తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కల్పించడం.
- బాలికలు యుక్తవయస్సులోకి అడుగుపెడుతున్నప్పుడు వివేకవంతమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో సహాయపడడం.
కేవలం మూడు రోజుల న్యాయ విచారణలోనే రెండు జంటల బాల్య వివాహాలను రద్దు చేయించి లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, వరల్డ్ రికార్డ్స్ ఇండియా, యూనిక్ వరల్డ్ రికార్డ్స్, ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు సాధించారు. 2012 నుంచి నేటి వరకూ బాల్య వివాహాలపై అవిశ్రాంతంగా పోరాడుతూనే ఉన్నారు.
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