ఇంట్లోనే డబుల్ ఎగ్ నూడుల్స్ - హెల్దీగా, సూపర్ టేస్టీగా!

- ఎగ్​ నూడుల్స్ కోసం ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్​కు వెళ్లాల్సిన పనిలేదు - ఇంట్లోనే ఇలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 18, 2026 at 2:47 PM IST

Double Egg noodles in Telugu : బయట రెస్టారెంట్లో, స్ట్రీట్ ఫుడ్ సెంటర్లలో ఉండే ఐటమ్స్​లో చాలా మందికి నచ్చే సూపర్ ఫుడ్ నూడుల్స్. ఇవి అంటే అందరికీ ఇష్టమే. అయితే, ఇవి కేవలం ఫాస్ట్ ఫుడ్​ సెంటర్లలోనే లభిస్తాయని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ, అదే రుచిని, అదే టెక్స్చర్‌ను మన కిచెన్‌లోనే సులభంగా తీసుకురావచ్చు. ఈ స్టోరీలో మీకు అదే రెసిపీని రుచి చూపించబోతున్నాం! ఒకటి కాదు, డబుల్​ ఎగ్​తో టేస్టును​ కూడా డబుల్ చేయబోతున్నాం. ఈ స్పెషల్ రెసిపీ అచ్చం హోటల్ స్టైల్‌లో ఉంటుంది. ప్రిపేర్ చేసే విధానం కూడా చాలా సింపుల్‌గా ఉంటుంది.

పిల్లలు స్కూల్ నుండి రాగానే రుచిగా అడిగినప్పుడు.. ఈ ఎగ్ నూడుల్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్. వెజిటబుల్స్, ఎగ్ కాంబినేషన్‌లో నోరూరించే ఈ రెసిపీని కేవలం 15 నిమిషాల్లో తయారు చేసుకోవచ్చు. రుచిలో అద్భుతంగా, తయారీలో అతి సులభంంగా ఉండే ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. మరి, ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • నూడుల్స్
  • కోడిగుడ్లు
  • బెల్ పెప్పర్
  • క్యాబేజీ
  • వెల్లుల్లి పాయలు
  • ఉల్లి కాడలు
  • వెనిగర్
  • చిల్లీ సాస్
  • సోయా సాస్
  • కొత్తిమీర
  • మిరియాల పొడి

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టౌపైన గిన్నె పెట్టి, అందులో కొన్ని నీళ్లు పోసుకోవాలి. అందులోనే కాస్త ఉప్పు, కాస్త ఆయిల్ వేసి, అందులో నూడుల్స్ వేసి ఉడికించాలి.
  • ఇంకో పొయ్యి వెలిగించి పాన్ పెట్టుకొని అందులో కాస్త ఆయిల్ వేసుకోవాలి
  • తర్వాత ఒక గుడ్డు తీసుకొని పగలగొట్టి ఒక బౌల్ లో వేసుకొని, స్పూన్ పూర్తిగా గిలకొట్టుకోవాలి
  • దాన్ని పాన్ లో పోసుకున్న తర్వాత గరిటతో చిదుముకోవాలి. ఆమ్లెట్ మాదిరిగా ఉంచకూడదు. పూర్తిగా కుక్ అయిన తర్వాత ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు అదే పాన్ మళ్లీ స్టౌ మీద పెట్టి, కాస్త ఆయిల్ వేసుకోవాలి. రెండోసారి మరో ఎగ్ పగలగొట్టి బౌల్ లో వేసుకుని, పూర్తిగా గిలకొట్టి, ఇప్పుడు ఆమ్లెట్ వేసుకోవాలి
  • కుక్ అయిన తర్వాత ఆమ్లెట్ ను ప్లేట్ లోకి వేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు మూడో సారి అదే పాన్ స్టౌ మీద పెట్టి, అందులో మరికాస్త ఆయిల్ వేసుకొని, ఇప్పుడు నూడుల్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి
  • వేడెక్కిన తర్వాత అందులో వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకోవాలి. వాటిని రెబ్బలు పూర్తిగా తొలగించి, సన్నగా కట్​ చేసుకొని వేసుకుంటే బాగుంటుంది
  • కాసేపు వేగిన తర్వాత క్యాబేజీని కూడా ఇదే విధంగా సన్నగా కట్​ చేసుకొని వేసుకోవాలి.
  • వీటిని కూడా కాసేపు వేపుకున్న తర్వాత బెల్ పెప్పర్​ కూడా కట్​ చేసుకొని వేసుకొని టాస్ చేసుకోవాలి
  • ఇవి కాసేపు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఉల్లికాడలు ఫైన్​గా చాప్​ చేసుకొని యాడ్ చేసుకొని టాస్ చేసుకోవాలి
  • ఈ లోగా నూడుల్స్ ఉడికిపోతాయి. నీళ్లను వంపేసుకొని ఇందులో వేసుకోవాలి. కాస్త తడిగా ఉంటే సరిపోతుంది

