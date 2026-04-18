ఇంట్లోనే డబుల్ ఎగ్ నూడుల్స్ - హెల్దీగా, సూపర్ టేస్టీగా!
- ఎగ్ నూడుల్స్ కోసం ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్కు వెళ్లాల్సిన పనిలేదు - ఇంట్లోనే ఇలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు
Published : April 18, 2026 at 2:47 PM IST
Double Egg noodles in Telugu : బయట రెస్టారెంట్లో, స్ట్రీట్ ఫుడ్ సెంటర్లలో ఉండే ఐటమ్స్లో చాలా మందికి నచ్చే సూపర్ ఫుడ్ నూడుల్స్. ఇవి అంటే అందరికీ ఇష్టమే. అయితే, ఇవి కేవలం ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లలోనే లభిస్తాయని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ, అదే రుచిని, అదే టెక్స్చర్ను మన కిచెన్లోనే సులభంగా తీసుకురావచ్చు. ఈ స్టోరీలో మీకు అదే రెసిపీని రుచి చూపించబోతున్నాం! ఒకటి కాదు, డబుల్ ఎగ్తో టేస్టును కూడా డబుల్ చేయబోతున్నాం. ఈ స్పెషల్ రెసిపీ అచ్చం హోటల్ స్టైల్లో ఉంటుంది. ప్రిపేర్ చేసే విధానం కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది.
పిల్లలు స్కూల్ నుండి రాగానే రుచిగా అడిగినప్పుడు.. ఈ ఎగ్ నూడుల్స్ బెస్ట్ ఆప్షన్. వెజిటబుల్స్, ఎగ్ కాంబినేషన్లో నోరూరించే ఈ రెసిపీని కేవలం 15 నిమిషాల్లో తయారు చేసుకోవచ్చు. రుచిలో అద్భుతంగా, తయారీలో అతి సులభంంగా ఉండే ఈ రెసిపీని ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. మరి, ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? తయారీ పద్ధతేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నూడుల్స్
- కోడిగుడ్లు
- బెల్ పెప్పర్
- క్యాబేజీ
- వెల్లుల్లి పాయలు
- ఉల్లి కాడలు
- వెనిగర్
- చిల్లీ సాస్
- సోయా సాస్
- కొత్తిమీర
- మిరియాల పొడి
ఉప్మాతో అద్దిరిపోయే బోండాలు - ఇలా ఈజీగా తయారు చేసుకోండి!
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టౌపైన గిన్నె పెట్టి, అందులో కొన్ని నీళ్లు పోసుకోవాలి. అందులోనే కాస్త ఉప్పు, కాస్త ఆయిల్ వేసి, అందులో నూడుల్స్ వేసి ఉడికించాలి.
- ఇంకో పొయ్యి వెలిగించి పాన్ పెట్టుకొని అందులో కాస్త ఆయిల్ వేసుకోవాలి
- తర్వాత ఒక గుడ్డు తీసుకొని పగలగొట్టి ఒక బౌల్ లో వేసుకొని, స్పూన్ పూర్తిగా గిలకొట్టుకోవాలి
- దాన్ని పాన్ లో పోసుకున్న తర్వాత గరిటతో చిదుముకోవాలి. ఆమ్లెట్ మాదిరిగా ఉంచకూడదు. పూర్తిగా కుక్ అయిన తర్వాత ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి
- ఇప్పుడు అదే పాన్ మళ్లీ స్టౌ మీద పెట్టి, కాస్త ఆయిల్ వేసుకోవాలి. రెండోసారి మరో ఎగ్ పగలగొట్టి బౌల్ లో వేసుకుని, పూర్తిగా గిలకొట్టి, ఇప్పుడు ఆమ్లెట్ వేసుకోవాలి
- కుక్ అయిన తర్వాత ఆమ్లెట్ ను ప్లేట్ లోకి వేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు మూడో సారి అదే పాన్ స్టౌ మీద పెట్టి, అందులో మరికాస్త ఆయిల్ వేసుకొని, ఇప్పుడు నూడుల్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి
- వేడెక్కిన తర్వాత అందులో వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకోవాలి. వాటిని రెబ్బలు పూర్తిగా తొలగించి, సన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకుంటే బాగుంటుంది
- కాసేపు వేగిన తర్వాత క్యాబేజీని కూడా ఇదే విధంగా సన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి.
- వీటిని కూడా కాసేపు వేపుకున్న తర్వాత బెల్ పెప్పర్ కూడా కట్ చేసుకొని వేసుకొని టాస్ చేసుకోవాలి
- ఇవి కాసేపు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఉల్లికాడలు ఫైన్గా చాప్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకొని టాస్ చేసుకోవాలి
- ఈ లోగా నూడుల్స్ ఉడికిపోతాయి. నీళ్లను వంపేసుకొని ఇందులో వేసుకోవాలి. కాస్త తడిగా ఉంటే సరిపోతుంది
క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "సగ్గుబియ్యం వడలు" - ఆకుకూరల కాంబోలో అద్దిరిపోయే టేస్ట్!
టేస్టీ అండ్ క్రంచీ "ఆనియన్ రింగ్స్" - ఈవెనింగ్ స్నాక్కు బెస్ట్ ఆప్షన్ - 10 నిమిషాల్లో రెడీ!