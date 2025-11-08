క్యాటరింగ్ స్టైల్, కర్రీ పాయింట్లలో "దోసకాయ పప్పు రెసిపీ" - ఈ సింపుల్ ట్రిక్స్ మీ కోసం!
గట్టిపడకుండా టేస్టీ దోసకాయపప్పు - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
DOSAKAYA PAPPU RECIPE : ఫంక్షన్లలో క్యాటరింగ్ వాళ్లు చేసే పప్పు, కర్రీ పాయింట్లలో టమోటా, దోసకాయ పప్పు ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి. మనం ఇంట్లో ఎన్ని రకాల పదార్థాలు వాడినా కొన్ని సార్లు ఆ టేస్ట్ రాదు. కానీ, ఓ సారి ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా దోసకాయ పప్పు ట్రై చేసి చూడండి. ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. మీకోసం క్యాటరింగ్ వాళ్ల ట్రిక్స్ కూడా ఇచ్చాం గమనించండి!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- కంది పప్పు - పావు కిలో
- పసుపు - అర స్పూన్
- (రెండు సార్లు వాడాలి)
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
- (రెండు సార్లు వాడాలి)
- చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయ సైజు
- పంచదార - పావు స్పూన్
- టమోటాలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 3
- ఉల్లిపాయ - 1
- కసూరి మేతి - ఒక స్పూన్
- దోసకాయలు - పావు కేజీ
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- కారం - 1 టేబుల్ స్పూన్
తాలింపు కోసం :
- నూనె - 1 స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి - 5
- ఎండుమిర్చి - 3
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పసుపు - చిటికెడు
- ఇంగువ - చిటికెడు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పావు కిలో కంది పప్పు శుభ్రం చేసుకోవాలి. నీళ్లు పోసుకుని రెండు, మూడు సార్లు బాగా కడిగి తీసుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్పై కుక్కర్ పెట్టుకుని 1.25లీటర్ల నీళ్లు పోసుకుని, పసుపు, అర టేబుల్ ఉప్పు, కొద్దిగా నూనె వేసుకుని కలపాలి. కుక్కర్ మూత పెట్టుకుని స్టవ్ వెలిగించి మూడు నాలుగు విజిల్స్ ఇస్తే చాలు. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ప్రెజర్ పోయాక మూత తీసుకుని ఉడికించిన పప్పు తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు ఓ గిన్నెలో చిన్న నిమ్మకాయ చింతపండు నానబెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి. దోసకాయను కొద్దిగా ముక్క కట్ చేసుకుని చేదుగా ఉందో లేదో చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా రెండు పండు టమోటాలు, సన్నగా, ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. 3 పచ్చిమిర్చి చీలికలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు కడాయిలో నూనె పోసుకుని వేడెక్కగానే ముందుగా పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని ఉడికించుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు వేసుకోవడం వల్ల పప్పు కాస్త చిక్కగా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి వేగే వరకు వేయించుకుని ఆ తర్వాత ఒక స్పూన్ కసూరి మేతి, దోసకాయ ముక్కలు వేసి కలపాలి.
- దోసకాయ ముక్కలు నూనెలో బాగా వేయించుకున్నాక టమోటా ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఇపుడు పసుపు వేసుకోవాలి. ఐదు నిమిషాల్లో దోసకాయలు, టమోటా ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత చింతపండు రసం పోసుకోవాలి. పీచు, పిక్కలు రాకుండా చింతపండు రసం పోసుకుని కలపాలి. మరో రెండు, మూడు నిమిషాలు చింతపండు రసం కూడా మగ్గిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని కలపాలి.
- పప్పులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకుంటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. నచ్చకపోతే పక్కన పెట్టుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత ఘాటుకు తగ్గట్లుగా 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకుని కలపాలి. కారం వాసన పోయిన తర్వాత ఉడికించుకున్న పప్పు కూడా వేసుకుని కలపాలి. ఇపుడు మరో 5 నిమిషాలు ఉడికించుకుని రుచికి సరిపడా ఉప్పు, అర స్పూన్ పంచదార (కర్రీ పాయింట్ వాళ్ల ట్రిక్) వేసుకుని కలపాలి.
- ఇపుడు తాలింపు కోసం చిన్న గిన్నెలో నూనె, కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి, ఎండుమిర్చి, జీలకర్ర, ఆవాలు వేసుకోవాలి. 2 రెమ్మల కరివేపాకు, చిటికెడు పసుపు, ఇంగువ వేసుకుని కలపాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న పోపు తాలింపును వేడి వేడి పప్పులో వేసుకుని కలపాలి. నూనె వేడిగా ఉన్నపుడే పప్పులో కలుపుకుంటే బాగుంటుంది.
