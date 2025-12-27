కమ్మని "దోసకాయ కొబ్బరి" పచ్చడి - వేయించాల్సిన పనిలేకుండా నిమిషాల్లోనే!
- దోసకాయ పచ్చడిని ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఇలా చేసుకోండి - కిర్రాక్ ఉంటుంది!
Published : December 27, 2025 at 1:59 PM IST
Dosakaya Kobbari Pachadi: దోసకాయ పచ్చడి పేరు వింటే చాలు ఇట్టే మౌత్ వాటరింగ్ అయిపోద్ది చాలా మందికి. దీని టేస్ట్ అంత బాగుంటుంది మరి! వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడిని వేసుకుంటే కడుపునిండా తినేస్తారు. అయితే దోసకాయ పచ్చడిని ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారి కొబ్బరి వేసి చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ పచ్చడి కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫెన్స్లోకి కూడా సూపర్గా ఉంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని దోసకాయ కొబ్బరి పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- దోసకాయ ముక్కలు - ఒకటిన్నర కప్పులు
- కొబ్బరి ముక్కలు - అర కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 12
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- చింతపండు - కొద్దిగా
తాలింపు కోసం:
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - పావు టీ స్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెడు
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఎండుమిర్చి - 3
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలను రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం పచ్చి కొబ్బరిని ముక్కలుగా కట్ చేసి అర కప్పు కొలిచి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అదే విధంగా దోసకాయపై పొట్టు తీసేసి లోపల గింజలు తీసి ముక్కలుగా చేసి కప్పున్నర కొలత ప్రకారం తీసి పెట్టుకోవాలి.
- పచ్చిమిర్చి తొడిమలు తీసేసి కడిగి నీళ్లు లేకుండా తుడిచి సగానికి తుంపుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- మిక్సీజార్లోకి పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తుంపలు, జీలకర్ర, ఉప్పు, చింతపండు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ కొబ్బరి పేస్ట్లోకి ఒక కప్పు దోసకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. మిగిలిన అర కప్పు ముక్కలను అలానే పక్కన ఉంచాలి.
- దోసకాయ ముక్కలను కూడా వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు తాలింపు పెట్టుకోవాలి.
- అందుకోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించాలి.
- తాలింపు గింజలు వేగాక ఇంగువ, పసుపు, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి, కొత్తిమీర తరుగు వేసి వేయించాలి.
- తాలింపు పర్ఫెక్ట్గా వేగిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గ్రైండ్ చేసిన దోసకాయ, కొబ్బరి మిశ్రమాన్ని వేసి కలుపుకోవాలి.
- చివరగా పక్కకు తీసిన అర కప్పు దోసకాయ ముక్కలను వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే సరి.
- ఎంతో రుచికరంగా, కమ్మగా ఉండే దోసకాయ కొబ్బపి పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ రెసిపీలో ఉపయోగించే పదార్థాలన్నింటినీ పచ్చిగానే గ్రైండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి.. ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండదు. ఓ పూట లేదా ఓ రోజు మాత్రమే ఉంటుంది.
- మీకు పచ్చడి ఓ రెండు రోజులు ఉండాలంటే పచ్చిమిర్చి, కొబ్బరి, దోసకాయ ముక్కలను లైట్గా నూనెలో వేయించుకుంటే సరి.
- పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా తీసుకుంటే బాగుంటుంది. అలాగే కొబ్బరి, పచ్చిమిర్చి మెత్తగా గ్రైండ్ కాలేదనుకుంటే కొన్ని నీళ్లు పోసి రుబ్బుకుంటే సరి.
