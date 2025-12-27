ETV Bharat / offbeat

కమ్మని "దోసకాయ కొబ్బరి" పచ్చడి - వేయించాల్సిన పనిలేకుండా నిమిషాల్లోనే!

- దోసకాయ పచ్చడిని ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఇలా చేసుకోండి - కిర్రాక్​ ఉంటుంది!

Dosakaya Kobbari Pachadi
Dosakaya Kobbari Pachadi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 27, 2025 at 1:59 PM IST

2 Min Read
Dosakaya Kobbari Pachadi: దోసకాయ పచ్చడి పేరు వింటే చాలు ఇట్టే మౌత్​ వాటరింగ్​ అయిపోద్ది చాలా మందికి. దీని టేస్ట్​ అంత బాగుంటుంది మరి! వేడివేడి అన్నంలోకి ఈ పచ్చడిని వేసుకుంటే కడుపునిండా తినేస్తారు. అయితే దోసకాయ పచ్చడిని ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారి కొబ్బరి వేసి చేయండి. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ పచ్చడి కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫెన్స్​లోకి కూడా సూపర్​గా ఉంటుంది. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని దోసకాయ కొబ్బరి పచ్చడి ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • దోసకాయ ముక్కలు - ఒకటిన్నర కప్పులు
  • కొబ్బరి ముక్కలు - అర కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 12
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • చింతపండు - కొద్దిగా
Dosakaya Kobbari Pachadi
దోసకాయ (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 2 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • మినప్పప్పు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - పావు టీ స్పూన్​
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Dosakaya Kobbari Pachadi
పచ్చి కొబ్బరి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలను రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం పచ్చి కొబ్బరిని ముక్కలుగా కట్​ చేసి అర కప్పు కొలిచి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అదే విధంగా దోసకాయపై పొట్టు తీసేసి లోపల గింజలు తీసి ముక్కలుగా చేసి కప్పున్నర కొలత ప్రకారం తీసి పెట్టుకోవాలి.
  • పచ్చిమిర్చి తొడిమలు తీసేసి కడిగి నీళ్లు లేకుండా తుడిచి సగానికి తుంపుకుని పక్కన ఉంచాలి.
Dosakaya Kobbari Pachadi
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • మిక్సీజార్​లోకి పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తుంపలు, జీలకర్ర, ఉప్పు, చింతపండు వేసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఈ కొబ్బరి పేస్ట్​లోకి ఒక కప్పు దోసకాయ ముక్కలు​ వేసుకోవాలి. మిగిలిన అర కప్పు ముక్కలను అలానే పక్కన ఉంచాలి.
  • దోసకాయ ముక్కలను కూడా వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు తాలింపు పెట్టుకోవాలి.
  • అందుకోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర, శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించాలి.
Dosakaya Kobbari Pachadi
పోపు దినుసులు (Getty Images)
  • తాలింపు గింజలు వేగాక ఇంగువ, పసుపు, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి, కొత్తిమీర తరుగు వేసి వేయించాలి.
  • తాలింపు పర్ఫెక్ట్​గా వేగిందనుకున్నాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి గ్రైండ్​ చేసిన దోసకాయ, కొబ్బరి మిశ్రమాన్ని వేసి కలుపుకోవాలి.
  • చివరగా పక్కకు తీసిన అర కప్పు దోసకాయ ముక్కలను వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుంటే సరి.
  • ఎంతో రుచికరంగా, కమ్మగా ఉండే దోసకాయ కొబ్బపి పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Dosakaya Kobbari Pachadi
దోసకాయ కొబ్బరి పచ్చడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • ఈ రెసిపీలో ఉపయోగించే పదార్థాలన్నింటినీ పచ్చిగానే గ్రైండ్​ చేస్తున్నాం కాబట్టి.. ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండదు. ఓ పూట లేదా ఓ రోజు మాత్రమే ఉంటుంది.
  • మీకు పచ్చడి ఓ రెండు రోజులు ఉండాలంటే పచ్చిమిర్చి, కొబ్బరి, దోసకాయ ముక్కలను లైట్​గా నూనెలో వేయించుకుంటే సరి.
  • పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా తీసుకుంటే బాగుంటుంది. అలాగే కొబ్బరి, పచ్చిమిర్చి మెత్తగా గ్రైండ్​ కాలేదనుకుంటే కొన్ని నీళ్లు పోసి రుబ్బుకుంటే సరి.

