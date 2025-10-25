"బియ్యం పిండి"తో ఇన్స్టెంట్ క్రిస్పీ దోసెలు - అప్పటికప్పుడు ఇలాంటి టేస్టీ టిఫిన్ రెడీ!
పప్పులు నానబెట్టే పనిలేదు - పెరుగు, సోడా అవసరమే లేదు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2025 at 2:14 PM IST
INSTANT DOSA RECIPE : 10 నిమిషాల్లో టిఫిన్, అందులోనూ కరకరలాడే దోసెలు కావాలంటే ఇలా ఈజీగా చేసుకోండి. టేస్ట్ ఎంతో బాగుంటుంది. తయారు చేయడం చాలా ఈజీ, దోసెలు కూడా మరింత సులువుగా వేసుకోవచ్చు. ఈ దోసెలు కరకరలాడుతూ చాలా రుచిగా ఉంటాయి. ఎన్ని తింటున్నామో కూడా తెలియనంతగా రుచి అందిస్తాయి.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం పిండి - 2 కప్పులు
- బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
- అల్లం తరుగు - 1 స్పూన్
- పెద్ద ఉల్లిపాయ - 1
- క్యారెట్ - 1
- కొత్తిమీర - 1 చిన్న కట్ట
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పచ్చిమిర్చి - 2
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- ఉప్పు - 1 స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో 2 కప్పుల బియ్యం పిండి తీసుకోవాలి. ఇందులోకి బొంబాయి రవ్వ లేదా సన్నటి గోధుమ రవ్వ అయినా సరే అర కప్పు వరకు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అల్లం తరుగు, పెద్ద ఉల్లిపాయ సన్నగా కట్ చేసుకుని కలపాలి. ఇందులోకి క్యారెట్ తురుము, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కరివేపాకు కూడా సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి తరుగు, జీలకర్ర వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండి ఉండలు కట్టకుండా కలపాలి. మీ దగ్గర విస్కర్ ఉంటే ఇంకా బాగా కలుపుకోవచ్చు. ముందుగా ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి ఆ తర్వాత మరో కప్పు నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఇలా నాలుగు కప్పుల నీళ్లు అవసరం పడతాయి. ఒక్కొక్క కప్పు నీళ్లు పోస్తూ బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత 1 స్పూన్ ఉప్పు వేసి కలపాలి.
- బియ్యం పిండి కొలత తీసుకున్న కప్పుతోనే నీళ్లు కూడా తీసుకుంటే సరిగ్గా సరిపోతాయి. చివరగా ఉప్పు రుచి చూసుకుని ఉప్పు కలుపుకోవాలి. పిండి మిశ్రమం జారుగా ఉండేలా రెడీ చేసుకుని 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ పై తవా పెట్టుకుని వేడెక్కిన తర్వాత మంట తగ్గించుకోవాలి. ఇపుడు పక్కన పెట్టుకున్న పిండి మిశ్రమాన్ని మరో సారి బాగా కలపాలి. ఇపుడు తవాకు కొద్దిగా నూనె రాసి ఓ చిన్న గిన్నెలో పిండి తీసుకుని తవాపై పలుచగా పోసుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చుకుని తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
- ఇలా మరో దోసె వేసుకోవడానికి ముందు మరో సారి పిండిని బాగా కలపాలి. లేదంటే పిండి అడుగు పట్టి నీళ్లు పైకి తేలుతాయి. బాగా కలిపి దోసె వేసుకోవడం వల్ల టేస్ట్ మాత్రమే కాకుండా దోసె కూడా క్రిస్పీగా వస్తుంది.
