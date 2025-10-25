ETV Bharat / offbeat

"బియ్యం పిండి"తో ఇన్​స్టెంట్ క్రిస్పీ దోసెలు - అప్పటికప్పుడు ఇలాంటి టేస్టీ టిఫిన్ రెడీ!

పప్పులు నానబెట్టే పనిలేదు - పెరుగు, సోడా అవసరమే లేదు!

instant_dosa_recipe
instant_dosa_recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 2:14 PM IST

2 Min Read
INSTANT DOSA RECIPE : 10 నిమిషాల్లో టిఫిన్, అందులోనూ కరకరలాడే దోసెలు కావాలంటే ఇలా ఈజీగా చేసుకోండి. టేస్ట్ ఎంతో బాగుంటుంది. తయారు చేయడం చాలా ఈజీ, దోసెలు కూడా మరింత సులువుగా వేసుకోవచ్చు. ఈ దోసెలు కరకరలాడుతూ చాలా రుచిగా ఉంటాయి. ఎన్ని తింటున్నామో కూడా తెలియనంతగా రుచి అందిస్తాయి.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • బియ్యం పిండి - 2 కప్పులు
  • బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
  • అల్లం తరుగు - 1 స్పూన్
  • పెద్ద ఉల్లిపాయ - 1
  • క్యారెట్ - 1
  • కొత్తిమీర - 1 చిన్న కట్ట
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • ఉప్పు - 1 స్పూన్
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ఒక మిక్సింగ్​ బౌల్​లో 2 కప్పుల బియ్యం పిండి తీసుకోవాలి. ఇందులోకి బొంబాయి రవ్వ లేదా సన్నటి గోధుమ రవ్వ అయినా సరే అర కప్పు వరకు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అల్లం తరుగు, పెద్ద ఉల్లిపాయ సన్నగా కట్ చేసుకుని కలపాలి. ఇందులోకి క్యారెట్ తురుము, కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కరివేపాకు కూడా సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి తరుగు, జీలకర్ర వేసుకుని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ పిండి ఉండలు కట్టకుండా కలపాలి. మీ దగ్గర విస్కర్​ ఉంటే ఇంకా బాగా కలుపుకోవచ్చు. ముందుగా ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి ఆ తర్వాత మరో కప్పు నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఇలా నాలుగు కప్పుల నీళ్లు అవసరం పడతాయి. ఒక్కొక్క కప్పు నీళ్లు పోస్తూ బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత 1 స్పూన్ ఉప్పు వేసి కలపాలి.
  • బియ్యం పిండి కొలత తీసుకున్న కప్పుతోనే నీళ్లు కూడా తీసుకుంటే సరిగ్గా సరిపోతాయి. చివరగా ఉప్పు రుచి చూసుకుని ఉప్పు కలుపుకోవాలి. పిండి మిశ్రమం జారుగా ఉండేలా రెడీ చేసుకుని 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • స్టవ్ పై తవా పెట్టుకుని వేడెక్కిన తర్వాత మంట తగ్గించుకోవాలి. ఇపుడు పక్కన పెట్టుకున్న పిండి మిశ్రమాన్ని మరో సారి బాగా కలపాలి. ఇపుడు తవాకు కొద్దిగా నూనె రాసి ఓ చిన్న గిన్నెలో పిండి తీసుకుని తవాపై పలుచగా పోసుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్​లో కాల్చుకుని తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • ఇలా మరో దోసె వేసుకోవడానికి ముందు మరో సారి పిండిని బాగా కలపాలి. లేదంటే పిండి అడుగు పట్టి నీళ్లు పైకి తేలుతాయి. బాగా కలిపి దోసె వేసుకోవడం వల్ల టేస్ట్ మాత్రమే కాకుండా దోసె కూడా క్రిస్పీగా వస్తుంది.

