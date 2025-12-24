ధురంధర్ "దూద్ సోడా" - ట్రెండింగ్లో ఉన్న ఈ రెసిపీ ఎలా చేస్తారో మీకు తెలుసా?
ధురంధర్ సినిమాతో వైరల్గా మారిన దూద్ సోడా - ఇది మన దేశీ డ్రింక్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 24, 2025 at 12:18 PM IST
Doodh Soda Recipe : బాలీవుడ్ సినిమా ధురంధర్లో చూపించిన దూద్ సోడాపై నెటిజన్లు పోస్టులు పెడుతున్నారు. స్వాతంత్ర్యానికి పూర్వం నుంచే ఉన్న ఈ దేశీ డ్రింక్ ప్రతి ఒక్కరినీ విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. సహజంగా వేసవిలో ఈ డ్రింక్ ఎక్కువగా తయారు చేస్తుంటారు. కానీ, అన్ని కాలాల్లోనూ ఆస్వాదించవచ్చు.
పాలు, సోడాల మిశ్రమమే దూద్ సోడా - దీనిని ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?
దూద్ సోడా అనేది అఖండ భారతం (పూర్వ భారతదేశం)లో ఒక ప్రసిద్ధ స్ట్రీట్ డ్రింక్. గోంధ్ కతీరా, పంచదార పొడి, చల్లటి పాలు, సోడా కలిపి దీనిని తయారు చేస్తారు. రూ అఫ్జా, రోజ్ ఎసెన్స్, జాజికాయ పొడిని కూడా కలిపి తయారు చేస్తుంటారు. కాచి చల్లార్చిన పాలు పోసి కలిపి చివరగా డ్రై ఫ్రూట్ మిక్స్ వేసి సర్వ్ చేస్తుంటారు. కాల క్రమంలో ఇందులో ప్రాంతాల వారీగీ రెసిపీలో మార్పులు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా సోడా బదులు స్ర్పైట్ లాంటి శీతల పానీయాలు, ఐస్ క్రీం కలిపి ఇస్తున్నారు. వాయువ్య రాష్ట్రాలైన పంజాబ్, ఢిల్లీ, అమృత్సర్ ప్రాంతాల్లో ఈ పానీయం ఇప్పటికీ ఎంతో ఫేమస్.
దూద్ సోడా తయారీకి కావల్సిన పదార్థాలు :
- గోంధ్ కతీరా - 2 స్పూన్ల
- చక్కెర - 3 స్పూన్లు
- ఐస్ ముక్కలు - కొన్ని
- రూ అఫ్జా - గ్లాసుకో స్పూన్ చొప్పున
- కాచి చల్లార్చిన చల్లని పాలు - అర లీటర్
- సోడా - 250ఎం.ఎల్
- స్ప్రైట్ - 250 ఎం.ఎల్
- డ్రై ఫ్రూట్ మిక్స్ - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో 2 స్పూన్ల గోంధ్ కతీరా వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా పంచదారను గ్రైండ్ చేసుకుని పొడి చేసుకోవాలి. ఇపుడు మీకు కావల్సినంత పంచదార పొడి వేసుకోవాలి.
- గోంద్ కతీరా, పంచదార పొడిలో ఐస్ ముక్కలు గ్లాసుకు ఒక స్పూన్ చొప్పున రూ అఫ్జా క్రీమ్ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కాచి చల్లార్చి ఫ్రిజ్లో పెట్టిన చల్లని పాలు పోసుకుని కలపాలి. చివరగా సోడా నీళ్లు లేదా స్ప్రైట్ పోసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మీరు సోడా నీళ్లకు బదులు స్ప్రైట్ పోసుకోవాలనుకుంటే పంచదార పొడి తగ్గించి తీసుకోవాలని గుర్తుంచుకోండి.
- గ్లాసుల్లోకి తీసుకున్న తర్వాత పైన ఐస్క్రీమ్ లేదా గ్రైండ్ చేసిన డ్రై ఫ్రూట్ మిక్స్ వేసుకుని తాగడమే. ఇది ఎంతో క్రీమీగా రుచిగా గొంతు దిగుతుంటే ప్రతి డ్రాప్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.
