గాడిద పాలతో 'స్టార్టప్ బిజినెస్' - కేజీ పొడి ధర లక్షకుపైనే!
Donkey Milk Benefits : డాంకీ ఫార్మ్ పేరిట పాల సేకరణ - యువతకు ఉపాధే లక్ష్యం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 12:00 PM IST
"గంగి గోవు పాలు గరిటెడైనను చాలు.. కడివెడైన నేమి ఖరము పాలు!" పరిమాణం కంటే స్వచ్ఛత, ప్రయోజనాలు ముఖ్యం అనే విషయాన్ని వర్ణించడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. కానీ, ఇపుడు పరిస్థితి మారిపోయింది. గోవు పాలకంటే కరము (గాడిద) పాలు ఖరీదైపోయాయి. విదేశాలకూ ఎగుమతి అవుతున్న గాడిద పాల ధర లీటర్ రూ.5వేల నుంచి 7వరకూ పలుకుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇదొక వ్యాపారంగా మలుచుకున్నారు హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన సీరత్ తూర్. తన భర్త సంజీవ్ ఠాకూర్తో కలిసి డాంకీ ఫార్మ్ పేరిట ఈ వ్యాపారాన్ని సమర్థవంతంగా నడుపుతున్నారు. ఆ రాష్ట్ర సాంకేతిక విద్యాశాఖ మంత్రి రాజేష్ ధర్మాని తాజాగా నవంబర్ 14న డాంకీ ఫార్మ్ను ప్రారంభించారు. పాల ఉత్పత్తులకు ఆదరణ కల్పించడం ద్వారా గాడిదల సంతతిని కాపాడుకోవచ్చని, భవిష్యత్తులో స్వయం ఉపాధి, వ్యాపార అభివృద్ధికి మంచి అవకాశం ఉందని ఈ సందర్భంగా మంత్రి పేర్కొన్నారు. గాడిద పాలపై శాస్త్రీయ పరిశోధన, నాణ్యత పరీక్ష, ప్రాసెసింగ్, మార్కెట్ సామర్థ్యం ఆవశ్యకతను ఆయన నొక్కి చెప్పారు.
హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని బిలాస్పూర్ జిల్లా, కంద్రూర్లో స్థాపించబడిన గాడిదల ఫారం స్వయం ఉపాధి ఆలోచన ఫలితమే. సాధారణంగా ప్రజలు ఆవులు, గేదెలను పెంచి, పాల వ్యాపారం కోసం డెయిరీ ఫామ్స్ ప్రారంభిస్తుండగా, అందుకు భిన్నంగా ఇక్కడ గాడిదల పెంపకాన్ని చేపట్టారు. ఈ ఫామ్లో కొండ ప్రాంత 'స్పితి' జాతికి చెందిన 22 గాడిదలు ఉండగా, వీటిలో 2 మగవి, 20 ఆడవి.
గాడిదలను సరకు రవాణా కోసం ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు. సంచార జాతులు వీటిని తమ అవసరాల కోసం పెంచి పోషిస్తుంటాయి. కొన్నేళ్లుగా గాడిదల సంతతి సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గిపోగా, వాటి పాలకు ఉన్న వాణిజ్య డిమాండ్ ఊపిరిపోసినట్లయ్యింది. గాడిదల పెంపకాన్ని ఒక కొత్త వ్యాపార అవకాశంగా మలుచుకుంటున్నారు.
"గాడిద పాలకు అంతర్జాతీయంగా, ముఖ్యంగా ఫార్మాస్యూటికల్, కాస్మెటిక్, చర్మ సంరక్షణ పరిశ్రమలలో మంచి డిమాండ్ ఉంది. గాడిద పాలలో లాక్టోస్, వే ప్రోటీన్, లైసోజైమ్, లాక్టోఫెర్రిన్ ఉంటాయి. సబ్బులు, క్రీములు, లోషన్లు, ప్రత్యేక చర్మ సంరక్షణ ఉత్పత్తులను తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు." - సీరత్ తూర్, డైరికా ఫార్మ్స్ సహ వ్యవస్థాపకురాలు
గాడిద పాలు ఎందుకంత ఖరీదు?
గాడిద పాల ధర లీటరు రూ.5వేల నుంచి 7వేల వరకు ఉంటుంది. పాల పొడి కిలో లక్షకు పైనే ఉంటుందని సీరత్ తూర్ వివరించారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫారంలో 20 గాడిదలు ఉన్నా రోజుకు సుమారు మూడు లీటర్ల పాలు ఉత్పత్తి అవుతున్నా భవిష్యత్తులో మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇక సమీప ప్రాంతాల రైతులను ప్రోత్సహించడం ద్వారా రోజూ 2,700 లీటర్లకు పైగా గాడిద పాలను సేకరిస్తోంది. ఈ కంపెనీ పాలను ద్రవ, పొడి రూపాల్లో విక్రయించాలని యోచిస్తోంది. ఉత్పత్తి పెరిగే కొద్దీ సరఫరా ప్రారంభించేందుకు బడ్డీ, ఢిల్లీ, యూరప్లోని కంపెనీలతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంది.
స్పితి జాతి గాడిదల సంరక్షణకు ఫారంలో అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామని సీరత్ తూర్ తెలిపారు. బిలాస్పూర్లోని వేడి వాతావరణంలో కూడా ఈ కొండ జాతి గాడిదలను సురక్షితంగా ఉంచడానికి షెడ్లు నిర్మించి క్రమం తప్పకుండా ఎండుగడ్డి, తాగునీరు అందిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో ఫారాన్ని విస్తరించి, యువతకు, పశు పెంపకందారులకు గాడిదల పెంపకం, పాల నాణ్యతకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందించే ప్రణాళికలు ఉన్నాయి. ఈ కొత్త వ్యాపారంతో యువతను భాగస్వామ్యం చేయడం ద్వారా స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలని కంపెనీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
సరైన జ్ఞానం, అనుభవంతో ముందుకు సాగితే ఈ వ్యాపారం విస్తరణకు అనేక అవకాశాలున్నాయి. జంతు సంరక్షణకు దోహదపడుతూ, స్వయం ఉపాధిని కూడా కల్పించగలం. సంప్రదాయ ఉపాధి అవకాశాలతో పాటు, కొత్త స్టార్టప్లు, వ్యాపారాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. - సంజీవ్ ఠాకూర్, డైరికా ఫార్మ్స్ వ్యవస్థాపకుడు
రూ. 20 లక్షల సబ్సిడీ
బిలాస్పూర్లోని పశుసంవర్ధక శాఖ సహాయ సంచాలకులు డాక్టర్ కిషోరి లాల్ శర్మ మాట్లాడుతూ సుమారు 40 లక్షల రూపాయల వ్యయంతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ ఫార్మ్ కోసం 20 లక్షలు సబ్సిడీ అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. దేశంలో గాడిదల సంఖ్య తగ్గిపోతున్న దృష్ట్యా, కేంద్ర ప్రభుత్వం జాతీయ పశుసంవర్ధక మిషన్ కింద గాడిదల పెంపకాన్ని ప్రోత్సహించే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిందని ఆయన తెలిపారు.
ఇవీ చదవండి :