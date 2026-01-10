ETV Bharat / offbeat

నోరూరించే "దొండకాయ టమాట పచ్చడి" - వేడివేడి అన్నంలోకి అద్భుతమే! - టేస్ట్​ వేరే లెవల్​!

-దొండకాయ, టమాటలతో కిర్రాక్​ "పచ్చడి" - రుచి సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది!

Dondakaya Tomato Pachadi
Dondakaya Tomato Pachadi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 10, 2026 at 2:57 PM IST

2 Min Read
Dondakaya Tomato Pachadi: బెండకాయతో పోలిస్తే దొండకాయను తినడానికి అంతగా ఇంట్రస్ట్​ చూపించరు. ఇక పిల్లలతై వద్దని మారం చేస్తుంటారు. అలాంటి వారు కూడా ఇష్టంగా తినేలా మీ కోసం అద్భుతమైన రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే దొండకాయ పచ్చడి. అది కూడా టమాటాలు వేసి చేసుకునే ఈ పచ్చడి రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. అన్నంలోకి, టిఫెన్స్​లోకి ఈ రెసిపీ చాలా బాగుంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఫస్ట్​ టైమ్​ చేసేవాళ్లు కూడా పర్ఫెక్ట్​ టేస్ట్​తో ప్రిపేర్​ చేస్తారు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని దొండకాయ టమాటా పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలి? కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Dondakaya Tomato Pachadi
దొండకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • దొండకాయలు - పావు కేజీ
  • పచ్చిమిర్చి - 10
  • నూనె - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • టమాటాలు - 3
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • చింతపండు - కొద్దిగా
  • నువ్వులు - 2 టీస్పూన్లు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 6
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • కొబ్బరి ముక్కలు - 4 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
Dondakaya Tomato Pachadi
టమాటాలు (Getty Images)

తాలింపు కోసం:

  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • మినప్పప్పు - 1 టీస్పూన్​
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఎండుమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఇంగువ - చిటికెడు
Dondakaya Tomato Pachadi
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • దొండకాయలను జిగురు లేకుండా శుభ్రంగా కడిగి పొడుగ్గా, సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • అదే విధంగా పచ్చిమిర్చిపై తొడిమలు తీసేసి తుంపలుగా చేసుకోవాలి. టమాటాలను కూడా మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో పచ్చిమిర్చి తుంపలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి.
Dondakaya Tomato Pachadi
నువ్వులు (Getty Images)
  • పచ్చిమిర్చి తుంపలు లైట్​గా వేగాక కట్​ చేసిన దొండకాయ ముక్కలు వేసి కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
  • దొండకాయ ముక్కలు సగం మేర వేగినాక కట్​ చేసిన టమాటా ముక్కలు, పసుపు, చింతపండు వేసి ఓసారి కలిపి మెత్తగా ఉడికించాలి.
  • టమాటా, దొండకాయ ముక్కలు మెత్తగా మగ్గినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
Dondakaya Tomato Pachadi
కొబ్బరి (Getty Images)
  • ఈ మిశ్రమం చల్లారినాక నువ్వులు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర, కొబ్బరి ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి నీళ్లు లేకుండా మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • తాలింపు కోసం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో మినప్పప్పు, ఆవాలు, శనగపప్పు, జీలకర్ర వేసి దోరగా వేయించాలి.
Dondakaya Tomato Pachadi
పోపు (Getty Images)
  • తాలింపు గింజలు వేగినాక ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి క్రిస్పీగా వేయించి గ్రైండ్​ చేసిన పచ్చడిని యాడ్​ చేసుకోవాలి.
  • పచ్చడి మొత్తం తాలింపులో కలిసిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే దొండకాయ టమాటా పచ్చడి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Dondakaya Tomato Pachadi
దొండకాయ టమాటా పచ్చడి (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • దొండకాయలను పొడుగ్గా మాత్రమే కాకుండా మీకు నచ్చిన షేప్​లో కట్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • పచ్చిమిర్చిని మీరు తినే కారానికి సరిపడా వేసుకోవాలి. కానీ పచ్చడి కాస్త ఘాటుగా ఉంటేనే రుచి బాగుంటుంది.
  • నువ్వులను నేరుగా కాకుండా కాస్త దోరగా వేయించుకుని వేసుకుంటే పచ్చడి రుచి మరింత బాగుంటుంది.
  • కొబ్బరి ముక్కలు లేకపోతే దాని ప్లేస్​లో వేయించిన పల్లీలు యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.

