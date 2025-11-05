నోటికి కొత్త రుచినిచ్చే "దొండకాయ నిమ్మకాయ కారం" - వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్ కాంబో!
దొండకాయలతో ఇలా రెసిపీని ట్రై చేయండి - రుచి అద్దిరిపోతుంది!
Tindora Lemon Karam Recipe : దొండకాయలతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా ఈసారి గుంటూరు స్పెషల్ దొండకాయ నిమ్మకాయ కారం చేశారంటే సూపర్గా ఉంటుంది. అంతేకాక నోటికి పుల్లగా, కారంగా కొత్త రుచిని అందిస్తుంది. మరి ఈ రెసిపీ చేయడానికి కావల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- దొండకాయలు - 350 గ్రాములు
- మెంతులు - పావు టీ స్పూన్
- ఆవాలు - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
- ధనియాలు - అర టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కారం - రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్లు
- నిమ్మకాయలు - 2
- పంచదార - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- ఆయిల్ - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
- పల్లీలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- శనగపప్పు - అర టేబుల్ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 8
- పసుపు - కొద్దిగా
- ఇంగువ - చిటికెడు
- కరివేపాకు - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ముందుగా 350 గ్రాముల దొండకాయలను కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని కుక్కర్లో వేసి రెండు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
- అలాగే పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చిని కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా 8 వెల్లుల్లి రెబ్బలను కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి. రెండు నిమ్మకాయలను కట్ చేసి రసం తీసి పెట్టుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో పావు టీ స్పూన్ మెంతులు, ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇప్పుడు వీటిని మిక్సీజార్లో వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
- అనంతరం పొడిని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్ల కారం, నిమ్మరసం యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా కొద్దిగా పంచదార, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నీరు పోసి కలిపి పక్కనపెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు కడాయిలో ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు వేసి దోరగా ఫ్రై చేసి వాటిని ప్లేట్లో తీసుకోవాలి.
- ఇదే నూనెలో అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు వేసి వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత ఎండుమిర్చి ముక్కలు, కచ్చాపచ్చాగా దంచుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రెండు రెబ్బల కరివేపాకు వేసి వేయించాలి
- ఇందులో ఉడికించి పెట్టుకున్న దొండకాయ ముక్కలు, కొద్దిగా పసుపు, చిటికెడు ఇంగువ వేసి ఫ్రై చేసి మూతపెట్టి 20 నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి.
- 20 నిమిషాల తర్వాత కలిపి పెట్టుకున్న కారాన్ని వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత ఫ్రై చేసిన పల్లీలు వేసి మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే నోరూరించే దొండకాయ నిమ్మకాయ కారం కర్రీ సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- వేడివేడి అన్నంలో దొండకాయ నిమ్మకాయ కారంతో పాటు కాస్త నెయ్యి వేసి తిన్నారంటే ఆహా అనాల్సిందే!
