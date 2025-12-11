కుక్కర్లో టేస్టీ "దొండకాయ కర్రీ" - చిక్కని గ్రేవీతో అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!
ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే కమ్మని 'దొండకాయ కూర' - కుక్కర్లో పావుగంటలోనే రెడీ!
Published : December 11, 2025 at 7:40 PM IST
Dondakaya Curry in Cooker : మనలో చాలా మంది దొండకాయను అంతగా తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. ఇక పిల్లలైతే ఆ పేరు చెబితేనే చాలు వండక ముందే వద్దు మమ్మీ అనేస్తుంటారు. కానీ, అదంటే ఇష్టం లేని వాళ్లూ లొట్టలేసుకుంటూ తినేలా చేసి పెట్టే ఒక సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, ఘుమఘుమలాడే "దొండకాయ మసాలా కర్రీ". కుక్కర్లో పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల్లోనే ఈ కర్రీ రెడీ అవుతుంది! చిక్కని గ్రేవీతో అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి భలే కమ్మగా ఉంటుంది. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా కుక్కర్లో క్విక్ అండ్ ఈజీగా నోరూరించే ఈ దొండకాయ మసాలా కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- దొండకాయలు - అరకిలో
- నూనె - తగినంత
- పోపు దినుసులు - నాలుగు టీస్పూన్లు
- పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- కారం, ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- చింతపండు రసం - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
మసాలా పేస్ట్ కోసం :
- పల్లీలు - ఐదారు టేబుల్స్పూన్లు
- ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- ధనియాలు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- యాలకులు - నాలుగు
- లవంగాలు - ఏడెనిమిది
- తెల్ల నువ్వులు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- అల్లం - అంగుళం ముక్క
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 25 నుంచి 30
- టమాటాలు - నాలుగు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా దొండకాయలను శుభ్రంగా కడిగి చివర్లు కట్ చేయాలి.
- తర్వాత ఒక్కో దొండకాయను నిలువుగా వన్ సైడ్ ముప్పావు భాగం వరకు కట్ చేసి, ఆపై మరో సైడ్ నుంచి పొడుగ్గానే ముప్పావు వంతు వరకు కట్ తచేసుకోవాలి.
- ఇలా దొండకాయలన్నింటినీ కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. లేదంటే గుత్తొంకాయలాగైనా కట్ చేసుకోవచ్చు. ఈవిధంగా కట్ చేసుకోవడం ద్వారా దొండకాయలకు మసాలా మిశ్రమం అనేది చక్కగా పడుతుంది.
- ఇప్పుడు కర్రీలోకి కావాల్సిన ఒక ప్రత్యేకమైన మసాలా పేస్ట్ను సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కుక్కర్ గిన్నె పెట్టి పల్లీలను వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగాక అందులో సన్నని ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు, ధనియాలు, జీలకర్ర, యాలకులు, లవంగాలు, తెల్ల నువ్వులు వేసి అన్నింటినీ చక్కగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- పల్లీల మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆవిధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక అందులో అల్లం ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, టమాటా ముక్కలు వేసి మరోసారి మెత్తని పేస్ట్లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. దాంతో స్పెషల్ మసాలా పేస్ట్ రెడీ అవుతుంది.
- అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పల్లీలు వేయించుకున్న కుక్కర్ గిన్నెనే ఉంచి ఆరేడు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పోపు దినుసులు వేసి దోరగా వేయించాలి. అవి వేగాక పొడుగ్గా కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
- అనంతరం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్ను జత చేసి సన్నని సెగ మీద రెండు మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
- అది మంచిగా వేగి లైట్గా ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయలను వేసి మసాలా మిశ్రమం వాటికి చక్కగా పట్టేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత రుచికి తగినంత కారం వేసి ఒకసారి కలపాలి. ఆపై మసాలాలు మాడిపోకుండా అరకప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి మూడ్నాలుగు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో ఉడకనివ్వాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక మూత తీసి ఒకసారి కలిపి కొద్దిగా చింతపండు రసం, గ్రేవీకి తగినన్ని నీళ్లు యాడ్ చేసుకుని మరోసారి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా బాగా కలపాలి.
- అనంతరం కుక్కర్ మూత పెట్టి హై ఫ్లేమ్లో రెండు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- అలా ఉడికించుకున్నాక కుక్కర్లో ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఘుమఘుమలాడే "గుత్తి దొండకాయ కర్రీ" కుక్కర్లో నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!