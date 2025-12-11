Telangana Panchayat Elections Results2025

కుక్కర్​లో టేస్టీ "దొండకాయ కర్రీ" - చిక్కని గ్రేవీతో అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!

ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే కమ్మని 'దొండకాయ కూర' - కుక్కర్​లో పావుగంటలోనే రెడీ!

Dondakaya Curry in Cooker
Dondakaya Curry in Cooker (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 11, 2025 at 7:40 PM IST

Dondakaya Curry in Cooker : మనలో చాలా మంది దొండకాయను అంతగా తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించరు. ఇక పిల్లలైతే ఆ పేరు చెబితేనే చాలు వండక ముందే వద్దు మమ్మీ అనేస్తుంటారు. కానీ, అదంటే ఇష్టం లేని వాళ్లూ లొట్టలేసుకుంటూ తినేలా చేసి పెట్టే ఒక సూపర్ రెసిపీ ఉంది. అదే, ఘుమఘుమలాడే "దొండకాయ మసాలా కర్రీ". కుక్కర్​లో పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల్లోనే ఈ కర్రీ రెడీ అవుతుంది! చిక్కని గ్రేవీతో అన్నం, చపాతీ, రోటీల్లోకి భలే కమ్మగా ఉంటుంది. ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా కుక్కర్​లో క్విక్ అండ్ ఈజీగా నోరూరించే ఈ దొండకాయ మసాలా కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • దొండకాయలు - అరకిలో
  • నూనె - తగినంత
  • పోపు దినుసులు - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • పచ్చిమిర్చి - నాలుగైదు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • కారం, ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • చింతపండు రసం - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Dondakaya Curry in Cooker
Dondakaya Curry in Cooker (ETV Bharat)

మసాలా పేస్ట్​ కోసం :

  • పల్లీలు - ఐదారు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • ధనియాలు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • యాలకులు - నాలుగు
  • లవంగాలు - ఏడెనిమిది
  • తెల్ల నువ్వులు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • అల్లం - అంగుళం ముక్క
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 25 నుంచి 30
  • టమాటాలు - నాలుగు

Dondakaya Curry in Cooker
Dondakaya Curry in Cooker (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా దొండకాయలను శుభ్రంగా కడిగి చివర్లు కట్ చేయాలి.
  • తర్వాత ఒక్కో దొండకాయను నిలువుగా వన్ సైడ్ ముప్పావు భాగం వరకు కట్ చేసి, ఆపై మరో సైడ్ నుంచి పొడుగ్గానే ముప్పావు వంతు వరకు కట్ తచేసుకోవాలి.
  • ఇలా దొండకాయలన్నింటినీ కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. లేదంటే గుత్తొంకాయలాగైనా కట్ చేసుకోవచ్చు. ఈవిధంగా కట్ చేసుకోవడం ద్వారా దొండకాయలకు మసాలా మిశ్రమం అనేది చక్కగా పడుతుంది.
Dondakaya Curry in Cooker
Dondakaya Curry in Cooker (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కర్రీలోకి కావాల్సిన ఒక ప్రత్యేకమైన మసాలా పేస్ట్​ను సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద కుక్కర్ గిన్నె పెట్టి పల్లీలను వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగాక అందులో సన్నని ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు, ధనియాలు, జీలకర్ర, యాలకులు, లవంగాలు, తెల్ల నువ్వులు వేసి అన్నింటినీ చక్కగా వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • పల్లీల మిశ్రమం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక అందులో అల్లం ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, టమాటా ముక్కలు వేసి మరోసారి మెత్తని పేస్ట్​లా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. దాంతో స్పెషల్ మసాలా పేస్ట్ రెడీ అవుతుంది.

Dondakaya Curry in Cooker
Dondakaya Curry in Cooker (Getty Images)
  • అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పల్లీలు వేయించుకున్న కుక్కర్ గిన్నెనే ఉంచి ఆరేడు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత పోపు దినుసులు వేసి దోరగా వేయించాలి. అవి వేగాక పొడుగ్గా కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఆనియన్స్ కాస్త రంగు మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి.
  • అనంతరం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్​ను జత చేసి సన్నని సెగ మీద రెండు మూడు నిమిషాలు కలుపుతూ ఫ్రై చేయాలి.
  • అది మంచిగా వేగి లైట్​గా ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయలను వేసి మసాలా మిశ్రమం వాటికి చక్కగా పట్టేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
Dondakaya Curry in Cooker
Dondakaya Curry in Cooker (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత రుచికి తగినంత కారం వేసి ఒకసారి కలపాలి. ఆపై మసాలాలు మాడిపోకుండా అరకప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి మూడ్నాలుగు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్​లో ఉడకనివ్వాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక మూత తీసి ఒకసారి కలిపి కొద్దిగా చింతపండు రసం, గ్రేవీకి తగినన్ని నీళ్లు యాడ్ చేసుకుని మరోసారి మిశ్రమం మొత్తం కలిసేలా బాగా కలపాలి.
  • అనంతరం కుక్కర్​ మూత పెట్టి హై ఫ్లేమ్​లో రెండు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • అలా ఉడికించుకున్నాక కుక్కర్​లో ప్రెషర్ మొత్తం పోయాక మూత తీసి చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, ఘుమఘుమలాడే "గుత్తి దొండకాయ కర్రీ" కుక్కర్​లో నిమిషాల్లోనే రెడీ అవుతుంది!

