కమ్మని "దొండకాయ గోంగూర పచ్చడి" - ఎన్నడూ తినని రుచితో అద్దిరిపోతుంది!
దొండకాయ, గోంగూరతో సింపుల్ రెసిపీ - ఇలా ట్రై చేయండి, సూపర్గా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 12:26 PM IST
Dondakaya Gongura Pachadi : గోంగూర, దొండకాయతో వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. వీటితో ఏవి చేసినా అదుర్స్ అనిపిస్తాయి. అయితే ఎప్పుడూ ఓకేలా కాకుండా ఈ రెండింటిని ఉపయోగించి ఓసారి ఇలా పచ్చడి ట్రై చేయండి. ఇది ఎన్నడూ తినని రుచితో సరికొత్తగా, భలే కమ్మగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్లీమళ్లీ చేసి పెట్టమని అడుగుతారు. అంత బాగుంటుంది దీని టేస్ట్. ఇంటిల్లిపాదీ ఈ పచ్చడితో రోజు తినే దానికంటే నాలుగు ముద్దలు ఎక్కువే తింటారు. పైగా దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ మంచి రుచికరంగా తయారు చేసి తృప్తిగా తినేయొచ్చు. మరి ఈ వెరైటీ టేస్టీ దొండకాయ గోంగూర పచ్చడిని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి? ఇందుకు కావాల్సిన పదార్థాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోంగూర - 2 కప్పులు
- దొండకాయలు - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- ఆయిల్ - సరిపడా
- జీలకర్ర - 2 స్పూన్లు
- కరివేపాకు - కొంచెం
- ఎండుమిర్చి - 10
- ఆవాలు - 2 స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పచ్చిమిర్చి - 8
- పసుపు - 1 స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం కావాల్సిన పరిమాణంలో గోంగూరను తీసి పెట్టుకోవాలి. అలాగే అర కిలో దొండకాయలు, ఎనిమిది పచ్చిమిర్చిని శుభ్రంగా కడిగి చిన్నచిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత రెండు స్పూన్ల జీలకర్ర, రెండు స్పూన్ల ఆవాలు, 10 ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించాలి.
- ఇవి వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఒక స్పూన్ పసుపు వేసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం రెండు కప్పుల గోంగూర వేసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ వేగనివ్వాలి.
- గోంగూర నూనెలో బాగా మగ్గి మెత్తగా అయ్యాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- అనంతరం మిక్సీజార్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న దొండకాయ ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో మగ్గించిన గోంగూర మిశ్రమం యాడ్ చేసి మరోసారి కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ పట్టాలి.
- ఆ తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- ఇక అంతే సరికొత్త రుచితో నోరూరించే దొండకాయ గోంగూర పచ్చడి మీ ముందుంటుంది!
- వేడివేడి అన్నంలో ఈ పచ్చడి వేసి తింటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్లో ఉంటుంది!
- మీరు ఈ పచ్చడిని ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే గోంగూర, దొండకాయలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
- మరి మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే ఓసారి ఈ పద్ధతిలో గోంగూర పచ్చడిని ట్రై చేయండి.
