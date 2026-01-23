ETV Bharat / offbeat

తక్కువ నూనెతో "దొండకాయ ఫ్రై" - ఇలా చేశారంటే ఇష్టం లేని వాళ్లూ లాగించేస్తారు!

నోరూరించే దొండకాయ ఫ్రై - ఇష్టం లేని వాళ్లకూ ఈ రెసిపీ నచ్చుతుంది!

dondakaya_curry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 3:55 PM IST

DONDAKAYA CURRY : దొండకాయ కర్రీ కొంతమంది నచ్చరు. కానీ ఫ్రై అంటే ఇష్టంగా తింటారు. అందుకే ఇలా తక్కువ నూనెతో చేసే దొండకాయ ఫ్రై చేసి పెట్టారంటే కమ్మగా లాగించేస్తారు. కాస్త మసాలా ముద్ద వేసి ముక్కలకు పట్టేలా లో ఫ్లేమ్​లో మగ్గిస్తే చాలు! అన్నంతో పాటు చపాతీ, పుల్కాల్లోకి చాలా రుచిగా ఉంటుంది.

dondakaya_curry (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • దొండకాయలు - 300 గ్రాములు
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పచ్చి శనగపప్పు - 1 స్పూన్
  • ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • మెంతులు - అర స్పూన్
  • చింతపండు ముక్క - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి - 5
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయ - 1 లేదా 2
  • వెల్లుల్లి - 3
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • మినప్పప్పు - అర స్పూన్
  • పచ్చి శనగపప్పు - అర స్పూన్
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • ఎండు కొబ్బరి పొడి - 1 స్పూన్
  • కొత్తిమీర - చిన్న కట్ట
dondakaya_curry (Getty images)

ఈ స్టెప్స్ ఫాలో చేయండి :

  1. ముందుగా సన్నగా కట్ చేసుకున్న దొండకాయలను సెమీ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  2. మసాలా ఉల్లిపాయ ముద్దను గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  3. కర్రీ కోసం పోపు వేసి ఉల్లిపాయ ముద్ద వేయించి, దొండకాయ ముక్కలు కలపాలి.
dondakaya_curry (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా దొండకాయ ముక్కలు శుభ్రం చేసుకుని సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు స్టవ్​పై ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. దొండకాయలు రౌండ్​గా లేదా సన్నగా, పొడవుగా కట్ చేసుకున్న సరే పసుపు, ఉప్పు వేసుకుని మెత్తగా మగ్గించుకోవాలి. చక్కగా వేగిన తర్వాత పక్కన పెట్టుకోవాలి.
dondakaya_curry (Getty images)
  • ఇపుడు కడాయిలో పచ్చి శనగపప్పు వేయించాలి. ధనియాలు, జీలకర్ర, మెంతులు వేసుకుని చిన్న మంటపై వేయించాక చిన్న చింతపండు ముక్క వేసుకుని మిక్సీలోకి తీసుకోవాలి. గ్రైండ్ చేశాక వెల్లుల్లి, కారం, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
dondakaya_curry (Getty images)
  • ఇపుడు స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసి వెల్లుల్లి, తాలింపు గింజలు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముద్ద వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేయాలి. కరివేపాకు కూడా వేసుకుని రెండు లేదా మూడు నిమిషాలు వేయించాక ముందుగా వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న దొండకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఇపుడు బాగా కలిపి టేస్ట్ చూసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో రోస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసుకుని మరో నిమిషం వేయించి కొత్తిమీర చల్లుకుని దించుకుంటే చాలు! దొండకాయ ఫ్రై ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఇలా రెడీ చేసుకునే దొండకాయ ఫ్రై ఎవరికైనా సరే ఇట్టే నచ్చుతుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

