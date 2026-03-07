వార్ ఎఫెక్ట్! హోటళ్లకు "వంట గ్యాస్" బంద్? - నిలిచిపోయిన వాణిజ్య సిలిండర్ల సరఫరా!
ఎల్పీజీ సిలిండర్ల ధరల పెంపు - కమర్షియల్ సిలిండర్ల బుకింగ్స్ క్లోజ్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 7, 2026 at 12:30 PM IST|
Updated : March 7, 2026 at 12:44 PM IST
LPG current price : ఇరాన్-అమెరికా యుద్ధం నేపథ్యంలో చమురు సంస్థలు వంట గ్యాస్ ధరలు పెంచేశాయి. ఇళ్లలో వినియోగించే వంట గ్యాస్ సిలిండర్పై రూ.60, వాణిజ్య సిలిండర్పై రూ.115 పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ధరల పెంపు శుక్రవారం అర్ధరాత్రి నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. దీంతో హైదరాబాద్లో గృహ వినియోగ ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధర రూ.965కి చేరింది. "ఉజ్వల్" పథకం ద్వారా అందించే సిలిండర్ ధరల్లో మార్పు లేదని ఆయా కంపెనీలు స్పష్టం చేశాయి. ఇదిలా ఉండగా వంట గ్యాస్ కొరత నేపథ్యంలో వాణిజ్య సిలిండర్ల సరఫరా నిలిచిపోనున్నట్లు సమాచారం.
ప్రధాన నగరాల్లో వంట గ్యాస్ - గృహ వినియోగ సిలిండర్ 14.2కేజీ ధరలు ఇలా ఉన్నాయి.
- దిల్లీ - రూ.913
- ముంబయి - రూ 912.50
- కోల్కతా - రూ. 939
- చెన్నై - రూ.928.50
ప్రధాన నగరాల్లో వంట గ్యాస్ - వాణిజ్య సిలిండర్ 19కేజీ ధరలు
- దిల్లీ - రూ.1883
- ముంబయి - రూ.1835
- కోల్కతా - రూ.1990
- చెన్నై - రూ.2043
- హైదరాబాద్ - 2076
చిరు వ్యాపారులకు వంట గ్యాస్ కష్టాలు
పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం కారణంగా చిరు వ్యాపారులకు వంటగ్యాస్ కష్టాలు మొదలయ్యాయి. గృహ వినియోగ సిలిండర్లు మాత్రమే సరఫరా చేయాలని కేంద్ర పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ ఇంధన సంస్థలకు సూచించిన నేపథ్యంలో వాణిజ్య వినియోగ గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరా దాదాపు నిలిచింది. నిత్యావసర వస్తువుల చట్టం కింద కేంద్రం ఈ ఆదేశాలు ఇవ్వడంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో చిరు వ్యాపారులు, హోటళ్లకు సిలిండర్ల సరఫరా నిలిచింది. శుక్రవారం పలువురు వ్యాపారులు డీలర్లను ఆశ్రయించగా బుకింగ్ నిలిపివేసినట్లు చెప్పడంతో షాకయ్యారు. ప్రస్తుతం గృహ వినియోగ సిలిండర్ల బుకింగ్ మాత్రమే కొనసాగుతోందని డీలర్లు చెప్తున్నారు.
ఉత్పత్తి పెంచాలని ఆదేశాలు
ఇంధన మార్కెట్లో వంట గ్యాస్ కొరత రాకుండా కేంద్రం చర్యలు చేపట్టింది. రిఫైనరీల్లో ఎల్పీజీ (LPG) ఉత్పత్తిని పెంచాలని ఆదేశాలు ఇస్తూ దేశీయ సరఫరాలకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచించింది. ప్రభుత్వరంగ కంపెనీలైన ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్, భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్, హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్కు మాత్రమే వంట గ్యాస్ విక్రయించాలని స్పష్టం చేసింది. వంట గ్యాస్ గృహ వినియోగదారులకు మాత్రమే చేరేలా చూడాలని సూచించింది.
నిలిచిన సరఫరా
చమురు శుద్ధి కర్మాగారాల్లో ఎల్పీజీ ఉత్పత్తి పెంచాలని కేంద్రం ఆదేశాలిచ్చింది. ప్రొపేన్, బ్యూటేన్లను ఎల్పీజీ ఉత్పత్తికే వినియోగించాలని పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ తన ఆదేశాల్లో స్పష్టం చేసింది. వాటిని పెట్రో కెమికల్, ఇతర అనుబంధ ఉత్పత్తుల తయారీకి మళ్లించకూడదని స్పష్టం చేస్తూ ఉత్తర్వుల్ని ఉల్లంఘిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది. ఇంధన కంపెనీల్లో వాణిజ్య సిలిండర్ల ఫిల్లింగ్ను నిలిపివేయగా గ్యాస్ ఏజెన్సీల పరిధిలో శుక్రవారం సగం మంది డీలర్లకే అందడం గమనార్హం. ఇకపై పూర్తిగా సరఫరా ఉండదని సమాచారం.
